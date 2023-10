Le monde de la communication digitale évolue à une vitesse fulgurante, avec constamment de nouvelles technologies et stratégies émergentes. À l’approche de 2024, il est essentiel de rester informé sur les tendances et techniques les plus prometteuses dans ce domaine afin de renforcer sa visibilité en ligne et d’accroître son audience.

1. L’intelligence artificielle (IA) au service de la personnalisation

L’intelligence artificielle permettra aux marques de mieux comprendre et cibler leurs audiences grâce à une personnalisation accrue de leur communication. Les chatbots et autres outils basés sur l’IA seront ainsi en mesure de fournir des réponses, recommandations ou encore de créer du contenu personnalisé en fonction des préférences des utilisateurs.

Les algorithmes joueront un rôle majeur pour analyser les données des consommateurs, afin de mettre en place des stratégies de ciblage précises et efficaces. Ces dernières maximiseront ensuite l’engagement auprès du public cible tout en offrant une expérience utilisateur unique et pertinente.

2. Le contenu interactif et immersif

L’une des grandes tendances dans la communication digitale pour 2024 sera le contenu interactif et immersif, qui permet aux utilisateurs d’être véritablement engagés dans l’expérience. Ces formats incluent :

La réalité augmentée (AR)

La réalité virtuelle (VR)

La vidéo interactive

Les quiz et sondages

3. L’avènement du marketing vocal à l’ère des LLM

Avec la montée en puissance des assistants vocaux tels que Siri, Alexa et Google Home, couplée à l’intégration imminente des Modèles de Langage de Grandes Dimensions (LLM) comme ChatGPT ou Google Bard, le marketing vocal s’apprête à connaître une révolution. Ces évolutions garantissent non seulement une compréhension plus approfondie des demandes des utilisateurs, mais aussi une réponse plus précise, contextuelle et pertinente. Le potentiel pour les marques de toucher leurs consommateurs à travers ces plateformes devient alors exponentiel.

La clé du succès dans le marketing vocal repose désormais sur l’exploitation des avancées des LLM (Large Language Model).

Ces modèles, conçus pour comprendre et générer du langage naturel de manière fluide, permettent aux marques de se connecter avec les utilisateurs de manière plus intuitive. Le contenu doit non seulement être adapté au langage naturel, mais il doit aussi être enrichi et dynamisé par la puissance des LLM pour garantir des interactions plus humaines et personnalisées. Ainsi, les marques sont appelées à repenser leurs stratégies, privilégiant des textes courts, concis, mais surtout hyper pertinents pour les requêtes vocales à l’ère des LLM.

4. TikTok : la nouvelle plateforme incontournable pour les publicités

En cette année, TikTok s’est solidement ancrée comme une plateforme majeure pour les campagnes de publicité. Les entreprises qui ne l’ont pas encore intégré à leur stratégie digitale risquent de passer à côté d’une part importante de leur cible. Avec ses formats vidéo courts et engageants, TikTok permet aux marketeurs de toucher un public plus jeune et dynamique, optimisant ainsi leur retour sur investissement.

5. L’émergence du Search Generative Experience (SGE)

Avec l’avènement de plateformes comme ChatGPT, le SGE s’impose comme la nouvelle frontière du marketing digital. Cette technologie est déjà active en Europe dans le moteur de recherche de Bing avec l’intégration de ChatGPT. Google a déjà déployé ses fonctionnalités SGE aux États-Unis avec plus ou moins de succès, mais améliore son modèle chaque jour.

Si aucune date officielle n’est encore annoncée pour Google SGE en France, on peut s’attendre à un déploiement, au moins partiel, courant 2024.

Cette approche va bien au-delà du SEO classique, offrant aux clients une expérience de recherche enrichie par la génération de contenus pertinents en temps réel. Les entreprises qui adoptent cette stratégie innovante auront une longueur d’avance en termes de visibilité sur internet.

6. Le pouvoir du storytelling transmédia

Le modèle du storytelling transmédia consiste à raconter une histoire cohérente sur plusieurs plateformes et canaux de communication, renforçant ainsi l’impact du message et favorisant l’engagement des utilisateurs avec la marque. Cette approche créative et narrative prendra davantage d’ampleur en 2024, en reliant les univers digitaux et analogiques dans une expérience globale immersive.

7. Le live streaming comme outil engageant

La popularité du live streaming ne cesse de croître, et cette tendance devrait se poursuivre en 2024. Les marques pourront ainsi profiter de l’authenticité et de la spontanéité offertes par cette technique pour engager leur audience de manière plus directe et dynamique.

Le live streaming permettra également de combiner commerce en ligne et divertissement, en proposant à l’audience des événements spéciaux tels que des défilés de mode, des concerts ou encore des webinaires avec un expert dans son domaine.

8. La communication push et le retargeting

Les notifications push et le retargeting (ou reciblage publicitaire) seront de plus en plus utilisés dans les stratégies de communication digitale en 2024. À travers des messages personnalisés envoyés aux utilisateurs ayant déjà interagi avec la marque, ces techniques permettent d’augmenter l’engagement et de maximiser les taux de conversion.

VOIR AUSSI : Ces métiers débutants qui vont gagner beaucoup d’argent dans les années à venir

9. L’essor des micro-influenceurs

Les micro-influenceurs, disposant d’une base d’abonnés plus modeste mais engagée, deviendront des partenaires privilégiés pour les marques. Grâce à leur crédibilité, authenticité et proximité avec leur communauté, ils constitueront un allié précieux pour promouvoir ses produits et services auprès d’un public ciblé et réceptif.

10. La vidéo verticale pour capturer l’attention

Les vidéos verticales, adaptées aux smartphones et plus particulièrement aux stories sur Instagram et Facebook, seront de plus en plus présentes dans les stratégies de communication digitale. Ce format étant spécialement optimisé pour la consommation mobile, il favorisera l’engagement auprès d’une audience toujours plus connectée.

11. L’utilisation du Big Data pour informer ses stratégies de communication

La collecte et l’analyse de données (Big Data) permettront aux marques d’affiner leurs stratégies de communication et d’optimiser leur approche en fonction des comportements et préférences des utilisateurs. Le Big Data offrira ainsi un avantage compétitif en termes de connaissance client, d’amélioration de la pertinence du contenu et d’identification des opportunités de croissance.

12. La prise en compte de l’éthique et de la responsabilité sociale

En 2024, une communication digitale responsable et éthique sera encore plus valorisée par les consommateurs. Les marques devront donc intégrer ces préoccupations dans leurs messages, tout en mettant en avant leurs actions en matière de développement durable, d’égalité des chances et autres domaines de responsabilité sociale.

13. Le rôle croissant des réseaux sociaux dans le parcours d’achat

Les réseaux sociaux ne se contentent plus d’être de simples plateformes de partage. En 2024, ils jouent un rôle crucial dans le parcours d’achat des consommateurs. Les entreprises doivent ainsi redoubler d’efforts pour proposer des contenus attractifs et pertinents sur ces plateformes. De plus, l’analyse des informations partagées sur les réseaux permet de peaufiner les campagnes publicitaires, garantissant une meilleure adéquation produit-client.

Les avancées technologiques et les évolutions comportementales des consommateurs façonnent le paysage du marketing digital à une vitesse fulgurante. Pour rester compétitives, les entreprises doivent constamment s’adapter, innover et repenser leurs stratégies en fonction des nouvelles tendances qui émergent.