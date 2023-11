La productivité est la clé de la réussite dans notre monde toujours connecté, et les utilisateurs de Mac ne manquent pas de solutions pour améliorer leur efficacité au quotidien. De la gestion des tâches au suivi des tâches en équipe, en passant par la rédaction, ces applications vous aideront à stimuler votre productivité et à optimiser votre expérience sur Mac. Que vous soyez un professionnel occupé, un créatif ou simplement quelqu’un qui cherche à optimiser son temps, voici une liste des meilleures applications de productivité pour Mac en 2024.

1. Elephas App

Elephas App se démarque par son approche intégrée de la gestion de tâches et de projets. Il offre une interface intuitive qui permet aux utilisateurs de planifier, collaborer et suivre leurs projets. Les fonctionnalités comprennent la synchronisation avec les services cloud, des tableaux de bord personnalisables et une intégration facile avec d’autres outils.

Prix : À partir de 9,99 $ par mois.

2. IA Writer

Pour les écrivains et blogueurs, IA Writer est un éditeur de texte minimaliste qui se concentre sur l’écriture sans distractions. Il offre une interface épurée, une synchronisation en temps réel sur différents appareils et un support Markdown pour une mise en forme rapide.

Prix : 29,99 $ achat unique).

3. Alfred

Alfred est bien plus qu’un simple lanceur d’applications. Il offre des fonctionnalités avancées telles que les raccourcis clavier personnalisés, la recherche sur le web, et l’automatisation de tâches fréquentes. C’est un outil incontournable pour ceux qui veulent optimiser leur flux de travail.

Prix : Version de base gratuite, avec une version Powerpack à 29 £ environ 38 $).

4. Evernote

Evernote est un couteau suisse pour la prise de notes et la gestion de l’information. Il permet de créer des carnets de notes, de capturer des images, de sauvegarder des pages web, et de collaborer avec d’autres utilisateurs.

Prix : À partir de 7,99 $ par mois.

5. Magnet

Pour organiser votre espace de travail, Magnet est l’outil parfait. Il simplifie la gestion des fenêtres en permettant un redimensionnement et une organisation faciles par des raccourcis clavier simples.

Prix : 2,99 $ achat unique).

6. Trello

Trello est un gestionnaire de projets visuel basé sur des cartes. Il permet de créer des tableaux collaboratifs, d’attribuer des tâches, et de suivre l’avancement du projet.

Prix : gratuit, avec des options payantes à partir de 9,99 $ par mois.

7. Todoist

Todoist est une application de gestion de tâches qui se distingue par sa simplicité et son efficacité. Elle offre des fonctionnalités telles que la planification, la priorisation des tâches et la collaboration en équipe.

Prix : Version de base gratuite, avec une version Premium à 3 $ par mois.

8. Things 3

Things 3 est une application de gestion de tâches élégante et puissante. Avec une interface utilisateur soignée, elle offre des fonctionnalités avancées telles que des zones de responsabilité, des tags, et une intégration transparente avec d’autres applications.

Prix : 49,99 $ achat unique).

9. Keyboard Maestro

Pour les utilisateurs avancés, Keyboard Maestro est un outil d’automatisation puissant qui permet de créer des scripts personnalisés pour automatiser des tâches répétitives.

Prix : 36 $ achat unique).

10. MindNode

MindNode facilite la création de cartes mentales visuellement attractives. Idéal pour le brainstorming et la planification de projets, il offre une interface intuitive et des fonctionnalités de collaboration.

Prix : 39,99 $ achat unique).

11. Spark Mail

Spark Mail est un client email qui simplifie la gestion des emails. Il offre une boîte de réception intelligente, des fonctionnalités de tri automatisées, et des options de personnalisation pour répondre aux besoins des utilisateurs professionnels.

Prix : gratuit, avec des options payantes à partir de 7,99 $ par mois.

12. Airmail

Airmail se distingue par sa personnalisation approfondie. Avec une interface moderne, il prend en charge divers services de messagerie et offre des fonctionnalités avancées telles que la planification d’envoi et la prise en charge des raccourcis clavier.

Prix : 9,99 $ achat unique).

https://youtu.be/4vfANd_7pDs +

13. Timeular

Timeular est un outil de suivi du temps qui combine la simplicité d’un objet physique (un dé cubique) avec une application informatique. Il permet de suivre facilement le temps consacré à différentes tâches et projets.

Prix : À partir de $89 (matériel) avec une application gratuite.

14. Notion

Notion est une application tout-en-un qui permet de créer des notes, des bases de données, des tableaux, et bien plus encore. Il offre une flexibilité exceptionnelle pour s’adapter à différents flux de travail.

Prix : Version de base gratuite, avec des options payantes à partir de 4 $ par mois.

15. Dashlane

La sécurité et la gestion des mots de passe sont cruciales, et Dashlane excelle dans ce domaine. Il offre un gestionnaire de mots de passe sécurisé et des fonctionnalités de remplissage automatique pour simplifier l’expérience en ligne.

Prix : À partir de 4,99 $ par mois.

16. 1Password

1Password est une autre excellente option pour la gestion des mots de passe. Il offre un coffre-fort sécurisé, une génération de mots de passe robustes, et une synchronisation transparente sur tous vos appareils.

Prix : À partir de 2,99 $ par mois.

17. MindMeister

MindMeister étend les capacités des cartes mentales en permettant la collaboration en temps réel. Idéal pour la planification de projets en équipe, il offre une expérience de cartographie mentale fluide.

Prix : À partir de 4,99 $ par mois.

18. Pumble

Pumble est une plateforme de communication d’équipe qui combine la messagerie instantanée avec des fonctionnalités de gestion de projet. C’est une solution complète pour la collaboration au sein d’équipes.

Prix : gratuit, avec des options payantes à partir de 5 $ par utilisateur par mois.

19. Fantastical

Fantastical réinvente le calendrier en offrant une interface conviviale et des fonctionnalités telles que la saisie de texte naturelle pour la création d’événements. Il prend en charge la gestion de calendrier et les rappels.

Prix : À partir de 4,99 $ par mois.

20. Bartender

Pour maintenir un espace de travail propre, Bartender organise la barre de menu de votre Mac. Il permet de masquer des icônes inutiles et de réduire le désordre visuel.

Prix : 15 $ achat unique).

21. Krisp

Krisp est un outil de suppression de bruit qui fonctionne non seulement pour votre microphone, mais également pour le son sortant. Idéal pour les appels vidéo et les réunions en ligne, il améliore la qualité de l’audio.

Prix : gratuit, avec des options payantes à partir de 5 $ par mois.

22. Backblaze

La sauvegarde est cruciale, et Backblaze simplifie cette tâche en offrant une sauvegarde illimitée dans le cloud. Il garantit que vos données importantes sont sécurisées en cas de problème.

Prix : À partir de 6 $ par mois.

23. Luminar Neo

Luminar Neo est un éditeur d’images avancé qui combine la simplicité d’utilisation avec des fonctionnalités puissantes. Idéal pour les photographes, il offre des outils de retouche avancés.

Prix : À partir de 59 $ achat unique).

24. Express Scribe

Express Scribe est une application de transcription vocale qui transforme vos enregistrements audio en texte. Idéal pour les journalistes, écrivains et professionnels, il accélère le processus de transcription.

Prix : À partir de 9,99 $ par mois.

Adopter ces applications de productivité pour Mac en 2024 peut transformer votre façon de travailler, vous permettant de gagner du temps et d’optimiser votre efficacité. Choisissez celles qui correspondent le mieux à vos besoins et intégrez-les dans votre flux de travail quotidien pour une productivité maximale.

Bon travail !