Combien rapporte 1 million de vues sur Snapchat ?

Vous savez maintenant combien d’argent rapporte 1 million de vues sur TikTok, mais combien pourriez-vous gagner avec un million de vues sur Snapchat ? C’est justement la question que nous nous sommes posé. Combien peuvent gagner les influenceurs Snap juste avec leurs vues sur le réseau social ? Est-ce un bon plan pour gagner sa vie avec les réseaux sociaux ? Peut-on espérer se faire un complément de revenu avec Snapchat ? La réponse est oui, mais il faut générer beaucoup de trafic sur vos publications Snap. Explications.

Pourquoi vouloir devenir influenceur sur Snapchat ? Et comment les créateurs sont rémunérés ?

À l’ère où internet est devenu un univers à part entière, il est très courant de gagner de l’argent en travaillant sur le web. Rien que nous, rédacteurs, nous gagnons notre vie en vous partageant des informations sur la toile. Les influenceurs, eux, gagnent de l’argent en complément de revenus ou en salaire comme des entrepreneurs. Ils gagnent, avec les réseaux sociaux, un chiffre d’affaires sur lequel de nombreuses charges et cotisations vont être prélevées par l’URSSAF.

Très souvent autoentrepreneurs, les influenceurs TikTok, Instagram ou encore Snapchat gagne de l’argent de plusieurs façons : grâce aux partenariats rémunérés (des marques les paient pour qu’ils parlent d’eux à leur grande communauté d’abonnés), aux dons (les fans et abonnés leur donne directement de l’argent), avec des abonnements (pour du contenu exclusif aux abonnés) ou grâce aux vues et likes sur leurs contenus.

Sur tous les réseaux, les publicités sont justement là pour rémunérer les créateurs de contenu. Plus une publication où il y a une publicité dessus ou sur la page est vue, plus l’utilisateur fait gagner de l’argent au réseau social, pour vulgariser. Donc, plus vous avez de vues et de likes sur vos publications, plus vous êtes intéressant pour le réseau social, plus vous pourrez gagner d’argent.

Très souvent, devenir influenceur sur Snap a les avantages de l’entrepreneuriat : vous aménagez vos horaires, vous travaillez souvent de chez vous. Les désavantages : le salaire qui n’est pas fixe, la pression d’avoir une communauté et d’être une personne publique. Il faut également toujours penser à ses posts et à leur qualité et publication pour évoluer dans ce métier.

Comment faire des vues sur ce réseau social ?

Devenir populaire sur le réseau social utilisé est donc obligatoire pour gagner de l’argent. Pour espérer être rémunéré, il faut faire beaucoup de vues, avoir beaucoup d’interactions de la part des utilisateurs (J’aime, commentaires, messages, abonnements), etc. De quoi attirer l’attention des marques, mais aussi activer la monétisation du réseau social.

Dans le cas de Snap, cela va davantage se passer en story du coup. Ce qui marche le mieux sur le réseau social, c’est soit la niche, soit attirer des utilisateurs pour votre personnalité. Ce peut être du contenu drôle et qui change, des contenus explicatifs sur un sujet de niche. Ou encore des dramas, des sujets people.

Bref, il faut susciter l’intérêt en premier lieu. Sans mettre en retrait l’utilisation de musiques populaires ou la qualité des images. Les contenus qui choquent, qui intéresse une niche ou qui suscite des émotions sont ceux qui fonctionnent le mieux.

Comment gagner de l’argent sur Snap ?

Snapchat verse chaque jour 1 million de dollars aux utilisateurs dont les vidéos sont les plus populaires. Il est donc possible d’être bien payé par Snap avec ses publications. Mais, combien paie Snapchat ? Voici déjà ce que nous dit Snapchat au sujet des critères pour devenir une Snap Star, pour être payé :

« L’engagement vis-à-vis du compte : votre compte a rassemblé une vaste audience de Snapchatters engagés. Dans certains cas, Snap mettra à jour des comptes qui ne répondent pas à ce critère si le propriétaire du compte est connu en dehors de Snapchat.

: votre compte a rassemblé une vaste audience de Snapchatters engagés. Dans certains cas, Snap mettra à jour des comptes qui ne répondent pas à ce critère si le propriétaire du compte est connu en dehors de Snapchat. Stories pour une audience publique : votre compte est avant tout utilisé pour créer et partager régulièrement des Stories avec le grand public.

: votre compte est avant tout utilisé pour créer et partager régulièrement des Stories avec le grand public. Authenticité : Le compte représente une personne ou des personnes réelles et est la présence unique de la personne ou des personnes qu’il représente. Les comptes d’intérêt général ne sont pas éligibles.

: Le compte représente une personne ou des personnes réelles et est la présence unique de la personne ou des personnes qu’il représente. Les comptes d’intérêt général ne sont pas éligibles. La notoriété et pertinence culturelle : votre compte est très recherché ou culturellement pertinent.

: votre compte est très recherché ou culturellement pertinent. La qualité du contenu : le contenu que vous partagez est original, sûr et approprié pour tous nos utilisateurs et conforme à nos Règles communautaires. »

Généralement, si vous êtes éligible, Snapchat rémunère environ 1 € les 1000 vues. Ce peut être plus si vous êtes vraiment très populaire.

Combien d’argent pour un million de vues sur Snapchat ?

Du coup, ça rapporte quoi 1 million de vues sur Snapchat ? Si les utilisateurs sont payés en moyenne 1 € les 1000 vues, cela fera donc environ 1000 € pour 1 million de vues sur Snapchat. Pas mal non ? De quoi se faire un vrai complément de revenu si vous faites moins d’un million de vues d’ailleurs. Mais, il est aussi possible d’en vivre toute l’année !

De la même façon, si vous faites 2 millions de vues sur Snap, vous gagnerez donc environ 2000 euros. Notez qu’il s’agit donc d’un revenu brut. Vous devrez ensuite déclarer ce revenu à l’URSSAF et payer des charges tous les mois ou trois mois. Généralement, un peu plus de 20 % de votre chiffre d’affaires sera à reverser.

C’est quelque chose qu’il faut absolument savoir avant de se lancer puisque vous ne gagnerez pas cet argent directement. Par exemple, sur un million de vues, cela reviendrait donc à gagner environ ceci : Si on prend 1000 euros, vous devrez payer au minimum 20 % à l’URSSAF (le taux dépend de votre statut et de votre catégorie d’entrepreneur). Il vous restera donc au maximum sur ces 1000 euros, 800 euros.