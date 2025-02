« Créer un produit avec Chat GPT et Canva » : attention aux arnaques sur les réseaux !

L’ère numérique a vu l’émergence d’outils révolutionnaires comme ChatGPT et Canva, rendant la création de produits numériques accessibles à tous. Ces plateformes permettent de concevoir rapidement des ebooks, des formations en ligne, ou des visuels attractifs sans nécessiter de compétences techniques avancées.

Toutefois, cet engouement s’accompagne d’une multiplication d’arnaques sur les réseaux sociaux, exploitant les utilisateurs en quête de revenus rapides et passifs. Parmi les promesses les plus répandues, celles autour de la création et de la vente d’ebooks (et se faire beaucoup d’argent avec ça sans effort) ou de formations « clé en main » occupent une place centrale. Si l’idée semble séduisante, la réalité est souvent bien différente.

1. Créer et vendre facilement un produit avec Chat GPT et Canva : l’arnaque du moment

Sur TikTok, Instagram ou YouTube, les vidéos vantant les mérites de la création d’ebooks et de formations en ligne fleurissent. Ces publications vous promettent de générer des revenus passifs en un temps record grâce à des outils comme ChatGPT et Canva.

Le processus semble simple : rédigez un ebook en demandant à ChatGPT de produire un contenu en quelques minutes, utilisez Canva pour y ajouter des graphismes simultanés, et vendez le produit final sur des plateformes comme Amazon KDP.

Pour les formations en ligne, le scénario est similaire : créez un cours à partir de contenu généré par ChatGPT, structurez-le avec des diapositives et des visuels faits sur Canva, puis proposez-le à la vente sur des sites spécialisés ou votre propre site.

Ces vidéos mettent souvent en avant des témoignages de réussite spectaculaires, où des individus anonymes affirment avoir gagné des milliers d’euros en quelques jours grâce à ces techniques.

En insistant sur la simplicité et la rapidité du processus, elles attirent particulièrement les novices dans le domaine de la création numérique. Mais derrière ces récits séduisants se cachent de nombreuses zones d’ombre.

2. Ces infopreneurs qui vous vendent de mauvaises formations en ligne

L’un des principaux pièges qui se heurtent aux aspirants créateurs est l’achat de formations en ligne vendues à prix élevé, censées révéler les « secrets » de la création et de la vente d’ebooks ou de formations en ligne.

Ces programmes, dont les prix varient de quelques dizaines à plusieurs centaines d’euros, se présentent comme indispensables pour réussir. Pourtant, la qualité de ces formations laisse souvent à désirer.

Dans la majorité des cas, elles se contentent de fournir des informations superficielles déjà disponibles gratuitement en ligne. Pire encore, certaines ne sont qu’un assemblage de conseils génériques ou de guides mal structurés, sans réelle valeur ajoutée.

Par exemple, une formation sur la création d’un ebook avec ChatGPT peut simplement expliquer comment poser des questions à l’intelligence artificielle pour obtenir un texte brut, sans aborder les étapes cruciales comme la structuration, l’édition ou l’adaptation du contenu à un public spécifique.

Les formations sur la création de cours en ligne ne sont guère plus élaborées : elles se concentrent sur l’utilisation basique de Canva pour concevoir des diapositives, sans fournir de conseils sur la pédagogie, la gestion d’une communauté ou le marketing d’un produit éducatif.

3. Des ebooks sans profondeur qui inondent le marché

Créer un ebook ou une formation semble facile sur le papier, mais la réalité est bien plus complexe. Un ebook généré avec ChatGPT peut manquer de cohérence, contenir des informations erronées ou répétitives, et être dénué de style.

Pour les formations, le problème est similaire. Des diapositives génériques réalisées sur Canva, couplées à un contenu textuel généré automatiquement, ne suffisent pas à captiver une audience ou à offrir une expérience d’apprentissage enrichissante. Les clients de ces formations se retrouvent souvent frustrés par le manque de profondeur et de professionnalisme du produit final.

Et, un aspect souvent ignoré par les vendeurs de formations est la saturation des plateformes de vente. Des sites comme Amazon KDP regorgent d’ebooks sur des sujets populaires comme la productivité, le développement personnel ou les régimes alimentaires.

Ces produits, souvent générés de manière similaire avec ChatGPT et Canva, se noient dans une mer de contenus similaires, rendant difficile pour un nouvel entrant de se démarquer. Les formations en ligne, proposées sur des sites comme Udemy, souffrent également de cette saturation.

Pour espérer (réellement) attirer des acheteurs (et gagner de l’argent avec ça), il faut investir dans des stratégies de marketing, optimiser le référencement, et offrir une réelle valeur ajoutée, ce que les arnaques se gardent bien de définir.

4. De fausses « success stories » pour appâter les clients

Les arnaqueurs s’appuient souvent sur des success stories pour vendre leurs formations ou leurs conseils. Ces témoignages, présentés comme authentiques, montrent des captures d’écran de ventes spectaculaires ou des récits d’individus ayant quitté leur emploi pour vivre de leurs revenus passifs.

Ces histoires, qui exploitent le désir de liberté financière et le rêve d’un mode de vie plus flexible, sont souvent fabriquées de toutes pièces ou exagérées. Elles servent à donner l’impression qu’il suffit de suivre une méthode simple pour obtenir les mêmes résultats.

En réalité, réussir dans la création d’ebooks ou de formations nécessite du temps, des efforts et une compréhension approfondie du marché. Les résultats présentés dans ces témoignages sont rarement représentatifs de ce que peut espérer un créateur débutant.

5. Créer et vendre un produit numérique, ce n’est pas possible sans effort

Créer un ebook ou une formation avec ChatGPT et Canva est possible, mais cela demande bien plus qu’un simple copieur-coller de texte ou l’utilisation de modèles graphiques. La première étape consiste à identifier un sujet pertinent et un public cible.

Un ebook doit offrir un contenu original, bien structuré et adapté aux besoins des lecteurs. Cela implique de rechercher des informations fiables, d’apporter une touche personnelle au texte, et de soigner la mise en page pour le rendre attrayant.

Non, créer et vendre des ebooks et formations, ce n’est pas aussi facile que présenté dans ces vidéos sur les réseaux.

Pour les formations, il est essentiel de maîtriser la pédagogie et de structurer le cours de manière à maximiser l’apprentissage des participants. Un bon formateur doit également être capable d’interagir avec son public, de répondre aux questions et de maintenir un engagement constant. La création de diapositives sur Canva, bien qu’importante, n’est qu’un élément d’un processus bien plus vaste.

Enfin, la vente d’un produit numérique ne se limite pas à sa création. Il faut élaborer une stratégie marketing, investir dans la publicité, et travailler sur le référencement pour maximiser la visibilité. Les plateformes de vente comme Amazon ou Udemy ne garantissent pas le succès, surtout dans des marchés saturés.

6. Une question éthique dans la création de contenus avec Canva et Chat GPT

D’un autre côté, la création d’un produit purement automatisé peut également poser problème dans le cadre des droits d’auteur et du respect du travail humain. Les IA comme ChatGPT s’appuient sur des bases de données contenant des millions de textes existants pour générer leurs réponses.

Cela soulève des inquiétudes quant à la propriété intellectuelle, car le contenu produit peut réutiliser exclusivement des idées ou des formulations issues de créations humaines préexistantes.

De la même manière, les designs proposés par Canva, bien qu’utilisables dans un cadre personnel ou commercial, sont souvent issus du travail de graphistes ou d’artistes qui méritent reconnaissance et rémunération pour leurs contributions.

Selon nous, l’IA et Canva doivent rester des outils, des assistants, et non remplacer le travail, dans un souci d’éthique et de qualité.

Enfin, la prolifération des produits numériques générés contribue automatiquement à saturer encore davantage les marchés en ligne, diminuant la visibilité des créateurs humains qui investissent temps et énergie dans des œuvres originales.

7. Une forme de tromperie quand l’IA n’est pas mentionnée ?

Vendre des produits créés uniquement par une intelligence artificielle sans le définir clairement aux acheteurs (et c’est presque toujours le cas dans le cas de ces ebooks et formations) n’est pas seulement éthiquement discutable, c’est aussi une forme de tromperie.

Les consommateurs, en payant pour un ebook ou une formation, s’attendent à recevoir un contenu réfléchi, basé sur une expertise ou une expérience réelle.

Ce manque d’honnêteté peut non seulement ternir la confiance des clients envers le vendeur, mais aussi nuire à l’ensemble des créateurs numériques en favorisant une méfiance généralisée envers les produits en ligne.

8. Comment éviter l’arnaque au produit Canva et Chat GPT ?

Pour éviter de tomber dans le piège des formations ou des promesses trompeuses, il faut vraiment se méfier des offres trop belles pour être vraies. Privilégiez les ressources gratuites pour apprendre à utiliser ChatGPT et Canva, comme les tutoriels officiels ou les vidéos éducatives sur YouTube.

Prenez le temps de développer vos compétences et de comprendre les attentes de votre marché cible. Ne vous laissez pas séduire par des témoignages sans preuves ou des promesses de revenus passifs instantanés. Et surtout, ne vendez pas de produit généré uniquement par IA sans avertir l’acheteur.

