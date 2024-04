Selon le Président Emmanuel Macron, il est important de guider les générations futures vers un usage équilibré des écrans. Il met notamment l’accent sur l’importance d’une bonne utilisation des réseaux sociaux pour préserver le bien-être individuel et collectif. Vous vous interrogez sur l’impact psychologique des médias numériques ? Voici les pratiques qui favorisent le bien-être ainsi que les stratégies pour une utilisation saine des réseaux sociaux.

Comment profiter des réseaux sociaux pour en tirer le meilleur ?

Développez son « intelligence numérique ». Cette méthode doit être utilisée en lieu et place d’une diminution du temps d’écran. Cela consiste essentiellement à modifier notre manière d’utiliser les médias numériques. Adaptez-vous à cet environnement en mutation permanente en préservant votre santé physique et mentale.

Concentrez-vous sur de proches relations positives. Le bien-être dépend surtout des relations chaleureuses avec nos proches. Les usages qui favorisent ces liens sont à privilégier par rapport aux usages passifs impersonnels. Faites donc entre autres :

des appels ;

des messages vocaux ;

des messages écrits affectifs ;

des activités à partager.

Les interactions positives avec nos proches sont cruciales pour notre bien-être. Privilégiez aussi des interactions comme les échanges d’émoticônes affectivement chargées. Cela peut contribuer au sentiment de connexion et de bonheur.

L’impact psychologique de l’excès de médias numérique

Des études révèlent une corrélation entre l’usage excessif des médias numériques et certains problèmes psychologiques tels que l’anxiété et la dépression. Évitez donc au maximum certains comportements en ligne pour éviter les effets négatifs des réseaux sociaux sur vous. Cette corrélation ne signifie pas nécessairement une causalité directe.

Se comparer sur les réseaux : les effets délétères

La comparaison sociale, pratiquée inconsciemment sur les réseaux sociaux, peut altérer l’estime de soi et augmenter le mal-être. Bien que ce processus soit souvent automatique dans la vie de tous les jours, il opère de la même manière sur les réseaux sociaux.

Les individus ayant une faible estime d’eux-mêmes ou une tendance matérialiste sont particulièrement vulnérables à ces effets négatifs.

Sur les réseaux sociaux, chacun tend à présenter une image de soi fortement valorisée. Les photos sont savamment travaillées dans ce but. On se retrouve alors à faire des comparaisons défavorables : un tel semble « mieux » ou avoir « une plus belle vie » que nous.

Notre estime personnelle se construit à partir de nos interactions avec les autres. Ces comparaisons ascendantes peuvent altérer notre propre image et augmenter tristesse et mal-être.

C’est pour cette raison qu’il faut privilégier les usages favorisant le bien-être dans votre utilisation des réseaux sociaux.

Une utilisation saine des réseaux sociaux implique une prise de conscience des effets psychologiques de nos comportements en ligne. Favorisez les pratiques qui renforcent les relations positives et développez votre intelligence numérique. Vous pourrez ainsi transformer les médias numériques en outils bénéfiques pour votre bien-être mental et social.

