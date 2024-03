Les réseaux sociaux ont profondément modifié la manière dont les élèves interagissent et apprennent à l’école. Ces plateformes fournissent des possibilités de communication et de partage inégalées. Mais elles soulèvent également des préoccupations quant à leur utilisation appropriée. Quels sont les aspects essentiels que les parents doivent connaître concernant l’utilisation des réseaux sociaux à l’école ?

Les différents intérêts pédagogiques des réseaux sociaux

Quand il est question des réseaux sociaux en milieu scolaire, les interrogations portent généralement sur l’usage que peuvent en faire les apprenants et les professeurs.

Quel usage peuvent faire les apprenants des réseaux sociaux ?

Les réseaux sociaux tels qu’Instagram, Snapchat, Facebook, ou même TikTok, restreignent l’accès à leur plateforme aux moins de 13 ans. Malgré cela, de plus en plus de jeunes s’y inscrivent, que ce soit avec ou sans le consentement de leurs parents. Ces réseaux constituent alors un lieu privilégié d’échange entre élèves et contribuent à leurs interactions sociales quotidiennes. Toutefois, comme dans tout environnement social, les réseaux sociaux peuvent être le théâtre de comportements inappropriés.

Internet amplifie ces risques, notamment lorsque le harcèlement scolaire se déroule publiquement sur une plateforme. Face à la complexité d’interdire l’accès aux réseaux sociaux à l’école, une approche pédagogique s’avère nécessaire. Les enseignants doivent sensibiliser les élèves aux dangers potentiels afin de les protéger.

En effet, le Bulletin officiel de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports soulignait en 2015 l’importance de maîtriser les compétences du socle commun. Cela comprend également l’utilisation des réseaux sociaux. Ainsi, éduquer les élèves aux réseaux sociaux est devenu une mission essentielle de l’école.

Quel usage peuvent faire les professeurs ?

La popularité croissante des réseaux sociaux parmi la jeune génération les positionne désormais comme des supports pédagogiques à part entière. Toutefois, leur utilisation requiert une réflexion minutieuse, prenant en compte l’âge des élèves et la pertinence de chaque plateforme. De nombreux enseignants constatent que ce modèle captivant peut être intégré à leurs projets pédagogiques pour stimuler la motivation des élèves. Bien que cela nécessite des précautions, les réseaux sociaux peuvent servir d’outils d’apprentissage adaptés à un public déjà familiarisé avec les pratiques numériques.

Les avantages pédagogiques des réseaux sociaux sont multiples :

Ils peuvent être des outils motivants pour l’apprentissage ;

Servir comme autres ressources numériques déjà intégrées à l’école ;

Il permet de sensibiliser les élèves aux risques tels que le cyberharcèlement, les violences en ligne et la diffusion de propos diffamatoires.

Dans cette perspective, les enseignants jouent un rôle crucial. Ils familiarisent les élèves avec les dangers liés à la nature publique de leurs données sur les réseaux sociaux.

Les risques pouvant survenir avec l’usage des réseaux et les astuces pour les pallier

Plusieurs problèmes peuvent découler de l’usage des réseaux sociaux à l’école.

Les délits sur les réseaux sociaux

L’utilisation des réseaux sociaux entre élèves expose à divers délits de droit commun transposés dans le contexte en ligne, notamment :

Le cyberharcèlement scolaire, largement médiatisé ;

Les cyberviolences diffusées sur les plateformes ;

diffusées sur les plateformes ; La diffamation , qu’elle soit publique ou privée ;

, qu’elle soit publique ou privée ; La dénonciation calomnieuse ;

L’injure ;

; L’outrage , avec des circonstances aggravantes lorsqu’il vise le personnel éducatif ;

, avec des circonstances aggravantes lorsqu’il vise le personnel éducatif ; Les menaces ;

L’usurpation d’identité, pouvant conduire à des délits.

L’école a la responsabilité de sensibiliser les élèves à ces dérives courantes sur les réseaux sociaux. Un double objectif ressort : prévenir la commission des infractions et protéger les victimes.

Pour prévenir ces délits en ligne, il urge de rappeler les principes de bonne conduite dans un environnement social. Cela implique non seulement d’expliquer ce qui est inacceptable, mais aussi d’informer sur les sanctions encourues. Par exemple, un élève peut ne pas réaliser que propager une rumeur en identifiant un camarade sur Facebook constitue du cyberharcèlement. En faisant connaître les sanctions, l’enseignement devient plus percutant. Prévenir les délits permet non seulement de protéger les victimes, mais aussi de préserver les potentiels auteurs des conséquences graves sur le plan pénal.

Le risque d’addiction

Bien que ce risque ne constitue pas une atteinte directe à la personne, il nécessite une prise de conscience. Cela implique de sensibiliser non seulement aux dangers de l’addiction, mais aussi de limiter le temps passé sur les réseaux sociaux.

L’utilisation des réseaux sociaux dans le cadre d’un projet pédagogique ne doit pas remplacer les autres supports d’enseignement.

Si le règlement intérieur de l’école n’interdit pas l’utilisation des smartphones dans l’enceinte scolaire, il peut être recommandé de limiter leur utilisation. À cet égard, la loi du 7 juillet 2023 prévoit la mise en place d’un dispositif obligatoire de contrôle du temps d’écran pour les mineurs.

Volatilité des données personnelles

Alerte doit être faite aux utilisateurs des réseaux sociaux sur la portée de leurs publications. Il en va de leur e-réputation sans qu’ils en aient pleinement conscience. De plus, notamment pour les jeunes élèves, la sensibilisation au fait qu’ils n’ont pas toujours le contrôle sur l’utilisation de leurs données personnelles est importante. L’école peut jouer un rôle important en les éduquant à ce sujet.

Comment bien se servir des réseaux dans le cadre scolaire ?

Le cadre réglementaire évolue progressivement pour mieux protéger les mineurs sur les réseaux sociaux. Deux lois notables sont apparues en 2023 : la première impose aux plateformes de bloquer l’inscription des moins de 15 ans sans consentement parental. La seconde renforce les mesures de prévention du cyberharcèlement, notamment en instaurant des dispositifs de signalement obligatoires. Les écoles doivent sensibiliser les élèves à ces enjeux et respecter les règles légales en matière de droit à l’image et de protection des données. Pour mieux utiliser la plateforme :

Les enseignants doivent obligatoirement être formés ;

Les parents doivent également être impliqués ;

Des chartes doivent être établies pour encadrer l’utilisation des réseaux sociaux à des fins pédagogiques.

Toutes ces mesures concourent à une bonne utilisation des réseaux sociaux dans le cadre scolaire.

Les réseaux sociaux à l’école représentent à la fois une opportunité et un défi pour les parents et les éducateurs. En comprenant les enjeux et en encourageant une utilisation responsable, vous pourrez de tirer parti des avantages de ces plateformes et d’atténuer les risques.

