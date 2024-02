Les réseaux sociaux, vitrine virtuelle de nos vies, se transforment parfois en arène où des enseignants, comme Clément et Stéphanie, sont pris pour cible. Deux récits saisissants illustrent la vitesse à laquelle des informations tronquées, récupérées et manipulées peuvent se propager, entraînant des conséquences néfastes au sein du monde éducatif.

Du rap en classe : Bonne ou mauvaise idée ?

Clément, passionné par son métier d’enseignant, décide d’innover avec l’intégration du rap dans son cours de géographie sur les migrations. Il a choisi la chanson « Tonton du Bled » du groupe 113 pour captiver ses élèves.

Cependant, une simple photographie du cahier d’un étudiant, diffusée sur les réseaux sociaux, déclenche une tempête de réactions négatives. Un tweet accusateur, provenant d’un individu, propage des commentaires haineux. Ces commentaires ont mis en danger la réputation de Clément et l’équilibre de son collège.

Illustrer l’évolution, un exercice périlleux

En 2015, Stéphanie se confronte à une autre forme de controverse. Souhaitant diversifier ses cours et rendre les manuels scolaires plus inclusifs, elle intègre des personnalités d’origines variées. Lorsqu’elle aborde le thème de l’évolution, elle utilise une image qui associe Soprano et un chimpanzé pour illustrer la lignée humaine.

Un parent d’élève mécontent déclenche une tempête sur Facebook et accuse Stéphanie de racisme. Les répercussions de cette publication mènent à une convocation qui a obligé l’enseignante à quitter précipitamment son domicile et sa région.

Les réseaux sociaux comme double tranchant

Ces deux histoires mettent en lumière la dualité des réseaux sociaux. D’un côté, ils permettent de partager des idées innovantes et diversifier l’apprentissage. De l’autre, ils amplifient les malentendus, créent des controverses injustifiées et menacent la carrière des enseignants. Il est impératif de trouver des solutions pour préserver la liberté pédagogique et de minimiser les risques liés à la viralité des informations sur les réseaux sociaux.

