Les hashtags sur Instagram sont comme des balises de la visibilité en ligne sur les réseaux sociaux. Bien choisis, ils peuvent propulser vos publications vers de nouveaux sommets d’engagement. Dans l’univers complexe des médias sociaux, trouver les bons hashtags peut devenir un défi redoutable. Ajoutez à cela le mystérieux « shadowban » d’Instagram, un problème qui provoque des nuits blanches pour de nombreux utilisateurs. Retrouvez le guide pour trouver les meilleurs hashtags et éviter le Shadowban

Le pouvoir des hashtags sur Instagram : l’épée à double tranchant

Les hashtags jouent un rôle crucial dans la visibilité de vos publications sur Instagram. Ils permettent à votre contenu d’être découvert par un public plus large, intéressé par des sujets similaires. Le choix des bons hashtags représente toutefois un art délicat. Opter pour des mots-clics populaires peut augmenter la visibilité. Il peut également noyer votre publication dans un flot constant de contenu. D’un autre côté, des hashtags trop spécifiques peuvent limiter votre portée.

Trouver le juste équilibre entre popularité et spécificité est essentiel. Afin de vous aider, vous pouvez avoir recours à des outils tels que Display Purposes, Hashtagify. Aidez-vous aussi de la fonction de recherche d’Instagram pour identifier des hashtags pertinents pour votre niche. Variez ensuite votre choix entre les tendances actuelles et ceux spécifiques à votre contenu.

Prenons l’exemple d’un compte de fitness. Utiliser des hashtags tels que #FitnessGoals et #HealthyLiving sur Instagram peut attirer une audience plus large. Des mots-clics spécifiques comme #YogaInNature ou #HIITWorkout peuvent cibler des groupes plus restreints, mais hautement engagés. Il est essentiel de savoir jongler entre ces deux méthodes.

Les meilleurs conseils pour bien choisir vos hashtags sur Instagram

Tout d’abord, il est essentiel de comprendre le thème et le contenu de votre compte. Sélectionnez des hashtags pertinents et spécifiques à votre niche pour attirer une audience intéressée par votre contenu. Par exemple, si vous partagez des recettes végétariennes, utilisez des hashtags tels que #CuisineVégétarienne ou #RecettesSanté. Vous ciblerez plus aisément un public passionné par la cuisine sans viande.

Vous êtes en panne d’inspiration ? N’hésitez pas à explorer des mots-clés pour vos recherches. Commencez par les termes les plus évidents et élargissez vos options en utilisant des synonymes pour découvrir des hashtags qui correspondent vraiment à votre contenu. Instagram propose une fonction intégrée spécifiquement conçue pour simplifier vos recherches de hashtags. Pour l’utiliser, rendez-vous dans la barre de recherche et saisissez le mot-clé de votre choix. Cliquez maintenant sur l’icône # présente dans le menu d’icônes sous la barre de recherche.

Gardez un œil sur les tendances actuelles et les hashtags populaires du moment. Utilisez-les judicieusement dans votre contenu pour augmenter votre visibilité dans les recherches et les flux d’actualités. Assurez-vous de renouveler régulièrement vos hashtags pour rester pertinent dans l’algorithme d’Instagram. Vous pourrez ainsi maintenir l’engagement de votre audience. Il est important d’adopter une approche réfléchie et stratégique dans vos choix. Vous maximiserez l’impact de votre présence et favoriserez une croissance organique de votre compte.

Les pièges du shadowban

Le shadowban, ce terme qui fait frissonner les utilisateurs d’Instagram. Il se réfère à une pratique où le contenu d’un utilisateur devient moins visible sans notification explicite d’Instagram. Les raisons exactes du shadowban restent floues, mais l’utilisation inappropriée des hashtags est souvent liée à cette sanction.

Des études montrent que l’utilisation excessive de hashtags, de hashtags signalés comme inappropriés, ou de groupes de hashtags interdits peut le déclencher. Il est donc crucial de rester informé sur les politiques en constante évolution d’Instagram.

Afin d’éviter d’être shadowban, voici quelques conseils à suivre. Évitez d’utiliser les mêmes mots-clics à chaque publication. Essayez de les diversifier. Sinon, cela peut être perçu comme du spam par l’algorithme d’Instagram. Le réseau social a entre autres une liste de hashtags interdits. Assurez-vous que ceux que vous utilisez ne figurent pas sur cette liste pour éviter d’être pénalisés. Voici quelques tags bannis en 2023 : #addmyonlyfans, #adulting, #asiangirl, #ass, #curvygirls, #lingerie, #pornfood, #xanax, etc.

Il fait aussi savoir qu’une baisse soudaine d’engagement peut être un signe de shadowban. Soyez attentif aux changements dans vos statistiques.

Voici une vidéo explicative du shadowban sur Instagram :

Comment réagir en cas de soupçon de shadowban sur Instagram ?

Vous remarquez une baisse significative de l’engagement sur vos publications Instagram ? Pire encore, une disparition de votre contenu des résultats de recherche par hashtag ? Il se peut que vous soyez victime d’un shadowban. Les signes classiques incluent une portée réduite, une diminution soudaine des likes et des commentaires, ainsi qu’une absence de votre contenu dans les flux de hashtags.

La première étape pour remédier à un shadowban est de mener un audit approfondi de votre compte. Assurez-vous que votre contenu respecte les directives d’Instagram en matière de « community guidelines ». Évitez le recours à des pratiques contraires aux règles telles que l’utilisation excessive de hashtags, l’automatisation abusive, ou encore le partage de contenu inapproprié.

Les hashtags sont souvent le point de départ d’un shadowban. Revoyez soigneusement votre liste de hashtags et éliminez ceux qui sont considérés comme « interdits » par Instagram. Ces mots-dièse sont généralement associés à du contenu inapproprié ou enfreignant les règles de la plateforme. En les utilisant, vous risquez d’être pénalisé par le shadowban.

L’un des facteurs qui peuvent déclencher un shadowban est l’utilisation répétée des mêmes hashtags. Diversifiez vos choix en utilisant une combinaison de hashtags populaires, de niche et spécifiques à votre contenu. Cela augmentera votre visibilité tout en minimisant les risques d’être considéré comme un comportement automatisé.

Instagram est vigilant envers les comportements automatisés. Évitez l’utilisation excessive d’automatisation, que ce soit pour les likes, les commentaires ou les abonnements. Les algorithmes d’Instagram sont conçus pour détecter ces activités et peuvent entraîner un shadowban.

La qualité de l’engagement de votre communauté est cruciale pour éviter cette malencontreuse situation. Répondez aux commentaires et interagissez avec d’autres utilisateurs. Encouragez des discussions authentiques. Une communauté engagée est un signe positif aux yeux d’Instagram.

Un bon usage des hashtags sur Instagram

La gestion des hashtags sur Instagram est un aspect stratégique pour assurer la visibilité et la croissance organique de votre compte. Face aux défis potentiels tels que le shadowban, une approche réfléchie s’impose.

En comprenant les signes du shadowban et les évitant, vous renforcez non seulement la présence de votre contenu, mais vous construisez également une communauté authentique. Restez diligent et affinez constamment votre stratégie, vous transformez les défis en opportunités. Propulsez maintenant votre compte vers de nouveaux sommets sur la plateforme de partage d’images la plus populaire au monde.

