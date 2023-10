Cela fait presque 20 ans que les hashtags révolutionnent la façon dont nous interagissons avec les médias sociaux. Nés sur Twitter en 2007, ils deviennent plus tendance sur Instagram. Même si certains prétendent qu’ils sont désormais obsolètes en 2023, cela n’est pas totalement vrai. Ces petits dièses représentent toujours des outils incontournables. Ils permettent notamment d’augmenter la visibilité de vos publications, de captiver et d’élargir votre audience.

Les hashtags pour un storytelling percutant

Parler hashtag, c’est raisonner en termes de mots-clés. C’est générer une idée et la résumer en un seul mot de façon claire et lisible. « Simple, mais efficace », telles sont les caractéristiques de cette stratégie. Nous parlons ici de tactique comme ce sont de puissants outils pour les experts à l’instar des marketeurs. Point que vous verrez plus bas dans l’article.

Alors, pourquoi parler de stratégie pendant qu’on évoque le storytelling ? La raison est la suivante : les gens aiment connaître votre histoire. Il est plus facile de s’identifier à votre marque ou entreprise de cette manière. Il ne faut pas oublier, toutefois, que le monde va très vite. Tout le monde est pressé. Alors, si vous faites une longue publication, la majorité des instagrameurs vont juste passer. Ils veulent quelque chose de court et de compréhensible. Les hashtags sont ainsi les choix idéaux !

Les internautes, de nos jours, « scrollent ». Ils font défiler leur fil d’actualité et ne s’arrêtent que lorsqu’un détail capte leurs attentions. Vous vous reconnaîtrez sans doute. Comme les hashtags sont mis en évidence (d’une autre couleur et en gras),l’objectif est vite atteint. Vous faites une pause sur votre défilement effréné et vous prêtez attention au « post ». C’est précisément là où leur pouvoir opère.

Prenons l’exemple d’un blogueur de voyage qui décide de déménager dans un pays exotique. Au lieu d’écrire un long pavé qui va ennuyer les lecteurs, il pourrait mentionner #Aventure, #NewLife, #ByeFrance, #HelloMaldives. En plus de donner un sentiment de narration à son contenu, tout est clair.

La clé du taux de découverte et de la visibilité de votre compte

Les hashtags sont bien plus que de simples mots ou phrases précédés par un dièse. Ce sont les clés pour déverrouiller le potentiel de votre contenu sur Instagram. Lorsque vous les utilisez, vous augmentez la probabilité que votre publication soit découverte par de nouveaux utilisateurs. La visibilité, c’est bien sûr le premier argument lorsque le sujet du hashtag est mis sur la table. Il s’avère ainsi crucial d’en savoir un peu plus. Comment ce processus fonctionne-t-il réellement ?

Il s’agit en fait d’un lien hypertexte. Lorsqu’un utilisateur clique sur un hashtag, il est redirigé vers une page regroupant tous les messages étiquetés avec un mot précis. Insérez-en dans votre contenu et vos publications seront affichées sur les pages des hashtags pertinents. Résultat ? Quand les utilisateurs recherchent un mot en particulier, ils peuvent aisément trouver votre marque et votre contenu.

Les hashtags augmentent votre visibilité sur la plateforme.

En optant pour des tags suivis par de nombreuses personnes, vous augmentez vos chances d’être vu. Votre contenu apparaîtra sans doute dans les flux de ces utilisateurs, même s’ils ne suivent pas encore votre compte. En résumé, les hashtags sont un moyen extrêmement efficace pour accroître la visibilité et faciliter la découverte de votre contenu.

Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes un amateur de voyage. Vous partagez une magnifique photo de coucher de soleil avec vue sur la mer. En postant #Voyage, #CoucherDeSoleil, #Plage, votre publication apparaîtra dans les résultats de recherche de ces hashtags. Ainsi, les globe-trotters qui explorent ces tags pourraient tomber sur votre photo, l’aimer, la commenter, voire la partager. Nous pouvons en tirer une autre conclusion : ce sont aussi d’excellents outils de recherches.

Les hashtags et une tendance marketing efficaces

Les « mots-dièse » (traduction officielle du STIC parue en 2013) jouent un rôle crucial dans le marketing d’une entreprise. Avec une digitalisation de plus en plus présente, les marketeurs doivent se mettre au niveau des tendances. En intégrant les hashtags, les spécialistes se sont vite rendu compte qu’ils permettent de cibler un public spécifique. Encore mieux : cela encourage l’engagement des clients.

En créant votre propre hashtag de marque, vous incitez les clients à partager des photos et des expériences liées à vos produits ou services. La notoriété de la marque se retrouve boostée.

Pour connaître l’avis du public et s’ajuster en conséquence

La méthode des tags permet de recueillir du contenu et des retours générés par les utilisateurs. Des données précieuses pour les entreprises afin d’ajuster les stratégies dans le monde numérique ou dans le monde réel.

Des améliorations commerciales en boutique physique peuvent, par exemple, être effectuées suivant un retour d’accueil négatif. Sur les réseaux, les stratégies peuvent être ajustées selon la valeur et les principes de la communauté qui vous suit. Sachez que même si vous ne pensez pas à mal, vos abonnés peuvent prendre une publicité du mauvais œil. C’est ce qu’on appelle le phénomène du « bad buzz ».

Les hashtags peuvent vous aider à recevoir un retour sur votre stratégie commerciale, et de répondre correctement aux informations reçues.

En avril 2017, Dove lance une nouvelle campagne publicitaire. Elle met en scène une femme de couleur qui soulève son t-shirt pour révéler une peau plus claire. De nombreux utilisateurs des médias sociaux interprètent cela comme étant potentiellement racistes.

Selon eux, la peau d’une femme de couleur était associée à la saleté par la marque. L’utilisation du produit Dove la transformerait en une peau propre, et donc plus claire. Ayant écouté l’avis de son public, la marque retire la vidéo des réseaux et s’excuse. Voilà comment votre communauté peut vous aider à mieux les comprendre, à les séduire et donc à vendre !

Les hashtags pour ne pas être dépassé

Les entreprises peuvent profiter des tendances populaires en utilisant ceux qui sont le plus en vogue. Cela aide à rester à jour et à s’engager dans des conversations pertinentes. Il est primordial que les internautes vous voient interagir ou publier sur des sujets d’actualités. Pour ce faire, vous avez déjà la liste de quelques hashtags populaires. Regardez comment vous pouvez les intégrer pertinemment à vos contenus de manière naturelle et fluide.

En regardant comment tous les autres créateurs utilisent un hashtag donné, vous faites ce que les spécialistes appellent « la veille concurrentielle ». C’est un processus systématique de collecte, d’analyse et de surveillance d’informations relatives à l’environnement concurrentiel. Son objectif est de vous permettre de rester informée des actions, des stratégies et des performances de vos concurrents sur le marché. Cette veille vise à aider votre entreprise à prendre des décisions éclairées et à élaborer des stratégies efficaces pour rester compétitive.

Les différents types de hashtags

Vous êtes convaincu de leur magie ? Il s’avère maintenant intéressant de connaître qu’il existe principalement 4 catégories de tags. Utilisés à bon escient, ils demeureront vos alliés de taille.

Les hashtags populaires : ils sont très fréquemment utilisés. #Love, #Food (posté plus de 250 millions fois par mois) ou OOTD (Outfit Of The Day) . Les publications avec ces derniers ont tendance à générer un grand nombre de likes et de commentaires.

ils sont très fréquemment utilisés. (posté plus de 250 millions fois par mois) . Les publications avec ces derniers ont tendance à Les hashtags de niche : ils sont plus spécifiques à votre contenu. Si vous partagez une photo de plongée sous-marine, écrivez #PlongéeSousMarine, #OcéanLife, #ExplorationSousMarine . Ils vous permettront de toucher un public plus ciblé et engagé.

ils sont plus spécifiques à votre contenu. Si vous partagez une photo de plongée sous-marine, écrivez . Ils vous permettront de Les hashtags de la communauté : certains hashtags sont utilisés pour rassembler des personnes partageant un intérêt commun. Par exemple, #InstaMeet est utilisé pour annoncer des rencontres entre membres d’Instagram. Participer à ces événements peut vous aider à élargir votre réseau et à augmenter votre visibilité.

certains hashtags sont utilisés pour rassembler des personnes partageant un intérêt commun. Par exemple, est utilisé pour annoncer des rencontres entre membres d’Instagram. Participer à ces événements peut vous aider à élargir votre réseau et à augmenter votre visibilité. Les hashtags personnalisés : les influenceurs et les marques créent souvent des hashtags personnalisés pour leurs campagnes ou leurs communautés. Le fameux #JustDoIt de Nike ne vous est sûrement pas inconnu. Les utilisateurs qui partagent des photos portant des produits Nike utilisent ce hashtag. Cela crée ainsi une connexion avec la marque.

On vous laisse ce guide en anglais sur l’utilisation de cet outil :

Pour conclure…

Il est indéniable que les hashtags représentent le carburant qui alimente la machine Instagram. Bien plus qu’une simple tendance ou une astuce marketing éphémère, ce sont les connecteurs à un monde d’opportunités, d’audiences et d’engagement. En maîtrisant l’art des hashtags, vous avez la capacité de propulser votre présence sur cette plateforme sociale dynamique.

Alors, plongez dans l’univers des mots en dièse avec créativité et stratégie. Explorez de nouvelles combinaisons, inventez des hashtags personnalisés, racontez des histoires captivantes. Ne vous contentez pas de suivre les tendances, créez-les ! Le pouvoir des hashtags sur Instagram est entre vos mains. Utilisez-le pour briller et laisser une empreinte indélébile dans le monde des médias sociaux.