Comprendre le vocabulaire du booktok et bookstagram

Les communautés littéraires en ligne, telles que BookTok sur TikTok et Bookstagram sur Instagram, ont leur propre langage. Ces plateformes permettent aux passionnés de lecture de partager leurs découvertes, recommandations et critiques, souvent avec des termes spécifiques pour catégoriser et structurer les discussions autour des livres. Voici un guide pour comprendre ce vocabulaire, du lexique, des définitions, de la communauté livres sur les réseaux sociaux.

NB : pour chercher un mot et sa définition dans cette page, fait ctrl+f.

1. Qu’est-ce que BookTok et Bookstagram ?

BookTok est une communauté de lecteurs sur TikTok où les utilisateurs partagent des vidéos courtes au sujet des livres qu’ils lisent ou qu’ils recommandent. Cela inclut des réactions à des scènes marquantes, des challenges littéraires ou des discussions autour des personnages.

De l’autre côté, Bookstagram est la version littéraire d’Instagram, où les posts sont axés sur des photos esthétiques des livres, souvent accompagnées de légendes plus détaillées sur l’expérience de lecture.

2. Le vocabulaire et leurs définitions sur BookTok et Bookstagram (partie 1)

PAL (Pile à Lire). Version française du TBR (To Be Read). Il s’agit des livres que l’on a prévu de lire dans un futur proche. C’est un terme clé sur les deux plateformes, souvent accompagné de photos de piles de livres ou de vidéos présentant ces lectures à venir.

TBR (To Be Read). Acronyme anglais largement utilisé sur BookTok et Bookstagram. Il désigne une liste ou une pile de livres qu'un utilisateur compte lire prochainement. Il est parfois utilisé en complément de « PAL » dans la communauté francophone.

Buddy Read . Il s'agit d'une lecture partagée entre deux ou plusieurs personnes qui lisent un livre en même temps et en discutent ensemble, souvent via des discussions en ligne ou en personne.

LC (Lecture Commune). C'est l'équivalent français du Buddy Read, désignant une lecture partagée par deux ou plusieurs personnes. Les utilisateurs se coordonnent pour lire le même livre et échanger leurs impressions, que ce soit via des groupes de discussion en ligne ou des posts sur Instagram.

Trope . Un trope désigne un motif ou un cliché récurrent dans les intrigues littéraires. Des tropes populaires incluent des histoires comme « ennemis-to-lovers » (de rivaux à amoureux) ou « triangle amoureux », qui sont souvent discutés et analysés dans les critiques.

Book Boyfriend/Girlfriend. Utilisé pour désigner un personnage fictif pour lequel un lecteur développe une affection particulière. Les personnages de romances ou de séries fantastiques sont souvent les plus mentionnés dans ce type de discussions.

3. Le vocabulaire et leurs définitions sur BookTok et Bookstagram (partie 2)

Smut . Terme désignant des livres ou des passages comportant des scènes de sexe explicites, souvent associés aux romans érotiques ou aux récits où la romance joue un rôle central.

Standalone . Livre qui n'appartient pas à une série, et qui peut être lu indépendamment. C'est une distinction importante dans les communautés littéraires, car de nombreux lecteurs préfèrent parfois un livre unique à une saga longue.

OTP (One True Pairing). Désigne le couple fictif favori d'un lecteur, celui que l'on soutient le plus au cours d'une série ou d'un livre. Ces discussions sont souvent passionnées au sein des communautés littéraires en ligne.

Dark Academia . Un genre et une esthétique qui se concentre sur des thèmes liés à l'érudition, aux mystères sombres et à l'étude des arts classiques, souvent avec un cadre universitaire. Ce terme est très présent dans les échanges sur les réseaux sociaux littéraires.

Slow Burn . Ce terme désigne une romance ou une intrigue qui prend du temps à se développer, avec une tension croissante avant que la relation ou l'événement principal ne se concrétise.

. Ce terme désigne une romance ou une intrigue qui prend du temps à se développer, avec une tension croissante avant que la relation ou l’événement principal ne se concrétise. PAV (Pile à vider). Semblable à la PAL, mais avec un focus sur les livres déjà en possession qui doivent être lus avant d’en acheter de nouveaux. Cela permet aux lecteurs de réduire leur stock de livres non lus.

4. Le vocabulaire et leurs définitions sur BookTok et Bookstagram (partie 3)

ARC (Advance Reader Copy). Copie anticipée d’un livre envoyée avant sa publication officielle à des influenceurs littéraires afin qu’ils puissent le lire et en parler à leur communauté.

Spicy . Ce terme est employé pour désigner des livres contenant des scènes de romance explicites. Certains créateurs de contenu évaluent même les niveaux de spice dans les livres pour orienter les lecteurs intéressés.

POV (Point Of View). Utilisé pour parler du point de vue narratif d'un livre. Par exemple, certains lecteurs préfèrent un livre à la première personne, car cela leur permet de mieux s'immerger dans les pensées du personnage principal.

SP (Service Presse). Les Services Presse désignent des exemplaires gratuits de livres envoyés par des maisons d'édition ou des auteurs à des influenceurs ou blogueurs pour en obtenir des critiques ou une visibilité avant ou après la sortie d'un ouvrage.

Bookporn . Utilisé pour décrire des photos de livres ou d'étagères très esthétiques, souvent partagées sur Bookstagram. Le terme fait référence au plaisir visuel que les amateurs de livres ressentent en voyant ces images parfaitement arrangées.

Cover buy . Achat d'un livre uniquement parce que sa couverture est attrayante. C'est un phénomène fréquent sur Bookstagram, où l'esthétique joue un rôle clé dans le choix de lecture.

. Achat d’un livre uniquement parce que sa couverture est attrayante. C’est un phénomène fréquent sur Bookstagram, où l’esthétique joue un rôle clé dans le choix de lecture. Saga . Ce terme est très présent dans les discussions sur BookTok et Bookstagram pour désigner une série de livres liés par une même intrigue ou un même univers. Les lecteurs aiment discuter de leurs sagas préférées et attendent avec impatience la sortie des prochains tomes.

. Ce terme est très présent dans les discussions sur BookTok et Bookstagram pour désigner une série de livres liés par une même intrigue ou un même univers. Les lecteurs aiment discuter de leurs sagas préférées et attendent avec impatience la sortie des prochains tomes. Roman graphique. Terme utilisé pour désigner les ouvrages mélangeant bande dessinée et narration romanesque. Très populaire sur Bookstagram où l’esthétique visuelle est mise en avant.

5. Le vocabulaire et leurs définitions sur BookTok et Bookstagram (partie 4)

Crushing on books . Expression souvent utilisée pour indiquer qu’une personne tombe « amoureuse » d’un livre ou d’un personnage, exprimant ainsi un coup de cœur intense pour une œuvre.

Prompt Challenge . Sur BookTok et Bookstagram, des challenges sont fréquemment lancés autour d'un « prompt » (sujet ou thématique) donné. Par exemple, le challenge « un livre qui a changé votre vie » ou « votre personnage préféré de tous les temps ». Ce format invite à partager des recommandations sous forme de vidéos ou de photos.

Mook . Mélange entre un magazine et un livre, ce terme est parfois mentionné sur Bookstagram. Ces publications offrent du contenu hybride, souvent qualitatif et long, sur divers sujets, avec des formats plus étoffés que ceux des magazines traditionnels.

Insta-love . Un trope souvent discuté qui désigne une romance où les personnages tombent amoureux très rapidement, parfois de manière irréaliste. Ce trope est souvent critiqué ou adoré selon les goûts des lecteurs.

PLIB (Prix Littéraire de l'Imaginaire Bookstagram). Ce prix est décerné chaque année par la communauté francophone de Bookstagram, récompensant des œuvres de littérature de l'imaginaire (fantasy, science-fiction, fantastique). Les abonnés participent en votant pour leurs livres préférés.

Twist final . Désigne une fin imprévue qui change complètement la perception de l'histoire. Les Booktokers et Bookstagrammers adorent partager les livres avec des twists surprenants, en gardant le secret pour ne pas spoiler les autres.

. Désigne une fin imprévue qui change complètement la perception de l’histoire. Les Booktokers et Bookstagrammers adorent partager les livres avec des twists surprenants, en gardant le secret pour ne pas spoiler les autres. Trigger warning (TW). Avertissement utilisé pour prévenir les lecteurs que le livre contient des thèmes sensibles, tels que la violence, les abus ou des sujets émotionnellement difficiles. Ce terme est de plus en plus courant, en particulier dans les discussions sur des livres contenant des scènes intenses.

6. Le vocabulaire et leurs définitions sur BookTok et Bookstagram (partie 5)

DNF (Did Not Finish). Terme utilisé lorsque l’on abandonne la lecture d’un livre avant la fin, souvent en raison d’un manque d’intérêt, de temps ou parce que le livre n’a pas répondu aux attentes du lecteur.

Book Haul . Terme qui désigne la présentation des livres récemment achetés ou reçus. Sur Bookstagram, cela prend souvent la forme de photos de piles de livres accompagnées de courtes descriptions. Sur BookTok, des vidéos présentent ces achats avec des commentaires sur ce qui a motivé ces acquisitions.

Feel Good . Un genre littéraire qui vise à procurer un sentiment de bien-être et de réconfort au lecteur. Les romans feel good sont souvent mis en avant lors de périodes stressantes, car ils apportent une évasion agréable et positive.

Grumpy x Sunshine . Un trope très populaire, surtout dans les romances, où l'un des personnages est grognon ou introverti (grumpy) et l'autre est joyeux et extraverti (sunshine). Cette dynamique crée des interactions amusantes et touchantes entre les personnages.

Book Hangover . Décrit l'état d'esprit dans lequel un lecteur se trouve après avoir terminé un livre particulièrement marquant. Il peut être difficile de passer à une nouvelle lecture tant l'histoire précédente reste présente à l'esprit.

. Décrit l’état d’esprit dans lequel un lecteur se trouve après avoir terminé un livre particulièrement marquant. Il peut être difficile de passer à une nouvelle lecture tant l’histoire précédente reste présente à l’esprit. Retelling. Terme utilisé pour désigner une réécriture ou une nouvelle version d’une histoire classique, d’un conte de fées ou d’une légende. Cela donne souvent une perspective moderne à une histoire bien connue, ce qui est très apprécié sur BookTok et Bookstagram.

