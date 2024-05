WhatsApp, ce joyau de la communication instantanée, s’est gravé dans nos vies comme un pont entre nous et ceux qui nous sont chers, qu’ils soient près ou loin. C’est l’outil qui rend possible les appels à travers les fuseaux horaires. Mais au-delà de ses fonctionnalités évidentes, l’application recèle des secrets, que beaucoup ignorent, dans son nouvel habitat au sein de la sphère Meta. Avez-vous déjà prêté attention à cette discrète icône en forme de caméra dans vos actus ? L’avez-vous utilisée pour capturer un moment fugace à partager ? Découvrez les subtilités de ce petit bouton qui rivalise avec une option bien célèbre sur les autres plateformes. WhatsApp se met aussi aux stories : la caméra invisible dévoilée.

Où se cache-t-elle ?

À droite de l’onglet « discussions », vous trouverez une petite icône photo sur WhatsApp. Cette petite caméra invisible sur WhatsApp, vous ne l’avez-vous peut-être jamais remarquée ou utilisée. Elle peut toutefois s’avérer très utile.

En un seul clic, cette icône lance l’appareil photo de votre téléphone, vous permettant de capturer des photos ou des vidéos instantanément. Vous pourrez même de partager des statuts avec vos contacts. Habituellement, lorsque vous partagez du contenu pendant une conversation, vous le faites directement dans le chat. Cette caméra invisible peut toutefois simplifier grandement ce processus.

Pour y accéder, ouvrez simplement WhatsApp et regardez la barre d’options en bas de l’écran qui comprend « discussions », « actus » et « communautés » et « appels ». Cliquez sur « Actus » et vous verrez une petite icône de caméra à droite. Cliquez dessus et votre appareil photo s’activera automatiquement.

Après avoir pris une photo, vous pouvez la télécharger comme statut WhatsApp. Vous aurez ensuite la possibilité de la modifier selon vos préférences avant de décider qui parmi vos contacts pourra la voir. Cette fonction peut être particulièrement pratique pour partager rapidement des moments spéciaux avec vos amis ou votre famille.

VOIR AUSSI : Quitter un groupe WhatsApp incognito ? Disparaissez en toute discrétion en 2024

À la manière des « stories » sur les réseaux sociaux

L’option introduite sur l’application en 2022 ressemble fortement aux stories sur des plateformes Instagram, Facebook ou Snapchat. Chaque utilisateur peut alors partager des moments de leur journée de manière temporaire. C’est une manière ludique et rapide de rester connecté avec vos proches. Vous pourrez désormais partager des moments spéciaux sans encombrer vos conversations habituelles.

Lorsque vous ouvrez WhatsApp et que vous cliquez sur cette icône, votre appareil photo s’active immédiatement. Vous pouvez ensuite prendre une photo ou enregistrer une courte vidéo. Une fois capturé, ce contenu peut être partagé comme statut et disparaîtra après 24 heures. Vous avez également la possibilité de le personnaliser avec des textes, des emojis, des GIFS ou d’autres modifications. Une fois satisfait du résultat, vous pouvez maintenant rendre votre média visible à des personnes spécifiques ou à tous vos contacts.

L’application affichera qui a visionné votre photo ou votre vidéo courte. Vos amis peuvent également réagir à votre contenu.

La seule différence : vous publiez un « statut » au lieu d’une « story ».

VOIR AUSSI : Avez-vous déjà découvert le bouton IA de WhatsApp ? On vous dit tout !

La caméra secrète vouée à disparaître ?

Cette caméra invisible sur WhatsApp pourrait bientôt se voir remplacée par l’option « Communauté ». Il est toutefois à souligner que cette annonce a été faite et il y a déjà pas mal de temps. Or, elle demeure encore disponible sur l’application.

Mark Zuckerberg avait, en effet, fait cette déclaration en avril 2022. Elle a été testée dès la fin du premier trimestre de l’année sous forme de version bêta de l’application, avant d’être déployée pour l’ensemble du public.

Voici un extrait du post du fondateur de Facebook : « Nous allons plus loin et permettons aux gens non seulement de communiquer avec des amis et des contacts proches, mais également avec toutes les différentes communautés de votre vie. Nous avons créé des communautés WhatsApp pour faciliter l’organisation de toutes vos discussions de groupe et la recherche d’informations. Vous pourrez rassembler différents groupes dans une seule communauté. Par exemple, en plus des groupes individuels pour différentes classes, vous pourriez avoir une communauté globale pour les parents d’une école avec une place centrale pour les annonces et des outils pour les administrateurs. »

L’option « Communauté » est déjà disponible et la fonction caméra invisible se trouve juste à ses côtés. Espérons qu’ils ne la supprimeront pas, comme annoncé. Vous l’avez compris, les deux options sont toutes les deux sur l’application.

En vidéo, découvrez comment uploader une vidéo HD pour votre statut :

Capturez l’instant, partagez l’éphémère

La caméra invisible sur WhatsApp, bien qu’elle ne soit pas aussi sophistiquée que les stories des réseaux sociaux, offre un moyen discret de partager des moments fugaces avec vos proches. Sa simplicité d’utilisation et sa nature éphémère en font un outil idéal pour des interactions authentiques et spontanées. Que ce soit pour partager un selfie amusant, une vue imprenable ou un moment de complicité avec un être cher, elle vous permet de saisir l’instant et de le diffuser de manière intime. Alors, n’hésitez pas à explorer cette fonctionnalité discrète et à laisser libre cours à votre créativité pour partager les petits moments précieux qui font la richesse de votre vie.

Notez cet article