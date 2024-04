Votre application de messagerie se dote d’une fonctionnalité désormais incontournable. Le bouton IA de WhatsApp fait son entrée en 2023 et s’aligne à la tendance technologique qui envahit la planète entière. Intégré à la dernière mise à jour de l’application (Android v2.23.24.26), ce bouton donne accès à un chatbot sophistiqué. Ce dernier se trouve alors propulsé par l’intelligence artificielle du géant Meta. Le site WABetaInfo a, en effet, repéré cette nouvelle option en cours de développement dans la version bêta de l’appli.

Un assistant virtuel à votre service

Le bouton IA de WhatsApp se présente comme un raccourci vers Meta AI. Ce dernier représente un assistant virtuel capable de vous simplifier la vie au quotidien. En quelques clics, vous pouvez lui poser des questions, obtenir des informations, effectuer des actions et bien plus encore.

Voici quelques exemples concrets de ce que vous pouvez faire avec ce bouton IA :

Poser des questions générales : le chatbot peut répondre à un large éventail de questions, de la météo aux actualités en passant par des informations factuelles.

le chatbot peut répondre à un large éventail de questions, de la météo aux actualités en passant par des informations factuelles. Obtenir des informations sur les entreprises : vous pouvez demander les horaires d’ouverture, l’adresse ou le numéro de téléphone d’une entreprise.

vous pouvez demander les horaires d’ouverture, l’adresse ou le numéro de téléphone d’une entreprise. Effectuer des réservations : réservez une table dans votre restaurant préféré ou un rendez-vous chez le coiffeur en quelques messages.

réservez une table dans votre restaurant préféré ou un rendez-vous chez le coiffeur en quelques messages. Suivre vos colis : il vous permet de suivre l’état de livraison de vos achats en ligne.

il vous permet de suivre l’état de livraison de vos achats en ligne. Traduire des textes : communiquez avec des personnes du monde entier en faisant traduire vos messages en temps réel.

Pour rappel, Meta mise sur le modèle de langage étendu Llama 2 pour une interaction fluide et réaliste. C’est également grâce à un partenariat avec Microsoft Bing que vous pouvez avoir réponse à toutes vos questions sur le web. Les utilisateurs pourront aussi expérimenter les fonctionnalités propres à chaque plateforme, comme les effets visuels générés par l’IA sur Instagram.

Vérifiez si le bouton IA est déjà présent sur votre WhatsApp

Le bouton IA de WhatsApp est facilement accessible. Il se trouve en haut de l’onglet « Chats », juste au-dessus de l’icône pour démarrer une nouvelle conversation. Vous pouvez donc y avoir accès au-dessus de l’icône verte « Démarrer un nouveau chat ». Auparavant, sachez que cette fonctionnalité était cachée dans la liste des contacts de l’utilisateur, comme le souligne toujours WABetaInfo.

Ce bouton présente une icône circulaire qui ressemble à l’ancienne icône de Cortana chez Microsoft. En appuyant dessus, vous accéderez rapidement à toutes vos conversations avec l’IA. Cette nouvelle position rend la fonctionnalité facilement accessible. Elle permet à chacun de la voir rapidement sur l’interface de la célèbre application à la couleur verte, reconnaissable entre toutes.

Si vous ne le voyez pas encore, pas de panique. Le déploiement de la fonctionnalité est en cours et se fait progressivement. Assurez-vous seulement d’avoir la dernière version de WhatsApp installée sur votre smartphone. La fonctionnalité est pour l’instant réservée à un nombre limité d’utilisateurs Android qui ont installé la dernière version bêta. WhatsApp prévoit de l’étendre à davantage d’utilisateurs dans un futur proche. L’option IA devrait, en effet, être accessible à tous les utilisateurs, qu’ils soient sur Android ou iOS.

Le tutoriel pour utiliser ce bouton IA de WhatsApp

Apprenez à utiliser le bouton IA de WhatsApp pour simplifier votre vie quotidienne. Si vous n’avez jamais été tenté par les autres logiciels d’Intelligence Artificielle, vous serez surpris par la simplicité de celle-ci. Voici les étapes à suivre pour bénéficier de cette fonctionnalité :

Ouvrez l’application WhatsApp.

Assurez-vous que vous avez la dernière version de l’application installée.

Appuyez sur l’onglet « Chats ».

Le bouton IA devrait apparaître en haut de l’écran, juste au-dessus de l’icône pour démarrer une nouvelle conversation.

Une fois que vous avez trouvé le bouton IA, appuyez dessus.

Tapez votre question ou votre requête dans la barre de discussion et appuyez sur la touche « Envoyer ».

Le chatbot Meta analysera votre message et vous fournira une réponse rapide et pertinente.

Soyez clair et concis dans vos requêtes et utilisez des mots-clés pertinents. N’hésitez pas à poser des questions précises, quitte à fournir beaucoup de détails. Si le chatbot ne comprend pas votre requête, essayez de la reformuler autrement.

Le bouton IA de WhatsApp est encore en développement, mais il a le potentiel de révolutionner la façon dont vous communiquez sur l’application. Avec un peu de pratique, vous pourrez l’utiliser pour effectuer de nombreuses tâches quotidiennes en toute simplicité.

Le futur de la communication sur WhatsApp

Le bouton IA de WhatsApp marque un tournant dans l’utilisation de l’application. Avec cette nouvelle fonctionnalité, la plateforme devient plus qu’une simple application de messagerie. Elle se transforme en une plateforme interactive qui offre une multitude de services à tous les inscrits.

Voici quelques-unes des tendances qui pourraient façonner le futur de la communication sur l’appli :

Intégration de services tiers : d’autres services pourraient s’intégrer comme les plateformes de réservation, les banques ou les compagnies aériennes. Cela vous permettra peut-être d’effectuer des actions directement depuis l’application.

d’autres services pourraient s’intégrer comme les plateformes de réservation, les banques ou les compagnies aériennes. Cela vous permettra peut-être d’effectuer des actions directement depuis l’application. Développement de fonctionnalités d’e-commerce : WhatsApp pourrait devenir une plateforme d’achat en ligne

WhatsApp pourrait devenir une plateforme d’achat en ligne Création de communautés et de groupes thématiques : la création de communautés et de groupes d’intérêt pourraient se créer aisément.

la création de communautés et de groupes d’intérêt pourraient se créer aisément. Personnalisation de l’expérience utilisateur : des expériences personnalisées pourraient vous être proposées. Contacts pertinents, contenus d’actualité ou services adaptés à vos besoins, cela peut sembler possible avec le bouton IA de WhatsApp.

L’évolution de WhatsApp vers une plateforme multifonctionnelle n’est pas sans poser de défis. L’application devra notamment s’assurer de protéger la vie privée des utilisateurs et de garantir la sécurité des transactions. Elle devra également faire face à la concurrence d’autres plateformes déjà bien établies dans certains domaines, comme WeChat en Chine.

Son potentiel demeure néanmoins immense. Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels, l’application a une base solide. Elle peut devenir une plateforme encore plus incontournable dans le quotidien des gens. L’intégration de l’intelligence artificielle et le développement de nouvelles fonctionnalités pourraient permettre à WhatsApp de se réinventer. La plateforme jouera sûrement, à ce moment, un rôle encore plus important dans l’interaction avec le monde numérique.

La vidéo ci-dessous explique l’intégration de Meta AI sur la plateforme WhatsApp :

L’IA au cœur des applications

Le futur de la communication sur WhatsApp est prometteur et plein de possibilités. Il est intéressant de suivre l’évolution de l’application et de voir comment elle continuera à innover. Même si le bouton IA de WhatsApp est encore en développement, les chanceux testeurs et ses développeurs voient déjà son énorme potentiel. Il est fort probable que de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services soient intégrés à l’avenir. Plusieurs personnes à travers le monde ont déjà hâte de le tester.

