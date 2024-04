2023 a été une année riche en nouveautés pour WhatsApp. L’introduction de fonctionnalités innovantes a nettement amélioré l’expérience utilisateur et étendu les possibilités de communication sur la plateforme. Pour 2024, espérons-le, une fonctionnalité tant attendue peut bien pointer le bout de son nez : les photos alternatives. Cette initiative vise, en premier lieu, à renforcer la confidentialité des utilisateurs. Mais de quoi s’agit-il réellement ? Quels sont les avantages ressentis et à qui s’adresse cette future option ? Quels sont les risques possibles ?

Quid de cette nouvelle option : comment ça marche ?

Cette nouvelle fonctionnalité intervient dans un contexte où les préoccupations concernant la protection de la vie privée. WhatsApp, qui compte plus de deux milliards d’utilisateurs dans le monde, cherche ainsi à répondre aux attentes croissantes de sa communauté.

Grâce à cette mise à jour imminente, les utilisateurs auront la possibilité de définir une photo de profil différente pour certains contacts ou groupes. Cette mesure offre une plus grande souplesse aux utilisateurs qui souhaitent contrôler les informations qu’ils partagent avec leur entourage virtuel.

Concrètement, vous allez pouvoir définir une photo de profil principale et une photo de profil secondaire. La première sera visible par tous vos contacts, comme c’est déjà le cas actuellement. Vous aurez ensuite la possibilité de créer des photos alternatives sur WhatsApp destinées à des contacts spécifiques, tels les collègues de travail, etc.

Il sera également possible de créer des photos de profil alternatives pour des individus bien précis. Cela pourrait être utile pour les utilisateurs qui souhaitent avoir une photo de profil plus professionnelle. Idéal si vous souhaitez conserver une photo de profil plus personnelle ou un peu rigolote pour vos amis proches.

Pourquoi les utilisateurs ont hâte que cela soit enfin fonctionnel ?

Les avantages des photos alternatives sur WhatsApp sont multiples. Tout d’abord, elles permettent aux utilisateurs de mieux gérer leur identité en ligne en choisissant avec qui ils partagent leur photo de profil principale.

Vous pouvez adapter votre photo de profil en fonction du contexte et de la personne à qui ils s’adressent. Vous aurez alors le choix de montrer les diverses facettes de votre personnalité.

Cette fonctionnalité offre, en outre, une couche supplémentaire de confidentialité. Cela est particulièrement précieux dans un monde numérique où la vie privée est de plus en plus vulnérable.

De plus, il est à penser que cette fonctionnalité s’avérera très avantageuse une fois que la possibilité de configurer un nom d’utilisateur WhatsApp sera disponible à l’avenir. De nombreux utilisateurs choisissent de limiter la visibilité des photos de profil à leurs contacts uniquement. En créant un profil alternatif, même les utilisateurs qui vous contactent via un nom d’utilisateur auront toujours accès à votre profil. Il sera seulement différent de votre profil principal.

À qui cette fonctionnalité sera-t-elle la plus utile ?

La fonctionnalité « photos alternatives de WhatsApp sera utile à tous les utilisateurs de WhatsApp qui souhaitent mieux contrôler leur vie privée et leur image sur l’application.

Elle sera particulièrement appréciée par :

Les utilisateurs soucieux de leur vie privée : ceux qui souhaitent limiter la visibilité de leur photo de profil à un cercle restreint de contacts ;

ceux qui souhaitent limiter la visibilité de leur photo de profil à un cercle restreint de contacts ; Les professionnels : ceux qui souhaitent avoir une photo de profil plus professionnelle pour leurs contacts professionnels ;

ceux qui souhaitent avoir une photo de profil plus professionnelle pour leurs contacts professionnels ; Les personnes actives sur plusieurs groupes : celles qui font partie de nombreux groupes différents et qui souhaitent avoir une photo de profil différente pour chaque groupe.

Les craintes des utilisateurs

Cette innovation soulève cependant des questions sur son utilisation potentielle. Certains pourraient craindre que cette fonctionnalité ne complique la gestion de leurs contacts. D’autres pourraient s’inquiéter de l’impact sur l’expérience utilisateur globale de l’application.

Malgré ces interrogations, “Meta” semble déterminé à poursuivre son engagement en faveur de la confidentialité et de la sécurité. La mise en place des photos alternatives sur WhatsApp marque une étape supplémentaire dans cette direction. Elle offre aux utilisateurs un contrôle accru sur leur présence en ligne.

Quand sera-t-elle disponible ?

Un point d’interrogation encore pour le grand public

La date de lancement officielle de la fonctionnalité photos alternatives de WhatsApp n’a pas encore été annoncée officiellement. Elle est actuellement en cours de développement et devrait être disponible dans les mois à venir. Comme Facebook et Instagram, les utilisateurs espèrent que les nouveautés WhatsApp ne tarderont pas à s’afficher sur leurs écrans.

Cette récente découverte dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Android 2.23.24.4 annonce un changement significatif. Cette fonctionnalité, encore en phase de développement, est prévue pour être déployée prochainement, bien que la date précise reste inconnue.

Il est important de noter que seuls les appareils utilisant Android 5.0 ou une version ultérieure seront compatibles. WhatsApp a, en effet, cessé de prendre en charge les téléphones fonctionnant sous Android 4.1 et les versions antérieures depuis le 24 octobre 2023.

Une version bêta déjà en cours

Une version bêta de la fonctionnalité “photos alternatives” sur WhatsApp est déjà disponible pour certains utilisateurs. Lancée en octobre 2023, elle permet à un nombre restreint de testeurs d’expérimenter la nouvelle fonctionnalité. Ils peuvent alors partager leurs commentaires avec les développeurs de l’application.

Si vous souhaitez tester la version bêta, ce n’est désormais plus chose faisable. Une inscription bien à l’avance au programme de bêta test de WhatsApp était de mise.

Il faudra encore attendre

En conclusion, la fonctionnalité “photos de profil alternatives ou secondaires” est une nouveauté majeure qui devrait être accueillie avec enthousiasme. Son arrivée prochaine témoigne aussi de l’importance croissante accordée à la vie privée et à la confidentialité dans la technologie de communication. Cette fonctionnalité promet d’offrir aux utilisateurs une expérience plus personnalisée tout en renforçant leur contrôle sur les données qu’ils partagent. Restez à l’écoute pour les dernières mises à jour sur cette nouvelle fonctionnalité.

