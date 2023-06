De tous les services de messagerie instantanée, WhatsApp est l’un des plus populaires chez les professionnels comme chez les particuliers. En plus d’offrir une expérience d’utilisation simple et rapide, l’application met l’accent sur la confidentialité. Meta, la société mère vient d’annoncer le déploiement imminent d’une nouvelle mise à jour de sécurité. Les utilisateurs peuvent désormais protéger l’accès à leurs chats via un mot de passe, des empreintes digitales ou la reconnaissance faciale. Chat Lock, tel est le nom de cette fonctionnalité.

Chat Lock comme une couche de sécurité supplémentaire

L’application Chat Lock est une fonctionnalité innovante de WhatsApp, conçue particulièrement pour renforcer la sécurité des chats privés. Il devient possible pour les utilisateurs de l’application de cacher certaines discussions spécifiques. Cette mesure de protection s’applique à tous les messages, du moment que vous l’activez. Quiconque ayant accès à votre smartphone ne pourra plus ainsi ni voir ni lire vos conversations.

Meta salue cette fonctionnalité de verrouillage des chats comme une « couche de sécurité supplémentaire ». Sa vocation première est de protéger « les conversations les plus intimes », affirme-t-elle dans un communiqué. Cela nous mène à croire que la société sœur de Facebook veut miser fort sur la confidentialité de ses adeptes.

Comment Chat Lock fonctionne-t-il ?

Pour tirer parti de cette fonctionnalité, les utilisateurs n’ont qu’à sélectionner les discussions qu’ils souhaitent masquer. En activant Chat Lock, les conversations verrouillées disparaissent de la liste de discussion principale. Elles seront stockées dans un fichier séparé et crypté. Elles s’ouvrent uniquement à l’aide d’un code secret ou d’un système d’identifications biométrique, y compris la FaceID ou les empreintes digitales.

Non seulement cette mise à jour cache les conversations confidentielles, mais elle masque aussi leurs notifications. Vous êtes le seul à pouvoir décrypté que vous recevez un message intime rien qu’avec la notification « Nouveau message ». Chat Lock est d’une grande utilité pour éviter ce moment gênant où quelqu’un tient votre téléphone et qu’un message spécial apparaît soudainement sur l’écran.

Bientôt disponible pour la France

Chat Lock complète les fonctionnalités de confidentialité que le service de messagerie propose déjà. Il s’agit, entre autres, du chiffrement de bout en bout, les sauvegardes cryptées, les messages éphémères. Sans oublier la possibilité de bloquer les captures d’écrans pour certains messages.

Chat Lock s’adresse à tous les utilisateurs WhatsApp du monde entier. Pour la France, cette option serait fonctionnelle sur tous les appareils compatibles l’été prochain. Disponible sur iOS et Android, cette fonctionnalité s’accompagnera de quelques conditions. Seules les discussions individuelles ou de groupe peuvent être verrouillées. Ce qui n’est pas le cas pour les appels téléphoniques via l’application. En attendant, découvrons la pub de cette nouvelle mise à jour.

Une avancée significative pour WhatsApp ?

WhatsApp a fait part de son intention d’améliorer cette fonction dans les mois à venir. Il reste à voir quelles seront les nouveautés. Selon Meta, cette mise à jour nous permettrait d’utiliser un mot de passe autre que le code de déverrouillage du téléphone. Espérons qu’on pourra activer Chat Lock sur tous les appareils connectés à un seul compte.