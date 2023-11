WhatsApp Business : est-ce nécessaire pour votre entreprise ?

Les réseaux sociaux, ces piliers incontournables de la stratégie de communication des entreprises modernes. Dans cet univers en constante évolution, WhatsApp Business émerge comme une plateforme de choix. Elle promet une communication directe et efficace avec vos clients. Mais est-ce une bonne idée pour votre compagnie ? Explorons donc les avantages et les inconvénients de ce réseau.

Quelle est la différence avec la version traditionnelle de WhatsApp ?

WhatsApp Business est une version spécialement conçue pour les entreprises et les professionnels. Elle offre d’autres fonctionnalités par rapport à la version traditionnelle de WhatsApp. Voici les principales différences entre les deux versions :

Votre profil professionnel : elle permet aux sociétés de créer un profil professionnel. Des informations telles que le nom de l’entreprise, l’adresse, les heures d’ouverture, le site web, et même une description de l’entreprise y sont inscrites. Cela aide les clients à en savoir plus sur votre business.

Étiquettes : WhatsApp Business propose un système d'étiquetage qui permet de catégoriser et d'organiser les discussions avec les consommateurs. Cela facilite le suivi des conversations et l'identification des besoins des consommateurs.

Les réponses automatisées : vous allez pouvoir configurer des réponses automatiques pour les messages entrants. Cela peut être utile pour fournir des informations de base ou des réponses à des questions courantes. Même en dehors des heures d'ouverture, vos clients pourront les recevoir.

L'accès aux statistiques : vous pourrez visualiser des statistiques détaillées sur la façon dont les messages sont lus, livrés et reçus. Cela permet d'évaluer l'efficacité de votre communication.

La messagerie avec des outils tiers : vous pouvez intégrer des outils tiers, tels que des logiciels de gestion de la relation client (CRM). Cela simplifie et améliore la gestion des interactions avec les clients.

Séparation des communications personnelles et professionnelles : vous pourrez séparer les communications personnelles et professionnelles. Vous utiliserez deux applications distinctes sur le même téléphone. Cela évite la confusion et assure une meilleure gestion des messages professionnels.

Validation de l'entreprise : WhatsApp Business exige une vérification de l'entreprise, ce qui renforce la crédibilité de l'entreprise auprès des clients.

WhatsApp Business exige une vérification de l’entreprise, ce qui renforce la crédibilité de l’entreprise auprès des clients. Possibilité de publicité : Bien que cela puisse varier selon la région, WhatsApp Business offre la possibilité de faire de la publicité auprès de ses contacts.

Les points forts de WhatsApp Business

WhatsApp Business offre une communication directe avec vos clients, sans intermédiaires. Vous pouvez échanger des messages, des photos, des vidéos et même des appels vocaux avec facilité. Cette proximité renforce la relation client et peut contribuer à la fidélisation.

En introduisant WhatsApp Business dans votre stratégie, vous pouvez répondre rapidement aux questions des consommateurs. Vous allez également pouvoir fournir un support instantané et résoudre les problèmes en temps réel. Le résultat ? Des clients plus satisfaits et qui souhaitent renouveler leur collaboration avec votre marque.

WhatsApp Business permet d’envoyer des notifications pertinentes. Les confirmations de rendez-vous, les mises à jour de livraison ou les rappels de paiement seront un jeu d’enfant. Cela améliore l’expérience client tout en réduisant la probabilité d’oublis ou de retards.

Vous pouvez utiliser ce réseau professionnel pour du marketing ciblé. Il est donc possible d’envoyer des offres spéciales, des promotions et des contenus personnalisés à des groupes de clients spécifiques. Vous allez pouvoir augmenter vos ventes en ciblant des segments de marché précis.

Inconvénients de WhatsApp Business

La plateforme exige une gestion continue. Les messages entrants doivent être traités rapidement, sinon cela peut nuire à la satisfaction client. Une équipe dédiée est souvent nécessaire pour répondre aux demandes en temps opportun.

Les entreprises doivent également respecter la vie privée de leurs clients. WhatsApp Business oblige à obtenir le consentement des utilisateurs avant d’envoyer des messages promotionnels. La non-conformité peut entraîner des sanctions.

Il existe, par ailleurs, un risque d’être trop sollicité. Une utilisation excessive du mode Business peut agacer les clients s’ils se sentent submergés par les messages. Certaines entreprises voient quelques clients se désabonner après avoir reçu un trop grand nombre de notifications.

Tarifs de WhatsApp Business

Téléchargez et utilisez gratuitement l’application WhatsApp Business, l’outil idéal pour les petites entreprises disposant d’un budget limité. Chaque mois, les 1 000 premières conversations sont également gratuites. Une fois le palier de 1 000 conversations atteint, vous devrez payer pour les conversations suivantes.

Celles-ci peuvent être facturées de deux façons différentes :

Les conversations initiées par les utilisateurs WhatsApp : cela signifie que c’est l’utilisateur qui contacte votre entreprise pour obtenir plus d’informations.

cela signifie que c’est l’utilisateur qui contacte votre entreprise pour obtenir plus d’informations. Les conversations initiées par l’entreprise : vous êtes le premier à avoir envoyé un message à l’utilisateur.

Ces conversations proposent toutes deux des tarifs propres, qui dépendent de votre emplacement géographique. En fonction de la devise, les pays peuvent proposer des tarifs différents. Il est essentiel de connaître les futurs frais auxquels votre entreprise devra faire face.

Une exception s’applique quand on vous contacte via un lien publicitaire vers WhatsApp ou en utilisant un bouton d’appel à l’action sur une Page Facebook. La discussion demeure, en effet, sans frais pendant une période de 72 heures. Enfin, pour plus de précision, on vous recommande de visiter le site officiel de l’application.

Vous recevrez alors les devis selon le type de message que vous souhaitez envoyer : Marketing, Utilitaire, Service, Authentification.

Alors, est-ce adapté à votre entreprise ?

Il est alors temps de répondre à la fameuse question : WhatsApp Business: une bonne idée pour votre entreprise ? La réponse est la suivante : cela dépend en grande partie de la nature de votre entreprise et de vos objectifs.

Dans le cas où vous êtes une petite entreprise cherchant à établir des relations clients solides, cela peut être une excellente option.

Si votre entreprise est de plus grande envergure, vous devrez peut-être évaluer attentivement les coûts et les avantages.

Voici un cas d’étude auquel vous pourriez vous identifier : « La pizzeria Locale ».

Imaginez que vous tenez une petite pizzeria de quartier qui vient d’introduire WhatsApp Business dans son modèle. Vous offrez la possibilité de passer des commandes directement via l’application. Cela simplifie, bien évidemment, le processus pour vos clients. Résultat : une augmentation de 20 % des ventes en ligne en un mois. Les clients apprécient la commodité de commander rapidement leur pizza préférée et ont continué à le faire de manière régulière.

En revanche, pour une entreprise internationale avec des milliers de clients, l’utilisation de WhatsApp Business peut devenir un défi logistique. La gestion des interactions avec un grand nombre d’abonnés peut nécessiter des ressources importantes.

Une excellente idée pour son entreprise ?

WhatsApp Business peut être une excellente idée pour votre entreprise si vous gérez adéquatement les interactions. Elle s’avère aussi idéale si vous l’utilisez dans le but de renforcer la satisfaction client. Les avantages en termes de communication directe, de service client amélioré, de notifications pertinentes et de marketing ciblé sont indéniables. Il est cependant essentiel de considérer les inconvénients potentiels. Nous pouvons mentionner la gestion constante, le respect de la confidentialité et le risque d’une demande trop élevée.

En fin de compte, l’adoption de WhatsApp Business doit être guidée par une analyse approfondie de votre entreprise, de votre public cible et de vos objectifs. Vous pouvez toujours trouver des solutions créatives pour en exploiter le potentiel au bénéfice de votre entreprise. Alors, WhatsApp Business est-elle une bonne idée pour votre entreprise ? Cela dépend de vous.