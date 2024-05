WhatsApp est largement utilisé comme moyen de communication, où les utilisateurs créent des groupes pour interagir avec leur famille, leurs amis et leurs collègues. Ces discussions de groupe peuvent quelquefois devenir envahissantes et fastidieuses. Cela peut alors vous inciter à vouloir les quitter. Le défi réside dans le fait que lorsque vous partez, tous les membres en sont notifiés. Il est également possible d’être réintégré par d’autres membres. Cet article vous expliquera ainsi en détail comment quitter un groupe WhatsApp incognito. Voici 3 alternatives possibles et quelques astuces pour gérer les notifications de cette application.

En principe, c’était impossible de quitter un groupe WhatsApp sans que tout le monde ne le voit

Il était impossible de quitter un groupe WhatsApp incognito. Cela s’explique par le système de notification global de l’application. Le principe reste le même pour vos services de messagerie préférés à l’instar de Messenger, par exemple.

Lorsqu’un membre quittait un groupe, un message système apparaissait dans le chat du groupe. Il indique alors le nom du participant qui avait quitté la discussion. Ce système avait plusieurs raisons d’être.

La transparence : la plateforme devait informer les membres du groupe du changement de composition du groupe. Cela permettait aux membres de comprendre le contexte des discussions passées auxquelles le participant ayant quitté le groupe a pu participer.

la plateforme devait informer les membres du groupe du changement de composition du groupe. Cela permettait aux membres de comprendre le contexte des discussions passées auxquelles le participant ayant quitté le groupe a pu participer. La sécurité et la modération : cela aidait les administrateurs à identifier les membres potentiellement problématiques. Ceux qui quittent les groupes après avoir commis des abus ou des violations des règles.

Ce système présentait, néanmoins, des inconvénients notamment sur le manque de discrétion. Les utilisateurs n’avaient pas la possibilité de quitter un groupe en silence. Cette situation s’avère alors gênante pour certains. La pression sociale est également bien présente. Le fait de savoir que son départ serait notifié à tous pouvait dissuader certains utilisateurs de quitter des groupes qu’ils ne souhaitaient plus fréquenter. Enfin, et surtout, il y a également l’encombrement des notifications. Dans les groupes très actifs, les notifications de départ des membres pouvaient devenir envahissantes et inutiles.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Depuis la mise à jour de 2022, WhatsApp a enfin pris en compte les préoccupations des utilisateurs concernant la discrétion. Il est désormais possible de quitter un groupe WhatsApp incognito, c’est-à-dire sans que les autres membres en soient notifiés.

Seuls les administrateurs du groupe reçoivent une notification lorsqu’un membre le quitte. Cette modification offre aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leur vie privée. Cela vous permet ainsi de quitter les groupes qu’ils ne souhaitent plus fréquenter sans crainte de gêne ou de jugement. Il est à souligner que quitter une discussion sans que tout le monde ne soit au courant n’est pas encore à 100 % possible. Les créateurs du groupe verront toujours votre départ. C’est déjà ça de gagner, tout du moins.

Voici les raisons pour lesquelles WhatsApp aurait décidé de mettre en place cette fonctionnalité :

Répondre aux demandes des utilisateurs : de nombreux utilisateurs avaient demandé à WhatsApp de leur permettre de quitter les groupes de manière discrète.

de nombreux utilisateurs avaient demandé à WhatsApp de leur permettre de quitter les groupes de manière discrète. Améliorer l’expérience utilisateur : cette fonctionnalité rend l’application plus conviviale et plus respectueuse de la vie privée des utilisateurs.

cette fonctionnalité rend l’application plus conviviale et plus respectueuse de la vie privée des utilisateurs. Rester compétitif : d’autres applications de messagerie, telles que Telegram, proposaient déjà la possibilité de quitter les groupes incognito.

L’astuce des geeks pour quitter un groupe : le mode silencieux

Voici une méthode pour quitter discrètement un groupe WhatsApp sans être détecté. En gros, vous allez quitter la conversation sans vraiment partir. Vous ne serez plus notifié des nouveaux messages, cependant. Cette astuce est compatible avec Android et iOS :

Ouvrez WhatsApp et accédez au menu du groupe concerné.

Sélectionnez « Notifications en mode silencieux ».

Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, choisissez « Toujours »

Assurez-vous de décocher « Afficher les notifications »

Validez !

Point important à rappeler : le groupe continuera d’apparaître dans votre liste. Pour le rendre invisible, usez de la méthode d’archivage.

Pour ce faire, rendez-vous sur votre fil principal et maintenez votre doigt sur le groupe que vous souhaitez cacher. Sélectionnez ensuite « Archiver ». Désormais, vous restez membre du groupe, mais vous ne le verrez plus actif dans votre liste. Si vous souhaitez réintégrer le groupe, vous pouvez simplement désactiver le mode silencieux et rétablir les notifications.

L’astuce d’arrêt des notifications via les paramètres de votre smartphone

Vous savez maintenant comment désactiver les notifications d’un groupe spécifique. Il suffit donc de passer en mode silencieux pour quitter un groupe WhatsApp incognito. Si vous préférez, cependant, ne plus recevoir de notifications pour toutes vos conversations, il existe une autre méthode disponible. Vous ne serez plus dérangé par aucune notification venant de l’application. Suivez les étapes suivantes :

Accédez aux paramètres de votre téléphone

Sélectionnez « Notifications » et faites défiler jusqu’aux applications

Cliquez sur « Afficher tout » pour voir la liste de toutes vos applications

Recherchez et sélectionnez l’application WhatsApp dans la liste

Désactivez les notifications en faisant glisser l’interrupteur vers la position désactivée.

Ne vous inquiétez pas, si vous souhaitez réactiver les notifications ultérieurement, il vous suffit de revenir à cet écran et de basculer l’interrupteur en position activée.

En vidéo comment quitter un groupe WhatsApp discrètement :

En conclusion, les progrès récents dans les fonctionnalités de discrétion de WhatsApp représentent un grand pas en avant pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée. En permettant de quitter un groupe WhatsApp incognito, sans notification pour les autres membres, l’application répond aux demandes des utilisateurs. Cela améliore également l’expérience globale. Cette évolution témoigne de l’importance d’écouter et de répondre aux besoins des utilisateurs tout en restant compétitif sur le marché des applications de messagerie. La combinaison astucieuse de techniques telles que le mode silencieux, l’archivage et la désactivation des notifications via les paramètres offre un contrôle accru. Même si vous ne pouvez pas encore totalement faire passer votre départ inaperçu, ces astuces se révèlent toujours intéressantes à connaître.

