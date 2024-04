Grâce à une mise à jour tant attendue, dites adieu à la dégradation des images et vidéos sur votre application préférée. Utilisateurs de WhatsApp, réjouissez-vous ! L’application de messagerie instantanée vient d’introduire en 2023 une fonctionnalité tant attendue : le partage de médias en qualité originale. Oubliez les photos floues et les vidéos pixelisées. Vous pouvez désormais envoyer vos fichiers à vos contacts sans aucune perte de qualité. Fini les compressions photo/vidéos : partagez vos médias en qualité originale sur WhatsApp

Enfin une fonctionnalité corrigée

Meta, la société propriétaire de WhatsApp, Facebook et Instagram, a récemment concentré ses efforts sur cette question de qualité des médias.

Pendant un certain temps, la messagerie compressait fortement les images pour accélérer le transfert de données, ce qui réduisait considérablement leur qualité. Mark Zuckerberg et son équipe ont pris conscience de cette limitation et de la déception qu’elle suscitait chez les utilisateurs. En août 2023, la firme réalise une avancée significative en permettant le transfert de photos et de vidéos en haute définition (HD). Une avancée notable, bien que non parfaite. Les photos et les vidéos étaient jusqu’alors limitées à une résolution haute définition (720 p) et étaient encore compressées.

Cette limitation a été levée récemment, ce qui permet désormais à ses utilisateurs peuvent enfin dire adieu aux compressions photo/vidéo sur WhatsApp.

VOIR AUSSI : Les photos alternatives sur WhatsApp : ce que vous devez savoir !

Comment partager des médias en qualité originale sur WhatsApp ?

Envoyer des photos et des vidéos non compressées se fait désormais via le module de partage de documents de l’application. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’accéder à vos photos via le gestionnaire de fichiers de votre appareil. WhatsApp a, en effet, introduit une nouvelle option dans le menu de partage de documents. Il vous permet de sélectionner directement vos médias depuis la galerie de votre appareil. Ainsi, vous pouvez partager des médias dans leur qualité originale, avec une limite de taille de fichier de 2 Go. Au-delà de cela, vos fichiers se retrouveront compressés comme avant.

En premier lieu, vous devrez obtenir la dernière mise à jour de l’application : version 23.24.79 sur iOS et 2.23.24.82 sur Android.

La procédure est on ne peut plus simple et pareille sur n’importe quel système. Suivez les étapes suivantes :

Ouvrez une discussion individuelle ou un groupe WhatsApp.

Appuyez sur l’icône du trombone (Android) ou sur le bouton + (sur iPhone). Vous accéderez ainsi aux pièces jointes ;

Sélectionnez l’option « Document » au lieu de « Galerie » ;

Cliquez sur « Sélectionner une photo ou vidéo » (sur iOS) ou sur « Sélectionner dans la galerie » (sur Android) ;

(sur Android) ; Votre galerie d’image s’ouvre : sélectionnez alors la photo ou la vidéo que vous voulez envoyer, ajoutez ou non une légende ;

Appuyez sur le bouton « Envoyer ».

VOIR AUSSI : Comment lire un message supprimé sur WhatsApp ?

Pourquoi partager les compressions photo/vidéo sur WhatsApp est peu populaire ?

Les avantages de la non-compression

La conservation des détails et de la netteté est impressionnante. Vos photos et vidéos resteront aussi précises et réalistes que sur votre appareil photo ou votre smartphone. Les couleurs vives et vibrantes de vos images seront préservées, sans aucune déformation ni altération.

Vous aurez une meilleure expérience de visionnage. Vos contacts pourront aussi profiter de vos contenus multimédias dans toute leur splendeur, que ce soit sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Cette option s’avère idéale pour les impressions et les créations. Vous pourrez utiliser vos photos et vidéos pour des impressions, des créations artistiques ou des présentations professionnelles. Le partage d’une photo ou une vidéo sans compressions vous garantit un rendu optimal sur WhatsApp.

Les personnes qui ont en le plus besoin

Plusieurs catégories d’utilisateurs peuvent en tirer un profit particulier.

Pour les photographes amateurs et professionnels, cette fonctionnalité est essentielle pour partager leurs clichés avec toute leur précision et leur beauté d’origine. Que ce soit pour des photos de paysages, de portraits ou de moments de vie, la qualité optimale permet de conserver tous les détails et les nuances de l’image. Bienvenue à une expérience visuelle incomparable sur WhatsApp.

Les créateurs de contenu, qu’ils soient Youtubeurs, Instagrammers ou blogueurs, ont également un besoin crucial de partager des photos et vidéos de haute qualité. Cela permet de présenter leurs créations au préalable pour vérification par exemple à leurs collaborateurs. Tout cela avec un rendu professionnel et attrayant. La compression ne viendra pas altérer votre travail.

Au-delà des professionnels, cette fonctionnalité est également très appréciée par les particuliers. Tous ceux qui souhaitent partager des moments importants de leur vie avec leurs proches dans la meilleure qualité possible seront servis. Des photos de vacances ? Des vidéos d’événements spéciaux ou simplement des souvenirs du quotidien ? Le partage de médias en qualité originale sur WhatsApp permet de revivre ces instants avec une précision et une authenticité accrue.

Le petit hic : pas de prévisualisation possible

Bien que cette option soit idéale pour conserver la qualité des contenus partagés, elle perd toutefois en praticité. Les médias en qualité originale sur WhatsApp ne peuvent pas être prévisualisés dans la conversation. Concrètement, ils ne seront pas visibles directement en miniature. Il est donc nécessaire de sélectionner le fichier pour l’ouvrir dans une nouvelle fenêtre afin de le visualiser, similairement à ce qui se fait déjà avec les documents. Pour les vidéos, l’expérience est encore plus contraignante, car la lecture ne démarre qu’après avoir appuyé sur le bouton de lecture dédié.

Et puis, en toute logique, l’envoi des médias en qualité originale sur WhatsApp via un réseau mobile (4G/5G) utilisera plus de données de votre forfait. Si vous utilisez une connexion Wi-Fi fixe, le transfert pourrait prendre un peu plus de temps que d’habitude.

Il faut également souligner que votre contact doit également utiliser la dernière version de WhatsApp. Cela permettra à toutes les parties de bénéficier de la fonctionnalité de partage en qualité originale.

Pour conclure

Le partage de médias en qualité originale sur WhatsApp représente un pas en avant majeur pour l’application. Il répond aux attentes des utilisateurs soucieux de partager leurs contenus dans toute leur splendeur. Cette nouvelle fonctionnalité offre une expérience de communication plus riche et plus authentique. Elle permet de capturer et de partager des moments précieux avec une fidélité remarquable.

4/5 - (1 vote)