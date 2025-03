Fin de l’ADSL en France : place à la fibre optique !

C’est la fin d’une époque ! Eh oui, le rideau commence à tomber sur l’ADSL. Le bon vieux réseau cuivre, qui a fait transiter nos appels, nos e-mails et nos séries Netflix pendant des années, tire progressivement sa révérence. Objectif : faire place nette à la fibre optique, bien plus performante. On vous explique tout !

Pourquoi l’ADSL disparaît-il ?

Le réseau cuivre, qui alimente l’ADSL et le téléphone fixe branché sur une prise en T, accuse le poids des années : plus de 50 ans de bons et loyaux services ! Sauf qu’avec nos besoins grandissants en débit (streaming, télétravail, jeux en ligne…), l’ADSL fait grise mine. Il était temps de passer à la vitesse supérieure avec la fibre optique, bien plus rapide et stable.

Comment va se passer la transition ?

L’opérateur Orange, propriétaire du réseau cuivre, pilote la fermeture. Pas de panique : tout se fait progressivement, en fonction du déploiement de la fibre dans les différentes communes. Dans un premier temps, il y a une phase de transition entre 2024 et 2026, nous sommes donc en plein dedans.

Dès le 31 janvier 2025, il y a eu la fermeture technique pour 162 premières communes. Ces communes ont donc été débranchées de l’ADSL, obligeant leurs usagers à investir en moyenne 5 euros de plus dans un abonnement fibre.

Dès le 27 janvier 2026, il devrait également y avoir 829 nouvelles communes concernées par la fermeture du réseau ADSL. Vous pouvez connaître les communes concernées sur le site officiel d’Orange.

Entre 2026 et 2030, on estime qu’il y aura une phase de fermeture totale sur le territoire. 2 145 communes déconnectées dès 2027. Et entre 2028 et 2030, on estime que la fermeture se fera par vagues jusqu’à l’extinction totale en novembre 2030.

Bon à savoir : La « fermeture technique » signifie que les services basés sur le cuivre (internet ADSL, téléphone fixe en T) cessent de fonctionner. La « fermeture commerciale », prévue pour le 31 janvier 2026, interdira la souscription de nouveaux abonnements ADSL.

Suis-je concerné ?

Oui, si vous utilisez encore l’ADSL ou un téléphone fixe relié à une prise en T. Que vous soyez particulier, entreprise ou administration, la transition vers la fibre est inévitable. Nous vous conseillons donc de vous renseigner sur votre éligibilité et, si vous êtes éligible, de faire installer la fibre dès maintenant.

Comment savoir si je suis éligible à la fibre ?

Direction le site de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques) pour vérifier votre éligibilité. Si votre logement est raccordable, à vous de choisir un fournisseur d’accès et de passer à la fibre ! Si vous n’avez besoin que d’une ligne fixe, pas de souci : les opérateurs s’engagent à proposer une offre équivalente.

Bref, l’ADSL vit ses derniers jours. Mieux vaut anticiper et vérifier dès maintenant si votre foyer est prêt pour l’ère du très haut débit !

Source : Le Service Public.

