Alexa + : la nouvelle IA d’Amazon démarque et ça décoiffe !

Alexa, on l’aime bien, mais elle commençait sérieusement à ressembler à ce vieux pote qui raconte toujours les mêmes blagues en soirée. Un peu ringarde, limitée à quelques commandes basiques, incapable d’entretenir une conversation digne de ce nom, elle prenait la poussière face aux nouvelles IA ultra-puissantes comme Gemini de Google ou ChatGPT d’OpenAI.

Mais tout ça, c’est du passé. Amazon sort enfin le grand jeu en lançant Alexa+, une version boostée aux hormones technologiques qui débarque d’abord aux États-Unis (sur abonnement ou gratuitement pour les abonnés Prime). Son arrivée chez nous n’est pas encore officielle, mais franchement, vu le potentiel, elle ne devrait pas tarder à traverser l’Atlantique.

Un Alexa vieillissant face à la vague des IA

Lancé en 2014, Alexa a longtemps été une référence en matière d’assistant vocal, dominant largement le marché grâce aux enceintes Echo et Echo Show. Pourtant, ces dernières années, l’évolution rapide des intelligences artificielles a ringardisé le pauvre assistant.

Là où des IA comme ChatGPT, Google Gemini ou encore Microsoft Copilot permettent des conversations fluides, contextuelles et presque humaines, Alexa peinait à comprendre des commandes pourtant simples.

Conséquence : malgré sa présence dans plus de 600 millions d’appareils connectés, Alexa voyait son utilisation réelle décliner. Beaucoup d’utilisateurs se contentaient de lui demander d’allumer la lumière, de lancer une playlist Spotify ou de régler une minuterie en cuisine.

Mais pour des requêtes plus complexes, c’était souvent un échec. Amazon a donc pris le taureau par les cornes et décidé de remettre son assistant sur le devant de la scène avec Alexa+.

Une mise à jour qui va tout changer

Première bonne nouvelle : inutile de jeter votre enceinte Echo ou votre Fire TV. Alexa+ sera déployée sous forme d’une simple mise à jour et sera compatible avec une large gamme d’appareils, y compris les enceintes Echo, les écrans Echo Show, les caméras Blink et les téléviseurs Fire TV. Autrement dit, si vous avez déjà un produit Amazon, vous pourrez profiter des nouvelles fonctionnalités sans rien racheter.

Mais alors, qu’est-ce qui change vraiment avec Alexa+ ?

Le premier grand changement, c’est la fluidité des échanges. Avec Alexa+, fini le ton robotique et les erreurs de compréhension frustrantes. L’IA est désormais capable de tenir une conversation plus naturelle et de mieux comprendre le langage humain. Vous n’aurez plus besoin de parler comme à un enfant de 3 ans pour qu’elle saisisse vos demandes.

Mieux encore, Alexa+ se souviendra de vos interactions précédentes. Par exemple, si vous lui avez demandé la météo pour Paris, puis ensuite « et demain ? », elle comprendra que vous parlez toujours de la météo parisienne sans avoir besoin de reformuler votre question. Ce type de mémoire contextuelle est un énorme progrès par rapport à l’ancienne version d’Alexa, qui avait la mémoire d’un poisson rouge.

Autre innovation impressionnante : Alexa+ pourra adapter son ton en fonction de votre humeur. Si vous l’appelez sur un ton agacé, elle ajustera sa réponse pour éviter d’aggraver la situation.

À l’inverse, si vous êtes enthousiaste, elle pourra répondre avec un ton plus enjoué. Une fonctionnalité prometteuse… mais qui pourrait aussi donner des frissons à certains utilisateurs soucieux de leur vie privée.

Aussi, avec Alexa+, vous pourrez formuler des demandes plus sophistiquées et enchaîner plusieurs requêtes d’un coup. Par exemple : « Alexa, commande une pizza margherita, mais sans olives, et demande s’ils peuvent ajouter plus de mozzarella. » L’ancienne Alexa aurait eu du mal à traiter une demande aussi détaillée. Alexa+ la gère sans problème.

Même chose pour organiser un week-end : « Alexa, trouve-moi un hôtel à Bordeaux pour deux nuits, avec piscine et parking gratuit, et réserve-le si le prix est sous les 150 euros par nuit. » Une révolution pour le « voice shopping », un domaine sur lequel Amazon mise beaucoup.

Une maison connectée plus intelligente ?

Les adeptes de la domotique vont aussi voir leur quotidien évoluer. Alexa+ pourra gérer les appareils connectés de manière plus fine. Par exemple, si vous avez un aspirateur robot, vous pourrez lui dire : « Lance l’aspirateur, mais évite la chambre du bébé ». Fini les réveils intempestifs.

Les caméras de surveillance Ring profiteront également d’améliorations. Alexa+ sera capable de vous montrer des images précises sur commande : « Montre-moi quand le livreur est arrivé ce matin. » Plus impressionnant encore : elle pourra rechercher des séquences spécifiques dans les archives vidéo, comme « À quelle heure est sorti le chat aujourd’hui ? ».

Un assistant taillé pour le divertissement

Alexa+ ne se contente pas d’être plus intelligente, elle devient aussi plus fun. Côté divertissement, elle est capable d’analyser une demande et d’y répondre instantanément. Vous voulez revoir une scène culte d’un film ? « Alexa, montre-moi la scène où Bradley Cooper chante ‘Shallow’ dans ‘A Star Is Born’. » En un instant, la séquence s’affiche sur votre télé.

Pour les enfants, Alexa+ pourra même inventer des histoires à la volée, en intégrant les éléments demandés par les parents. « Alexa, raconte une histoire où Léo, 5 ans, sauve un dragon piégé dans un château. » Une fonctionnalité qui pourrait bien faire des ravages à l’heure du coucher.

Alexa+ : un concurrent sérieux pour les autres IA ?

Si tout ce que promet Amazon est vrai, alors oui, Alexa+ pourrait être un sérieux concurrent aux autres IA. Avec Alexa+, Amazon entend bien redevenir un acteur majeur dans la course aux assistants intelligents. Loin d’être un simple gadget vocal, cette nouvelle version s’annonce comme un véritable assistant du quotidien, capable de rivaliser avec les IA génératives.

Reste à voir si l’abonnement (dont le prix exact n’a pas encore été annoncé) ne sera pas un frein pour les utilisateurs. En tout cas, pour les abonnés Prime qui auront accès gratuitement à cette mise à jour, l’offre semble imbattable (du moins, c’est qui semble).

Sources : 20 minutes et Les Alexiens.

