« Incroyable ! » : Découvrez la nouvelle IA de Google, c’est fou

Depuis ces dernières années, les intelligences artificielles sont de plus en plus perfectionnées par les géants du web. Chacun veut tirer son épingle du jeu. Et après ChatGPT, son concurrent souhaite frapper fort. Ainsi, Google dévoile maintenant sa nouvelle IA. Une intelligence artificielle invraisemblable actuellement capable de générer des vidéos créées de toute pièce et très réalistes. Une véritable avancée dans l’univers technologique.

Google dévoile sa nouvelle IA capable de générer des vidéos

Les enjeux des intelligences artificielles sont énormes. Et depuis ces dernières années, les IA font leur bout de chemin et s’installent dans le quotidien de particuliers et d’entreprises. Remplaçants certains artistes et créateurs, mais aussi générant de nouveaux métiers, l’IA est le présent et l’avenir.

Et dans cette course, les géants du web veulent leur part du gâteau. C’était le cas avec Elon Musk, mais c’est aujourd’hui aussi le cas avec Google, le géant américain. Site le plus visité du monde, avec également en deuxième position sa propriété YouTube, Google est une référence en termes de moteur de recherche.

Et cette fois, l’entreprise mondialement connue frappe fort en dévoilant sa nouvelle IA appelée « Lumière ». Un projet qui pourrait faire rougir le célèbre robot IA Ameca. Pour cause, cette intelligence artificielle développée par les meilleurs est capable de générer des vidéos ultra-réalistes à base d’un simple prompt.

L’avenir de la création de contenus, de la pub et du cinéma ?

Pour certains, cela annonce déjà l’avenir de la création de contenus sur les réseaux (TikTok, YouTube, Instagram). Mais aussi un avenir radieux pour le cinéma et la publicité vidéo.

Notamment, avec elle, il est possible de prendre une image générée par l’IA et de la rendre mobile en ajoutant du mouvement. Vous pouvez ainsi créer des GIF originaux, des vidéos, etc.

Comment est-ce possible ? Grâce à ses chercheurs et de nombreux chercheurs universitaires, Google a intégré à son IA un modèle de diffusion spatio-temporelle. Cela permet de transformer les commandes textuelles en images et en images animées.

Regardez le trailer de l’IA annoncée par Google ci-dessus. Vous allez tomber des nues. Les gens réagissent en masse sur les réseaux et sont déjà très impressionnés par ses capacités « incroyables », lit-on sur X. Alors, que pensez-vous de cette intelligence artificielle hors du commun ?

