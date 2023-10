Le monde technologique est en constante évolution. Rester connecté est devenu la pierre angulaire de la vie moderne, que ce soit sur le plan professionnel que personnel. La technologie Wi-Fi a été à l’avant-garde de cette révolution, évoluant sans cesse pour répondre aux exigences croissantes des utilisateurs. La toute dernière technologie Wi-Fi, Wi-Fi 7, promet de changer la donne en matière de connectivité. Mais encore faut-il que nos appareils puissent réellement l’utiliser pour en tirer son plein potentiel. Dans cet article, nous allons explorer les capacités du Wi-Fi 7. Nous vous dévoilerons les appareils compatibles avec cette norme à ce jour.

Wi-Fi 7 : la prochaine évolution de la connectivité sans fil

Le Wi-Fi 7, également connu sous le nom de 802.11be, est la dernière itération de la norme Wi-Fi. Il s’appuie sur les fondements posés par ses prédécesseurs, tels que le Wi-Fi 6, en introduisant une série de nouvelles fonctionnalités. Ces améliorations sont conçues pour fournir une connectivité sans fil plus rapide et plus fiable. Cela s’applique en particulier dans les environnements dans lesquels se trouvent de nombreux appareils connectés.

L’une des améliorations les plus notables du Wi-Fi 7 concerne l’élargissement des canaux. Grâce à sa capacité à prendre en charge des canaux allant jusqu’à 320 MHz, le Wi-Fi 7 peut transmettre plus de données en un rien de temps. Sa fonction MLO (Multi-Link Operation) permet aussi de connecter plusieurs appareils en même temps. Enfin, le Wi-Fi 7 peut contenir plus d’informations dans les ondes radiofréquences. Cela offre ainsi de meilleures performances globales en matière de connexion.

Attendu pour 2024, le Wi-Fi 7 s’avère rétrocompatible. Toutefois, afin que vous puissiez profiter de ses fonctionnalités et de ses performances améliorées, vous devez mettre à jour vos appareils. Parmi ces derniers, il y a les routeurs, les points d’accès, les smartphones, les ordinateurs portables et les smart TV. Pour le moment, seule une poignée d’appareils sont compatibles nativement avec le Wi-Fi 7, dont nous allons vous dévoiler ci-dessous.

Smartphones et tablettes

Les smartphones et les tablettes sont sans doute les appareils compatibles Wi-Fi les plus répandus aujourd’hui. Grâce au Wi-Fi 7, ces appareils bénéficieront d’une augmentation significative de la vitesse des données et d’une réduction de la latence. Vos activités telles que les appels vidéo, les jeux en ligne et la navigation sur internet seront alors plus fluides et plus agréables.

Voici la liste non exhaustive des smartphones compatibles Wi-Fi 7 à ce jour. Cette capacité est en grande partie possible grâce à leur chipset. Nous allons les diviser en trois grandes catégories, selon la puce avec laquelle ils sont équipés :

Google Tensor G3 :

Google Pixel 8 et 8 Pro. Ces smartphones de la firme de Mountain View sont équipés de la puce Google Tensor G3. Cette dernière prend en charge le Wi-Fi 7. Les 8 et 12 Go de RAM des deux téléphones vous garantiront une expérience fluide, même sur les jeux en ligne gourmands.

Dimensity 9200

Xiaomi 13 T Pro : écran de 6,67 pouces à 1220×2712 pixels. 16 Go RAM, 1 To de stockage, batterie de 5000 mAh.

écran de 6,67 pouces à 1220×2712 pixels. 16 Go RAM, 1 To de stockage, batterie de 5000 mAh. Oppo Find N3 Flip : dalle de 6,8 pouces, résolution d’écran de 1080×2520 pixels. 12 Go de RAM, 512 Go de mémoire interne et une batterie de 4300 mAh.

dalle de 6,8 pouces, résolution d’écran de 1080×2520 pixels. 12 Go de RAM, 512 Go de mémoire interne et une batterie de 4300 mAh. Vivo X90s : un écran de 6,78 pouces, résolution de 1260×2800 pixels. 12 Go RAM, 512 Go de stockage et une batterie de 4810 mAh.

un écran de 6,78 pouces, résolution de 1260×2800 pixels. 12 Go RAM, 512 Go de stockage et une batterie de 4810 mAh. Oppo Find X6 : écran 6,74 pouces avec une résolution de 1240×2772 pixels. 16 Go de RAM, 512 Go de mémoire interne et une batterie de 4800 mAh.

Snapdragon 8 Gen 2

Des smartphones premiums Androids :

OnePlus Ace 2 Pro : affichage de 6,74 pouces, résolution d’écran de 1240×2772 pixels. 24 Go de RAM, 1 To de mémoire interne et une batterie de 5000 mAh.

affichage de 6,74 pouces, résolution d’écran de 1240×2772 pixels. 24 Go de RAM, 1 To de mémoire interne et une batterie de 5000 mAh. Asus Zenfone 10 : dalle de 5,92 pouces, résolution de 1080×2400 pixels. 16 Go de RAM, 512 Go de mémoire interne et une batterie de 4300 mAh.

dalle de 5,92 pouces, résolution de 1080×2400 pixels. 16 Go de RAM, 512 Go de mémoire interne et une batterie de 4300 mAh. Meizu 20 Pro : dalle de 6,81 pouces, résolution de 1440×3200 pixels. 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, batterie de 5000 mAh.

dalle de 6,81 pouces, résolution de 1440×3200 pixels. 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, batterie de 5000 mAh. Meizu 20 Infinity : dalle de 6,79 pouces, résolution d’écran de 1368×3192 pixels. 16 Go de RAM, 1 To de stockage et une batterie de 4800 mAh.

dalle de 6,79 pouces, résolution d’écran de 1368×3192 pixels. 16 Go de RAM, 1 To de stockage et une batterie de 4800 mAh. Meizu 20 : dalle de 6,55 pouces offrant une résolution de 1080×2400 pixels. 12 Go de RAM, 512 Go de stockage et une batterie de 4700 mAh.

dalle de 6,55 pouces offrant une résolution de 1080×2400 pixels. 12 Go de RAM, 512 Go de stockage et une batterie de 4700 mAh. Motorola Edge+ (2023) : dalle de 6,67 pouces, résolution de 1080×2400 pixels. 8 Go de RAM, 512 Go de mémoire interne et une batterie de 5100 mAh.

dalle de 6,67 pouces, résolution de 1080×2400 pixels. 8 Go de RAM, 512 Go de mémoire interne et une batterie de 5100 mAh. Motorola Edge 40 Pro : dalle de 6,67 pouces, résolution d’écran de 1080×2400 pixels. 12 Go de RAM, 512 Go et une batterie de 4600 mAh.

dalle de 6,67 pouces, résolution d’écran de 1080×2400 pixels. 12 Go de RAM, 512 Go et une batterie de 4600 mAh. Honor Magic 5 : un écran 6,73 pouces d’une résolution de 1224×2688 pixels. 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une batterie de 5100 mAh.

un écran 6,73 pouces d’une résolution de 1224×2688 pixels. 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une batterie de 5100 mAh. Oppo Find X6 Pro : dalle de 6,82 pouces, résolution 1440×3168 pixels. 16 Go de RAM, 512 Go de mémoire interne et une batterie de 5000 mAh.

dalle de 6,82 pouces, résolution 1440×3168 pixels. 16 Go de RAM, 512 Go de mémoire interne et une batterie de 5000 mAh. OnePlus 11 : écran de 6,7 pouces avec une résolution de 1440×3216 pixels. 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, le tout alimenté par une batterie de 5000 mAh.

écran de 6,7 pouces avec une résolution de 1440×3216 pixels. 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, le tout alimenté par une batterie de 5000 mAh. Samsung Galaxy S23 Ultra : dalle AMOLED de 6,8 pouces, résolution 1440 x 3088 pixels. 8 à 12 Go de RAM et 256 Go à 1 To de mémoire interne, batterie de 5000 mAh.

Aux smartphones conçus pour le gaming :

Realme GT5 : dalle de 6,74 pouces, résolution d’écran de 1240×2772 pixels. 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une batterie de 5240 mAh.

dalle de 6,74 pouces, résolution d’écran de 1240×2772 pixels. 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une batterie de 5240 mAh. ZTE nubia Red Magic 8 S Pro et Pro+ : une dalle de 6,8 pouces offrant une résolution de 1116×2480 pixels. 16 Go (24 Go pour le Pro+) de RAM, 512 Go à 1 To de stockage et 5000 à 6000 mAh de batterie.

une dalle de 6,8 pouces offrant une résolution de 1116×2480 pixels. 16 Go (24 Go pour le Pro+) de RAM, 512 Go à 1 To de stockage et 5000 à 6000 mAh de batterie. Asus ROG Phone 7 : dalle de 6,78 pouces, résolution de 1080×2448 pixels. 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une batterie de 6000 mAh.

dalle de 6,78 pouces, résolution de 1080×2448 pixels. 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une batterie de 6000 mAh. Asus ROG Phone 7 Ultimate : dalle de 6,78 pouces, résolution de 1080×2448 pixels. 16 Go de RAM, 512 Go de mémoire interne et une batterie de 6000 mAh.

dalle de 6,78 pouces, résolution de 1080×2448 pixels. 16 Go de RAM, 512 Go de mémoire interne et une batterie de 6000 mAh. Vivo X Fold2 : écran 8,03 pouces avec une résolution de 1916×2160 pixels. 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, le tout alimenté par une batterie de 4800 mAh.

écran 8,03 pouces avec une résolution de 1916×2160 pixels. 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, le tout alimenté par une batterie de 4800 mAh. Xiaomi Mix Fold 3 : une dalle de 8,03 pouces d’une résolution de 1916×2160 pixels. 16 Go de RAM, 1 To de stockage et une batterie de 4800 mAh.

Bien que ces smartphones haut de gamme soient déjà équipés pour le Wi-Fi 7, vous devez mettre à jour le micrologiciel. Cela vous permettra d’activer la nouvelle norme Wi-Fi (si la mise à jour est disponible bien sûr). Comme nous avons également mentionné plus haut, la liste n’est pas exhaustive, et de nombreux smartphones compatibles avec le standard arriveront prochainement.

Ordinateurs portables et PC

Les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau sont indispensables dans les environnements professionnels et personnels. L’amélioration des vitesses et de l’efficacité du Wi-Fi 7 permettra à ces appareils de télécharger des fichiers volumineux, de charger du contenu et d’effectuer des tâches basées sur le cloud plus rapidement et plus efficacement.

Pour le moment, aucun ordinateur n’est compatible avec Wi-Fi 7. Les premiers modèles de PC portables pouvant prendre en charge la nouvelle norme devraient être disponibles à la vente à la fin de l’année 2023. Avec la sortie des processeurs Meteor Lake de la 14 ᵉ génération Core d’Intel, on aura sûrement droit à des nouveautés !

Consoles de jeux

Les amateurs de jeux en ligne bénéficieront tout particulièrement du Wi-Fi 7. La réduction de la latence et les taux de transfert de données plus rapides signifient que les expériences de jeu multijoueur seront sans décalage (ou presque). Les joueurs bénéficieront d’un gameplay plus fluide, en particulier dans les jeux compétitifs où le timing est crucial.

Jusqu’à ce jour, la dernière génération de consoles de salon ou portable ne peut pas prendre en charge le Wi-Fi 7. Nous espérons une prochaine mise à jour de compatibilité, quand la norme sera déployée à l’échelle mondiale en 2024.

Routeurs Wi-Fi

Bien entendu, l’épine dorsale de tout réseau Wi-Fi est le routeur lui-même. Les routeurs compatibles Wi-Fi 7 seront essentiels pour tirer pleinement parti des capacités de cette nouvelle norme. Ils seront dotés de fonctions avancées permettant de gérer le nombre croissant d’appareils connectés et d’offrir une connectivité constante et à haut débit.

Parmi les premiers routeurs compatibles Wi-Fi 7, on pourra citer les produits ci-dessous :

TP-Link Deco BE85

TP-Link est la référence mondiale en termes de routeurs, c’est donc normal qu’elle soit la première à proposer un appareil compatible Wi-Fi 7 sur le marché. Le TP-Link Deco BE85 est un routeur compatible mesh. Tri-bandes, il peut atteindre un débit théorique jusqu’à 19 Gbps. De quoi éviter les éventuels problèmes de congestion. Il s’équipe également de deux ports Ethernet 10 Gbps, des prises WAN/LAN de 2,5 Gbps et une interface USB 3.0.

Le TP-Link Deco BE85 est déjà disponible à la vente, et se range dans la catégorie des appareils haut de gamme. Si vous voulez l’avoir dans votre maison, comptez quand même la modique somme de 1199 euros (en pack de 2).

Netgear Orbi 970

À part TP-Link, la marque Netgear nous propose aussi du lourd. Sa dernière invention, l’Orbi 970, est un routeur pouvant atteindre une vitesse maximale jusqu’à 27 Gbps ! C’est le routeur le plus puissant du moment, grâce à ses 12 antennes assurant une couverture étendue et à 360 degrés. Sa combinaison de bande 5 GHz dédiée et d’une bande 6 GHz lui permet de doubler la vitesse de connexion entre la base et les satellites.

Le routeur Orbi 970 est annoncé au prix de 1 699 euros. Le tarif comprend un pack de deux routeurs, une base et un satellite. Il sera disponible au mois de novembre.

Amazon eero Max 7

La firme de Jeff Bezos n’est pas non plus à la traîne quand il s’agit de bijou de technologie dernier cri. Son routeur, baptisé eero Max 7, peut atteindre une vitesse de connexion jusqu’à 9,4 Gbps. Il s’équipe de deux ports Ethernet 10 Gigabits ainsi que deux prises Ethernet 2,5 Gigabits. Compatible mesh, il peut assurer une connexion stable dans une surface de 232 m². Enfin, il peut supporter une 200 appareils connectés en simultané.

Son plus ? L’eero Max 7 permettrait de « télécharger un film en 4K en 10 secondes ou un jeu vidéo de 50 gigaoctets en moins d’une minute » selon Amazon. Si vous voulez profiter de cette merveille, il vous faudra débourser 699,99 euros.

Une nouvelle ère de la connectivité avec le Wi-Fi 7

Le Wi-Fi 7 devrait ouvrir une nouvelle ère de connectivité, en offrant des vitesses plus élevées, une latence réduite et une fiabilité accrue. Au fur et à mesure de la maturation de la technologie, de plus en plus d’appareils de différents secteurs d’activité exploiteront sa puissance. Les smartphones, les consoles de jeu, les appareils domestiques intelligents, et même les véhicules autonomes bénéficieront tous de cette nouvelle norme Wi-Fi.

Bien sûr, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article au fur et à mesure que d’autres appareils compatibles Wi-Fi 7 seront disponibles sur le marché. Pensez à revenir plus souvent !