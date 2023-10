Le smartphone est devenu un compagnon indispensable dans notre vie quotidienne. Que ce soit pour passer des appels, envoyer des messages, surfer sur Internet, jouer à des jeux, prendre des photos ou même regarder des vidéos, ces appareils sont nos lignes de vie, nos centres de divertissement et nos assistants personnels. Cependant, cette utilisation intensive peut parfois entraîner un problème : la surchauffe du smartphone.

Dans cet article, nous allons explorer pourquoi votre smartphone surchauffe, ainsi que vous fournir 10 conseils et astuces pratiques pour éviter ce problème. Ce guide s’adresse à tous les utilisateurs de téléphone portable, aussi sous Android qu’iOS. Même les récents smartphones ne sont pas à l’abri d’une surchauffe, surtout ceux sous Android. Faites attention !

Pourquoi un smartphone surchauffe-t-il ?

Nombreuses sont les potentielles raisons pour lesquelles les smartphones ont tendance à atteindre une température anormalement élevée. Voici quelques-unes des principales causes de ce phénomène :

1. L’utilisation intensive du processeur

L’une des principales causes de la surchauffe est l’utilisation intensive du processeur. Lorsque vous exécutez des applications gourmandes en ressources, comme des jeux vidéo ou des applications de réalité augmentée, le processeur de votre smartphone travaille à plein régime. Il génère donc une quantité importante de chaleur, et couplé à la température de votre main, provoquera la surchauffe de votre smartphone.

2. L’exposition à des températures élevées

Qui ne rêve pas de prendre des photos ou des vidéos pendant les vacances à la plage ? Toutefois, lorsque vous utilisez votre smartphone sous un soleil de plomb, cela peut provoquer une augmentation de la température de l’appareil. Laisser votre téléphone dans une voiture fermée durant une journée ensoleillée peut également entraîner une surchauffe.

N’oubliez pas non plus que, collé à vos cuisses, vos poches peuvent être une source importante de chaleur. Si vous faites votre jogging et que vous mettez votre smartphone dans la poche de votre legging de sport, il atteindra un degré de température dangereux !

3. Une mauvaise ventilation du smartphone lui-même

Les smartphones haut de gamme sont conçus de manière à dissiper la chaleur efficacement. En revanche, d’autres modèles moins chers (surtout chez Android) ont une conception moins efficace en termes de ventilation. Si votre smartphone a du mal à évacuer la chaleur générée, il a plus de risques de surchauffer.

4. Batterie défectueuse

Une batterie de smartphone défectueuse peut également causer des problèmes de surchauffe. Lorsqu’une batterie est endommagée ou vieillissante, elle peut chauffer de manière anormale. Votre smartphone surchauffe-t-il pendant la charge ? Sachez-le désormais : c’est un problème de batterie.

Maintenant que nous comprenons les causes de la surchauffe de votre smartphone, découvrons ensemble comment éviter ce problème.

Voici une vidéo vous expliquant les facteurs pouvant détériorer la batterie de votre téléphone :

VOIR AUSSI : Guide d’achat smartphone complet : comment choisir son futur appareil ?

Comment éviter la surchauffe de votre smartphone ?

Il existe quelques solutions faciles et pratiques afin de prévenir et éviter la surchauffe de votre téléphone. Appliquez les astuces ci-dessous, et vous garderez votre téléphone au frais et en excellent état d’utilisation.

1. Évitez les applications gourmandes en ressources

Lorsque vous utilisez des applications qui demandent beaucoup de puissance de traitement, assurez-vous de les fermer lorsque vous avez terminé. Parmi ces applications « gourmandes », on peut citer les jeux en 3D ou les applications de réalité augmentée. Elles ont tendance à faire travailler le processeur de manière intensive, ce qui peut rapidement faire monter la température de votre smartphone.

2. Évitez d’exposer excessivement votre smartphone à la chaleur

Évitez d’utiliser votre smartphone sous un soleil brûlant ou dans des environnements à température élevée autant que possible. Si vous devez utiliser votre téléphone dans de telles conditions, essayez de le garder à l’ombre ou de le protéger avec une housse spéciale contre la chaleur. De plus, ne laissez jamais votre téléphone dans une voiture exposée au soleil, car cela peut provoquer une surchauffe rapide.

Vacanciers, vous êtes désormais prévenus !

3. Évitez les environnements extrêmes

Évitez d’utiliser votre smartphone dans des environnements extrêmes, que ce soit par temps très froid ou très chaud. Les températures extrêmes peuvent affecter négativement la performance de la batterie et la capacité de dissipation de la chaleur de votre téléphone.

4. Utilisez des applications de gestion de la température

Afin d’éviter la surchauffe de votre smartphone, Android et iOS proposent des applications de gestion de température efficaces. Ces dernières peuvent vous aider à surveiller la température de votre smartphone et prendre des mesures régulières pour la maintenir à un niveau sûr.

Ces applications peuvent également vous avertir lorsque la température devient trop élevée et vous indiquer quelles applications ou processus sont responsables de la surchauffe.

5. Évitez de charger votre téléphone pendant la surchauffe

Si votre téléphone est déjà chaud au toucher en raison d’une utilisation intensive, gardez-vous de le charger. La charge de la batterie génère de la chaleur, ce qui peut aggraver le problème de surchauffe de votre smartphone. En outre, si vous êtes au milieu d’une partie de jeu vidéo, évitez à tout prix de charger votre téléphone en pleine utilisation.

Par conséquent, nous vous recommandons d’attendre que votre téléphone refroidisse avant de le brancher à un chargeur.

6. N’utilisez pas de chargeur rapide ou des stations de charge sans fil

L’avancée technologique actuelle nous propose des alternatives de chargement rapide de vos smartphones, permettant d’atteindre 0 à 100 % en seulement quelques minutes. Certes, c’est beaucoup plus pratique, mais il est préférable de ne pas les utiliser lorsque la température de votre téléphone augmente trop.

Il en est de même pour les stations de charge sans fil. En effet, ces deux options de recharge ont tendance à produire un excès de chaleur. Il ne fera donc qu’augmenter considérablement la température de votre téléphone.

Si vous devez recharger votre smartphone, assurez-vous d’utiliser une connexion filaire lente si possible. Ou bien, si vous êtes pressé, chargez-le avec un chargeur rapide, mais faites-le dans un endroit frais. Le téléphone pourra ainsi évacuer facilement l’excès de chaleur généré par le chargement.

7. Utilisez un étui de refroidissement

Si vous êtes un utilisateur intensif de smartphone et que vous avez souvent des problèmes de surchauffe, envisagez d’investir dans un étui de refroidissement. Ces étuis sont conçus pour aider à dissiper la chaleur de votre téléphone, ce qui peut contribuer à maintenir la température à un niveau sûr.

8. Mettez à jour votre système d’exploitation

Les mises à jour du système d’exploitation de votre smartphone peuvent inclure des améliorations de gestion thermique. Assurez-vous donc de toujours d’avoir la dernière version du système d’exploitation installée sur votre appareil. Cette règle s’applique à tous les utilisateurs de smartphone, que vous soyez sur Android ou iOS.

9. Limitez les tâches en arrière-plan

Certaines applications continuent de fonctionner en arrière-plan même lorsque vous ne les utilisez pas. Cela peut contribuer à la surchauffe de votre smartphone, donc pensez à désactiver les applications en arrière-plan inutiles. En procédant ainsi, vous allez économiser les ressources de votre téléphone.

10. Évitez l’eau et le congélateur

C’est la pire chose à faire pour éviter que votre téléphone surchauffe ! Forcer le refroidissement d’un smartphone est fortement déconseillé, car les téléphones n’aiment pas les changements brusques de température. Si vous persistez à le faire, vous risquez d’endommager fortement votre téléphone.

Même si votre smartphone a un indice de protection IP, le passer sous un robinet ou l’immerger dans l’eau quand il surchauffe va à coup sûr le détériorer. À cause de la température, les joints d’étanchéité de votre téléphone peuvent se dilater un peu, ce qui fera passer l’eau dans ses circuits internes. De même, si vous placez votre téléphone dans un réfrigérateur ou un congélateur, l’eau risque de se condenser à l’intérieur et de causer des problèmes.

Gardez-vous donc d’exposer votre téléphone dans l’eau ou dans la glace, même si vous êtes impatients de voir sa température baisser.

VOIR AUSSI : Comment tracer son smartphone en cas de perte ?

Pour résumer…

Votre smartphone est un outil puissant, mais il n’en est pas moins invincible pour autant. La surchauffe peut être un problème courant, surtout à force que vous l’utilisez. Cependant, vous pouvez éviter facilement ce problème, en suivant les conseils et astuces décrits dans cet article. N’oubliez pas d’utiliser votre téléphone de manière responsable, en évitant les applications gourmandes en ressources lorsque cela n’est pas nécessaire, en protégeant votre téléphone contre les températures élevées et en surveillant sa température.

En prenant soin de votre smartphone, vous éviterez non seulement la surchauffe, mais vous prolongerez également sa durée de vie. Vous bénéficierez ainsi d’une expérience utilisateur plus fluide, et votre téléphone restera un compagnon fiable dans votre vie quotidienne.

Découvrez également comment éviter la surchauffe de votre smartphone dans la vidéo ci-dessous :