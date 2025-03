Vous utilisez Chat GPT tous les jours, mais vous galérez encore à obtenir des réponses précises ? Bonne nouvelle : Greg Brockman, président et cofondateur d’Open AI, a dévoilé une technique en quatre étapes pour booster vos prompts et maximiser la qualité des réponses de l’IA. Simple, efficace et facile à mettre en place.

L’objectif de cette méthode est clair : éviter les réponses vagues, incohérentes ou incomplètes en structurant mieux vos demandes. En suivant ces principes, vous pourrez non seulement améliorer la précision des réponses de ChatGPT, mais aussi gagner un temps précieux en évitant les allers-retours inutiles.

1. Définissez un objectif clair

Tout bon prompt commence par un objectif bien défini. L’idée, c’est de dire à ChatGPT exactement ce que vous attendez sans partir dans un pavé indigeste. Plus votre demande est claire, plus la réponse sera pertinente.

Un prompt trop vague donnera des résultats approximatifs. Par exemple, si vous demandez simplement “Donne-moi des idées de randonnées”, l’IA risque de proposer des suggestions génériques, parfois loin de vos attentes.

En gros, il faut que la demande soit claire, la plus précise possible et qu’elle soit orientée exactement vers là où vous voulez.

Exemple d’un bon objectif : « Je veux une liste des meilleures randonnées de longueur moyenne à moins de deux heures de San Francisco. Chaque randonnée doit être originale et peu connue.”

2. Précisez le format de réponse

Ne laissez pas ChatGPT deviner comment vous voulez votre réponse. Liste, tableau, résumé détaillé… Donnez-lui un cadre précis pour éviter les surprises. C’est en tout cas ce qu’assure le président d’Open AI.

En fonction du format, ChatGPT adaptera la présentation des informations. Si vous ne précisez rien, l’IA choisira d’elle-même un format qui ne sera pas forcément celui que vous attendiez.

Vous gardez le contrôle sur la structure du résultat et évitez de devoir reformuler votre demande. Plus l’IA reformulera, plus elle se perdra.

Exemple de demande bien structurée : “Pour chaque randonnée, donne-moi : le nom exact, l’adresse de départ et d’arrivée, la distance, le temps de trajet, la durée de la randonnée et ce qui la rend unique. Inverse l’ordre du top 3.”

3. Ajoutez des avertissements

L’IA est puissante, mais pas infaillible. Elle peut « halluciner » des infos, se tromper sur des noms, ou mélanger des données. Prévenez-la pour qu’elle fasse plus attention.

L’un des problèmes les plus courants avec Chat GPT est l’invention de faits. L’IA peut donner des réponses convaincantes, mais erronées. En précisant vos attentes dès le départ, vous minimisez ces erreurs.

Exemple de consigne pour limiter les erreurs : “Assure-toi que le nom des sentiers est correct, qu’ils existent réellement et que la durée du trajet soit fiable.”

4. Donnez du contexte à Chat GPT

C’est souvent l’étape négligée, et pourtant, c’est celle qui change tout. Plus l’IA comprend vos attentes précises, mieux elle adapte ses réponses. Pas besoin d’être ultra-formel : écrivez comme si vous parliez à une personne.

Pourquoi c’est important ? Le contexte permet à Chat GPT d’affiner ses suggestions en fonction de vos préférences personnelles. Plus votre contexte est détaillé, plus l’IA peut générer une réponse qui vous convient parfaitement.

Exemple d’ajout de contexte : “Ma copine et moi adorons randonner, mais on a déjà fait toutes les balades classiques autour de San Francisco. On veut vraiment une sortie différente ce week-end, avec une belle vue sur l’océan et un bon spot pour manger après. On ne se reverra pas avant plusieurs semaines, donc je cherche quelque chose d’unique !”

Bonus : Exemple de prompt optimisé pour notre exemple

“Je veux une liste des meilleures randonnées de longueur moyenne à moins de deux heures de San Francisco. Chaque randonnée doit être originale et peu connue. Pour chaque randonnée, donne-moi : le nom exact, l’adresse de départ et d’arrivée, la distance, le temps de trajet, la durée de la randonnée et ce qui la rend unique ».

Ajoute : « Assure-toi que le nom du sentier est correct, qu’il existe réellement et que la durée du trajet soit fiable. Contexte : ma copine et moi randonnons beaucoup, mais nous avons déjà exploré toutes les randonnées classiques de la région. Nous voulons quelque chose de différent ce week-end, avec une belle vue sur l’océan et un bon spot pour manger après. Nous ne nous verrons pas avant plusieurs semaines, donc cette sortie est spéciale.”

