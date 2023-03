À, É, È, Ç : comment mettre un accent à une majuscule avec le clavier ?

Fini de copier-coller les lettres majuscules du clavier avec des accents en tapant « é majuscule » ou « à majuscule » sur Google. Vous allez enfin savoir comment écrire une lettre majuscule avec accent directement avec le clavier de votre ordinateur. Pour ça, suivez donc notre guide pratique et enregistrez-le sur notre moteur de recherche pour ne pas l’oublier ! C’est parti.

Comment écrire une lettre majuscule avec accent avec des raccourcies clavier ?

Après notre tutoriel sur comment supprimer un compte Instagram, voici notre tuto sur comment faire les lettres À, É, È ou Ç direct au clavier avec les raccourcis PC. En télétravail ou pour écrire un document, il s’agit d’une connaissance à avoir pour gagner du temps au quotidien sur ordi. Fini d’écrire « Ca va » sans la cédille.

On vous explique facilement comment faire un À, É, È ou Ç au clavier d’ordinateur.

Dans le cas des raccourcis, le but est d’utiliser deux raccourcis clavier successifs. Une première combinaison pour avoir l’accent et une seconde pour écrire la lettre majuscule.

Pour faire le À , soit le à majuscule accent = Ctrl + Alt + 7 puis Maj + A

Une solution encore plus simple pour faire une lettre majuscule avec accent : À, É, È et Ç avec les codes ASCII

Autre solution, encore plus simple selon nous, pour faire la majuscule avec accent : utiliser les codes ASCII. Effectivement, c’est encore plus simple que de mettre Snap en mode sombre ! Cela consiste à utiliser une touche du clavier sans la relâcher puis à taper une suite de chiffre. On appelle cette technique l’American Standard Code for Information Interchange. Voici les codes :

À = Alt + 0192

É = Alt + 0201

È = Alt + 0200

Ç = Alt + 0199

Comment écrire les autres lettres majuscules ou des lettres compliquées ? Voici le tableau !

À : Alt + 183

: Alt + 183 Æ : Alt + 146

: Alt + 146 æ : Alt + 145

: Alt + 145 Π: Alt + 0140

: Alt + 0140 œ : Alt + 0156

: Alt + 0156 Ù : Alt + 235

: Alt + 235 Â : ^, puis Maj + a

: ^, puis Maj + a Ê : ^, puis Maj + e

: ^, puis Maj + e Î : ^, puis Maj + i

: ^, puis Maj + i Ô : ^, puis Maj + o

: ^, puis Maj + o Û : ^, puis Maj + u

Vous savez maintenant comme écrire des lettres complexes ou faire une majuscule avec accent sur le clavier du PC. Si vous avez des questions que l’écriture sur PC, n’hésitez pas à nous les poser en commentaires.