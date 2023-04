Comment mettre un accent sur une lettre majuscule sur Mac ? 

Quand vous rédigez des textes en français, en espagnol ou en italien, vous utilisez souvent des accents sur quelques lettres. Malheureusement, les taper sur une lettre majuscule peut être déroutant, car elles n’apparaissent pas par défaut sur votre clavier. Plusieurs langues de ce monde utilisent des accents et des signes diacritiques pour modifier le son d’une lettre. Vous devez donc les respecter et mettre un accent même sur une majuscule quand vous rédigez votre texte sur Mac. De plus, l’Académie française nous force à respecter l’orthographe des mots en utilisant des accents sur les lettres majuscules dans les textes en français. Alors, comment faire ?

Pas de panique. Dans cet article, nous allons vous montrer comment mettre facilement un accent sur une lettre majuscule sur Mac. Avec nos quelques méthodes, vous ne galèrerez plus lors de la rédaction de vos textes avec les majuscules À, É, È, Ç ou encore Ù. À vos claviers !

La méthode simple pour mettre un accent sur une lettre majuscule sur Mac

Vous avez plusieurs solutions pour mettre un accent sur une lettre majuscule avec accent sur votre Mac. D’abord, il y a la méthode la plus simple et la plus rapide, qui fonctionne pour toutes les lettres. Avec elle, vous pouvez mettre aisément un E majuscule avec accent ou un A majuscule avec accent dans votre texte.

De plus, les récentes mises à jour de macOS ont permis de simplifier la méthode pour mettre un accent sur une lettre majuscule dans un texte. Fort de son succès, la firme à la pomme s’inspire simplement de la méthode de saisie sur iOS.

Nous vous montrons comment faire :

Ouvrez votre application de rédaction de texte.

Maintenez la touche Maj enfoncée en appuyant sur la lettre sur laquelle vous voulez insérer un accent.

Ne relâchez pas les deux touches jusqu’à ce qu’un pop-up apparaisse sur votre écran. Ce dernier vous montre tous les accents et signes diacritiques disponibles sur ladite lettre.

Avec votre souris, allez sur le pop-up et cliquez sur le caractère ou l’accent que vous voulez utiliser. Vous pouvez également appuyer sur la touche du chiffre correspondant à l’accent, qui s’affiche juste en dessous.

Et voilà ! En bonus, vous pouvez utiliser cette méthode sur les lettres minuscules. Pour ce faire, il vous suffit de maintenir enfoncé la touche de la lettre minuscule de votre choix. Maintenez la touche jusqu’à ce que le menu apparaisse, et procédez comme nous l’avons montré ci-dessus.

Mettre un accent sur une lettre majuscule sur Mac : l’ancienne méthode

Depuis toujours, cette méthode est la plus utilisée pour mettre un accent sur une lettre majuscule sur Mac. Certes, c’est difficile et vous devez vous souvenir des combinaisons. Mais une fois maîtrisée, elle est pratique et facile à appliquer.

Voici les combinaisons à retenir pour chaque majuscule avec accent :

É = alt⌥+maj⇧+& puis maj⇧+e ;

È = `+maj⇧+e ;

Ê = ^+maj⇧+e ;

Ë = maj⇧+¨+e ;

À = `+maj⇧+a ;

Ï = maj⇧+¨+i ;

Î = ^+maj⇧+i ;

Ô = ^+maj⇧+o ;

Ù = alt⌥+ù ;

Æ = alt⌥+maj⇧+a ;

Œ = alt⌥+maj⇧+o ;

Ç = alt⌥+maj⇧+ç.

Voir aussi : Comment forcer la fermeture d’un programme bloqué sur Windows ?

Méthode 3 : utiliser les raccourcis clavier pour Mac

La troisième méthode consiste à utiliser les raccourcis clavier pour mettre un accent sur une lettre majuscule sur Mac. Comme avec la méthode ci-dessus, vous devez vous souvenir de quelques combinaisons de touches.

Voici comment procéder :

Verrouillez le clavier de votre Mac en majuscule à l’aide de la touche Verr. MAJ.

Appuyez sur la touche du chiffre correspondant à la lettre majuscule avec accent. Voici les touches numériques à retenir selon chaque lettre et accent :

À (a majuscule avec accent) : 0

É (e majuscule avec accent aigu) : 2

È (e majuscule avec accent grave) : 7

Ç (c cédille majuscule) : 9

Ù (u majuscule avec accent grave) : appuyez sur la touche %.

Si vous voulez activer en permanence la touche Verr. MAJ, voici comment procéder :

Cliquez sur le menu Pomme et rendez-vous dans Préférences Système (ou dans Réglages du système, selon la version macOS de votre Mac).

Dans le menu Clavier, rendez-vous dans Saisie de texte > Méthode de saisie et choisissez la méthode de saisie ABC – AZERTY.

Une fois cette méthode de saisie activée, revenez sur votre application de rédaction.

Pour insérer un accent sur une lettre majuscule, appuyez sur la touche correspondant à la lettre sur votre clavier et sur le chiffre assigné au caractère. Par exemple, si vous voulez écrire À (a majuscule avec accent), appuyez simplement sur les touches A et 0.

Cette méthode est accessible depuis n’importe quel endroit où vous pouvez saisir du texte. Vous ne vous limiterez donc pas seulement sur les applications de rédaction comme Pages ou Microsoft Office. Les navigateurs Web et les réseaux sociaux peuvent également en bénéficier.

Pour mieux vous aider, voici une vidéo vous montrant les raccourcis pour verrouiller les majuscules sur Mac :

La méthode la plus simple de toutes : sauvegardez les lettres majuscules avec accents dans un bloc-notes de votre Mac !

Vous avez la flemme de vous souvenir des combinaisons de touches et les raccourcis clavier ? Cette dernière méthode est faite pour vous. Elle vous donne la possibilité d’insérer un accent sut une lettre majuscule sur Mac par le biais des différentes lettres majuscules avec accent que vous avez préalablement enregistré dans l’application Notes.

De ce fait, chaque fois que vous aurez besoin d’une lettre majuscule avec accent, il vous suffira d’ouvrir le fichier. Sélectionnez la lettre de votre choix et copiez-collez-le dans votre document. Pour vous aider, voici une sélection des lettres majuscules avec accent. Sauvegardez-les sur un fichier Notes et mettez-le à portée de clic (sur le bureau par exemple) :

À Á Â Ä Å Ã Æ Ç É È Ê Ë Í Ì Î Ï Ñ Ó Ò Ô Ö Ø Õ OE Ú Ù Û Ü Ý Y

Et voilà ! Désormais, mettre un accent sur une lettre majuscule dans vos textes sur Mac est une chose facile. Maintenant, à vous de trouver la ou les méthodes que vous préférez utiliser !

Voir aussi : Comment combiner le texte de deux cellules Excel en une seule ?

Pourquoi on doit mettre un accent sur une lettre majuscule sur Mac ?

Avec l’évolution de la technologie informatique et numérique, l’Académie Française nous incite à toujours mettre un accent sur une lettre majuscule sur Mac ou PC. De plus, avec la facilitation du procédé, vous pouvez à présent le faire facilement. En effet, mettre un accent sur une lettre majuscule donne une valeur orthographique pour la langue française. Le mot devient automatiquement simple à lire et à comprendre. Adieu donc les hésitations sur la prononciation, entraînant une induction en erreur du lecteur.

Enfin, l’absence d’un accent sur une majuscule est considéré comme une faute d’orthographe. Raison de plus d’utiliser les méthodes ci-haut pour mettre un accent sur une lettre majuscule sur Mac !

Découvrez l’astuce en vidéo :