Guide des services en ligne pour rédiger des textes à plusieurs

Avec l’évolution de la technologie, nous pouvons dire adieu aux rédactions de textes sur papier. Les logiciels de traitement de textes vous donnent la possibilité de traiter des pages de textes en un temps record et de les soumettre à vos collègues. Mais savez-vous que vous pouvez encore accélérer le processus ? Vous pouvez entre autres rédiger vos articles et les faire valider en temps réel. Pour ce faire, vous devez avoir internet, puis utiliser des services en ligne permettant de rédiger des textes à plusieurs. Aussi connu sous le nom de plateformes de rédaction de textes collaboratives en ligne, ils vous permettent de travailler sur un même document en temps réel et à distance. Nous vous proposons donc de découvrir notre sélection des meilleurs services en ligne pour rédiger des textes à plusieurs. Télétravailleurs, cet article est pour vous.

Google Docs : la plateforme collaborative d’édition de documents le plus utilisé

Google Docs est l’un des services en ligne permettant à une équipe de rédiger des textes à plusieurs, qu’importe le lieu où chaque membre se trouve. Il est accessible gratuitement à ceux possédant un compte Google. Il fonctionne également dans le cloud, donc vous n’avez pas à télécharger un logiciel tierce pour pouvoir l’utiliser. D’abord, connectez-vous à votre compte Google. Ensuite, accédez à Google Docs via le panel d’applications sur le coin supérieur droit de votre navigateur.

Vous pourrez alors commencer à créer des documents en toute simplicité. La plateforme fonctionne à l’image de Microsoft Word ! Elle possède une barre supérieure proposant des outils d’édition, d’affichage et de mise en page. Mettant en avant l’esprit de collaboration, Google Docs vous donne la possibilité de créer un document et de le partager avec vos coéquipiers via un lien partageable. Ces derniers peuvent donc éditer et mettre des commentaires sur les corrections apportées.

Enfin, avec ce service de Google, vous pouvez rédiger des textes à plusieurs sans courir le risque de perdre vos données. Tout est enregistré en temps réel. De plus, les 15 Go d’espace cloud offerts vous offrent un volume suffisant pour stocker vos documents en ligne. Une vraie aubaine pour les télétravailleurs.

Voici une vidéo vous montrant toutes les bases à apprendre, si vous voulez utiliser Google Docs :

Microsoft Word Online

Qui ne connaît pas Microsoft Word ? Eh bien, sachez que le plus populaire des services pour rédiger des textes dispose également d’un équivalent en ligne, vous permettant de travailler à plusieurs. Basé sur le cloud, Microsoft Word online offre les mêmes fonctionnalités que Word mais en ligne. Il permet donc à ses utilisateurs d’éditer des documents en temps réel via internet. Et ce, même à plusieurs.

Concurrent direct de Google Docs, Microsoft Word online vous permet d’accéder gratuitement à tous les outils Microsoft comme Word, Excel, Powerpoint ou Onedrive. L’interface de Word en ligne est similaire à celle du logiciel Word que vous connaissez, avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Une fois connecté au service, vous et les membres de votre équipe pouvez co-rédiger et co-éditer des documents Word simultanément. Une fois les modifications apportées, vous pouvez télécharger le document final sur votre PC grâce à l’intégration Word-OneDrive en format Office, PDF ou ODF.

Ci-dessous une vidéo tutoriel pour vous aider à vous familiariser avec Microsoft Word Online :

Evernote

Vous hésitez parmi les services en ligne disponibles pour rédiger des textes à plusieurs ? Ne cherchez pas plus loin : Evernote est là pour vous. Cette plateforme de rédaction de textes collaboratifs en ligne est une mastodonte dans le domaine. Et ce n’est pas son logo en forme d’éléphant qui vous dira le contraire !

Elle vous offre un moyen de rester organisé, d’améliorer et de partager votre prise de notes grâce à son large éventail de fonctionnalités. Ces dernières vous aideront à améliorer la façon dont vous créez, gérez et éditez toutes sortes de contenus.

Parmi les fonctionnalités les plus efficaces, on peut citer la prise de notes, les tableaux, les listes de contrôle, les enregistrements audio et l’intégration des pièces jointes. Avec Evernote, vous pouvez enregistrer rapidement toutes vos idées tout en respectant vos agendas de réunions ou des listes de tâches. De plus, ses capacités d’intégration avec des services tels que Slack, Google Docs, Outlook et Salesforce en font un atout inestimable dans tout flux de travail numérique.

Si vous cherchez une bonne application de prise de notes et en même temps une plateforme de rédaction de textes collaboratifs en ligne, Evernote est le choix par excellence.

Découvrez Evernote en vidéo :

Quip

Développé par l’entreprise Salesforce, Quip est un des services en ligne les plus célèbres pour rédiger des textes à plusieurs. Cette plateforme d’édition collaborative de documents vous permet de créer, modifier des documents et des feuilles de calcul en direct et chatter avec vos coéquipiers via des fils de discussion. Chaque membre de votre équipe peut également ajouter un document ou une feuille de calcul à un chat et travailler dessus ensemble. L’objectif de est d’offrir aux équipes le moyen de créer, organiser et discuter de leur travail avec efficacité et transparence.

À part cela, Quip permet également d’ajouter des calendriers, des tableaux kanban, des sondages, des comptes à rebours, etc. à vos documents. Enfin, vous pouvez sauvegarder tout votre travail en un seul endroit, grâce au stockage sur le cloud offert par la plateforme.

Quip est disponible sur Windows, MacOS et sous forme d’applications Android et iOS. Vous pouvez donc emporter et accéder à tout votre travail n’importe où et sur n’importe quel appareil. Bonus : Quip prend également en charge le mode hors ligne, ce qui vous permet de créer et d’éditer vos documents même sans connexion Internet. Une fois que vous serez en ligne, vous pourrez synchroniser votre travail.

Voici une vidéo d’introduction à Quip :

Box Notes

Concurrent direct de Dropbox, Box Notes n’est pas seulement un stockage de cloud computing. Comme tous les services en ligne permettant de rédiger des textes à plusieurs, il dispose d’une application de prise de notes et d’édition collaborative en temps réel. Box Notes permet aux employés de créer, d’éditer ensemble des notes de travail et d’ajouter des commentaires et des options de formatage de base.

Doté d’un design épuré et facile à utiliser, Box Notes est la plateforme parfaite pour prendre des notes, organiser des révisions de documents et les partager en forme de newsletter. Idéal pour accompagner les entreprises, Box Notes permet aux employés de rédiger des textes ensemble, de stocker des notes de réunion, de planifier des projets, de lancer des idées, de créer des tâches et des échéances, et bien plus encore !

L’application est disponible en version application de bureau (pour Windows et Mac) et mobile (Android et iOS).

Ci-dessous une vidéo de démonstration :

Sharepoint

Appartenant au géant Microsoft, Sharepoint est un des meilleurs services en ligne vous permettant de rédiger des textes à plusieurs. Ce logiciel de traitement de texte collaboratif fait partie de l’offre Microsoft Office 365 et s’intègre parfaitement avec d’autres produits Microsoft comme Teams, Word ou OneDrive. Il fournit un espace sécurisé pour créer, éditer, partager et collaborer sur vos documents, optimisant ainsi le travail de votre équipe.

Avec ses 190 millions d’utilisateurs dans le monde, Sharepoint permet aux équipes de rédiger des documents, mettre des commentaires et partager des données entre les départements d’une entreprise. Avec les sites Sharepoint, vous pouvez créer des centres de communication et les personnaliser en fonction de vos besoins. La fonction de recherche très puissante de Sharepoint permet à n’importe quel membre de trouver rapidement n’importe quel document en un rien de temps, augmentant ainsi le taux de productivité. Un outil très performant parmi les services en ligne pour rédiger des textes à plusieurs !

Samepage

Comme son nom l’indique, SamePage vous met sur la même page. Elle vous permet d’éditer en collaboration des documents et des fichiers dans le cloud. La plateforme vous propose plusieurs fonctionnalités pour mener à bien la rédaction de textes à plusieurs. On peut citer entre autres :

le partage d’écran

le partage de fichiers

le chat en équipe

les appels vidéo

la gestion des tâches

la gestion des documents en temps réel.

À part cela, les équipes peuvent organiser des projets sur le tableau Kanban, utiliser des cartes mentales, des documents en format Word ou des feuilles de calcul, pour planifier les projets à venir.

Chaque membre de l’équipe peut également assigner des tâches à leurs collègues, ajouter des dates d’échéance, définir des niveaux de priorité, créer des rappels et ajouter des détails de description pour donner du contexte. Samepage a donc tout pour figurer parmi les meilleurs services en ligne permettant de rédiger des textes à plusieurs. Et bien que la plateforme soit un peu difficile à utiliser, elle est très flexible une fois que vous maîtrisez la prise en mains.

Samepage est disponible en format applications Android et iOS. Les versions PC et Mac vous aident à rester connecté et à recevoir toutes les mises à jour relatives à votre document, où que vous soyez.

Ci-dessous un tuto en vidéo :

Zoho Writer

Zoho Writer est une plateforme de gestion collaborative de documents, appartenant à la suite logicielle cloud et applications SaaS de Zoho Corporation. Avec sa similarité avec Microsoft Word, Zoho offre aux éditeurs de documents séculaires une facilité d’utilisation et permet la création,la modification, le stockage et le partage de documents en toute simplicité.

Les membres de l’équipe peuvent donc rédiger un texte, le sauvegarder sur le cloud, définir des autorisations et protéger leurs documents via un mot de passe. Vous pouvez même fixer un délai d’expiration, qui, une fois passé, va restreindre l’accès au fichier ou au document. Zoho Writer permet également de discuter en temps réel avec les collaborateurs pour faciliter l’édition des documents.

Zoho Writer met à votre disposition 350 polices de caractères et une pléthore d’options d’édition. Grâce à son système de révision avancé, Zoho permet aux équipes de :

rechercher rapidement les documents,

filtrer les commentaires,

suivre l’historique des modifications

recevoir des mises à jour par courriel.

Une vraie aubaine pour ceux qui recherchent accessibilité, sécurité et simplicité d’utilisation !

Pour accéder à Zoho Writer, allez sur le site officiel de Zoho et inscrivez-vous via votre compte Google ou Facebook.

Découvrez la plateforme dans la vidéo ci-dessous :