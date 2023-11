Avec le temps, il est fréquent que la performance de votre PC Windows diminue, ce qui peut entraîner des ralentissements. Cependant, il existe plusieurs astuces simples, mais efficaces pour redonner un coup de fouet à votre machine. Pour vous faciliter la tâche, Windows met à disposition quelques fonctionnalités intégrées afin d’améliorer les performances et retrouver une expérience utilisateur fluide et rapide. Suivez donc ce guide complet pour accélérer Windows et optimiser les performances de votre PC.

1. Supprimer les logiciels inutiles

Le premier pas vers l’optimisation de votre PC consiste à se débarrasser des logiciels inutiles. Au fil du temps, de nombreux programmes s’accumulent, consommant des ressources système considérables. De plus, ils occupent un espace précieux sur votre disque dur. Voici quelques étapes simples pour vous guider dans la suppression de ces logiciels superflus :

Commencez par passer en revue la liste de tous les programmes installés sur votre ordinateur. Pour ce faire, allez dans le Panneau de configuration , puis dans la section « Programmes » et « Désinstaller un programme » .

, puis dans la section et . Identifiez les applications dont vous n’avez plus besoin ou que vous n’utilisez plus.

Une fois que vous avez repéré les logiciels superflus, désinstallez-les en utilisant l’outil de désinstallation de Windows.

Il ne vous reste plus qu’à répéter l’opération pour tous les logiciels dont vous n’avez pas besoin.

Une fois tous les logiciels désinstallés, redémarrez votre PC.

Et voilà ! En supprimant les logiciels inutiles, vous libèrerez de l’espace sur votre disque dur, contribuant ainsi à accélérer les performances de votre PC.

2. Gérer le processus en arrière-plan

Votre ordinateur exécute constamment plusieurs processus en arrière-plan pour assurer un fonctionnement fluide du système d’exploitation. Cependant, certains de ces processus sont gourmands en ressources et peuvent parfois ralentir votre PC. Voici quelques étapes simples pour les désactiver, vous permettant ainsi d’optimiser les performances de votre PC.

Accédez au Gestionnaire des tâches. Pour ce faire, appuyez simultanément sur les touches « Ctrl + Shift + Échap » ou faites un clic droit sur la barre des tâches et sélectionnez « Gestionnaire des tâches » .

ou faites un clic droit sur la barre des tâches et sélectionnez . Dans le Gestionnaire des tâches, cliquez sur l’onglet « Processus » . Vous y verrez la liste de tous les processus en cours d’exécution sur votre ordinateur.

. Vous y verrez la liste de tous les processus en cours d’exécution sur votre ordinateur. Repérez les processus qui consomment le plus de ressources CPU, mémoire et disque. Ces processus peuvent être à l’origine des ralentissements de votre système.

Sélectionnez le processus que vous souhaitez désactiver, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez « Fin de tâche ».

Attention ! Assurez-vous de ne pas fermer les processus système essentiels pour le bon fonctionnement de Windows.

Certains programmes se lancent automatiquement au démarrage de votre ordinateur et peuvent ralentir le système. Pour désactiver ces applications, accédez à l’onglet « Démarrage » dans le Gestionnaire des tâches et désactivez celles que vous jugez non essentielles.

Vous pouvez également utiliser l’outil de Configuration du Système pour désactiver le lancement automatique des applications au démarrage de votre PC. Tapez « msconfig » dans la barre de recherche Windows et appuyez sur Entrée. Dans l’onglet « Services » et « Démarrage », sélectionnez les services et programmes que vous jugez inutiles au démarrage et désactivez-les.

3. Désactiver les effets visuels

Les effets visuels de Windows, tels que les animations, les ombres portées et les fenêtres transparentes, peuvent ajouter une touche esthétique à l’interface utilisateur, mais ils consomment également des ressources système. Surtout sur des ordinateurs plus anciens ou moins puissants, ces effets peuvent entraîner des ralentissements et des performances globales réduites. En désactivant ces fonctionnalités visuelles, vous pouvez alléger la charge sur votre matériel et accélérer ainsi votre PC.

Comment désactiver les effets visuels sur Windows :

Cliquez avec le bouton droit sur l’icône « Ce PC » sur le bureau et sélectionnez « Propriétés » .

sur le bureau et sélectionnez . Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur « Paramètres système avancés » dans le panneau de gauche.

dans le panneau de gauche. Sous l’onglet « Avancé » , cliquez sur le bouton « Paramètres » dans la section « Performances » .

, cliquez sur le bouton dans la section . Dans la fenêtre « Options de performance » , vous pouvez choisir entre différentes options. Vous pouvez choisir entre « Ajuster pour obtenir de meilleures performances » pour désactiver tous les effets visuels ou « Personnaliser » pour désactiver sélectivement certaines fonctionnalités.

, vous pouvez choisir entre différentes options. Vous pouvez choisir entre pour désactiver tous les effets visuels ou pour désactiver sélectivement certaines fonctionnalités. Si vous choisissez l’option « Personnaliser », décochez simplement les effets visuels que vous souhaitez désactiver. Cliquez ensuite sur « Appliquer » et « OK » pour confirmer les changements.

4. Nettoyer le disque dur

Lorsque votre ordinateur commence à montrer des signes de ralentissement, il est peut-être temps de donner un coup de frais à votre disque dur. Nettoyer votre disque dur sur Windows peut grandement accélérer votre PC et aussi libérer de l’espace précieux.

Voici comment faire :

Utilisez l’outil de nettoyage de disque intégré de Windows

Windows propose un outil de nettoyage de disque intégré qui permet de supprimer les fichiers temporaires, les fichiers de la corbeille et d’autres éléments inutiles. Pour lancer cet outil, il vous suffit de rechercher « Nettoyage de disque » dans la barre de recherche. Puis, sélectionnez le lecteur que vous souhaitez nettoyer, et suivez simplement les instructions sur votre écran.

Gérez les fichiers temporaires

Les fichiers temporaires peuvent également encombrer votre disque dur. Utilisez l’outil « Exécuter » (Win + R) et tapez %temp% pour accéder au dossier des fichiers temporaires. Supprimez le contenu de ce dossier pour libérer de l’espace et accélérer votre PC.

Utilisez un logiciel de nettoyage tiers

Il existe plusieurs outils tiers, tels que CCleaner, qui peuvent vous aider à nettoyer votre disque dur de manière plus approfondie. Ces programmes peuvent identifier et supprimer les fichiers temporaires, les fichiers en cache et d’autres éléments superflus.

5. Défragmenter le disque dur

Un disque dur fragmenté peut ralentir les performances de votre ordinateur au fil du temps. La défragmentation est donc une étape essentielle pour maintenir la santé de votre système Windows et optimiser son fonctionnement. La fragmentation se produit lorsque les fichiers sur votre disque dur sont divisés en morceaux éparpillés sur différentes parties du disque au lieu d’être stockés de manière continue. Cela peut se produire naturellement avec l’utilisation quotidienne de l’ordinateur, entraînant une diminution des performances.

La défragmentation organise donc ces morceaux de fichiers de manière à ce qu’ils soient stockés de manière plus cohérente, améliorant ainsi l’accès aux données et accélérant les temps de chargement de votre PC.

Voici comment défragmenter votre disque dur sur Windows :

Cliquez sur le bouton Démarrer, tapez « Défragmenteur de disque » dans la barre de recherche, et sélectionnez l’application dans les résultats.

dans la barre de recherche, et sélectionnez l’application dans les résultats. Une fois dans l’utilitaire, choisissez le disque que vous souhaitez défragmenter. Généralement, le disque principal (C:) est celui qui nécessite le plus souvent une défragmentation.

Cliquez sur le bouton « Analyser » pour voir si votre disque a besoin d’être défragmenté. Si l’outil indique que la défragmentation est recommandée, cliquez sur « Optimiser » pour lancer le processus.

La défragmentation peut prendre un certain temps en fonction de la taille du disque et du degré de fragmentation. Soyez patient et laissez l’outil terminer le processus.

Nous tenons quand même à noter que si vous utilisez un SSD, la défragmentation est inutile. Vu que ce dernier n’a pas de tête d’écriture ou de lecture, la défragmentation n’a pas d’impact sur les performances du système.

6. Optimiser les Paramètres d’Alimentation :

Lorsqu’il s’agit d’accélérer les performances d’un PC Windows, de nombreux utilisateurs se concentrent sur des aspects tels que la RAM, le processeur ou la carte graphique, mais négligent souvent un élément crucial : l’alimentation. Une alimentation bien configurée peut non seulement améliorer les performances globales de votre système, mais aussi contribuer à une utilisation plus efficace de l’énergie.

Voici quelques astuces pour optimiser l’alimentation de votre PC Windows :

Commencez par ajuster les paramètres d’alimentation de votre système. Accédez au Panneau de configuration, puis à « Options d’alimentation ». Choisissez un plan d’alimentation équilibrée ou personnalisée qui correspond à vos besoins. Ces plans influent sur des aspects tels que la mise en veille du disque dur, la mise en veille du système et la gestion de la luminosité de l’écran. Assurez-vous que votre ordinateur ne se met pas en veille trop rapidement pour éviter des temps de latence inutiles.

Maintenant, il est temps de gérer l’alimentation du processeur. Pour ce faire, accédez au Gestionnaire de périphériques, puis à la section « Processeurs ». Cliquez avec le bouton droit sur votre processeur et accédez aux Propriétés. Dans l’onglet « Gestion de l’alimentation », assurez-vous que l’option « Autoriser l’ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l’énergie » est cochée.

Si vous utilisez un économiseur d’écran, choisissez-en un simple et minimaliste. Les économiseurs d’écran sophistiqués peuvent consommer des ressources inutiles. Rendez-vous donc dans les paramètres d’affichage pour ajuster les préférences d’économiseur d’écran.

7. Mettre à Jour les Pilotes

Des pilotes obsolètes peuvent entraîner des problèmes de compatibilité et affecter les performances de votre PC. Assurez-vous que tous vos pilotes, en particulier ceux de la carte graphique et du chipset, sont à jour. Vous pouvez le faire manuellement ou utiliser des outils gratuits disponibles en ligne.

8. Utiliser un Programme Antivirus Léger

Un antivirus est crucial pour la sécurité de votre PC, mais certains programmes peuvent être gourmands en ressources. Optez donc pour un antivirus léger et efficace pour assurer une protection sans compromettre les performances de votre système.

9. Ajouter de la Mémoire RAM

Si votre PC a tendance à être lent lors de l’exécution de plusieurs applications simultanément, envisagez d’ajouter de la mémoire RAM. Cela permettra à votre ordinateur de gérer plus efficacement les tâches multiples, améliorant ainsi les performances globales.

