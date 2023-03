Astuce Windows : comment crypter une clé USB ?

Vous avez des données sensibles sur votre périphérique amovible, et vous ne voulez pas qu’elles soient exposées au vu de tous ? Soyez tranquille, car maintenant, vous pouvez crypter votre clé USB. Le cryptage d’une clé USB sert à protéger les fichiers et données personnels quand vous les copiez sur d’autres ordinateurs. N’ayez donc plus aucune crainte même si vous la perdez : sans votre mot de passe, personne ne peut lire son contenu. Et dans cet article, nous vous montrons comment faire pour crypter efficacement une clé USB sous Windows 10 et Windows 11 !

Pour ce faire, vous avez deux méthodes. La première consiste à utiliser BitLocker, l’assistant de chiffrement sur Windows. La deuxième méthode requiert le téléchargement d’un logiciel de cryptage tiers, dont nous montrerons deux des plus fiables ci-dessous. Que ce soit avec l’une ou l’autre, vous arriverez à crypter efficacement votre clé et protéger les données stockées dedans des regards malveillants.

Méthode 1 : utiliser BitLocker

L’avantage avec Windows 10 et Windows 11, c’est qu’ils embarquent une fonctionnalité de chiffrement de disques durs. Cet outil, connu sous le nom de BitLocker, vous permet de crypter facilement votre clé USB avec un mot de passe.

Malheureusement, il n’est disponible que dans les versions Pro de Windows 10 et 11. Donc, si vous utilisez Windows 10 ou 11 Home, cette méthode n’est pas pour vous. Au lieu de cela, défilez vers le bas pour découvrir notre alternative à BitLocker.

Pour crypter votre clé USB à l’aide de BitLocker dans les versions Windows prises en charge, procédez comme suit :

Connecter la clé USB

Branchez votre clé USB sur votre ordinateur. Laissez d’abord votre système reconnaître le périphérique, puis cliquez sur la bulle de notification « Exécution automatique ».

Dans une fenêtre contextuelle qui s’affiche sur votre écran, sélectionnez « Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers ». La clé USB s’ouvrira alors dans l’Explorateur de fichiers.

Activer BitLocker

Une fois que Windows reconnaît votre clé USB, cliquez sur le menu Démarrer et ouvrez le panneau de configuration. Ensuite, cliquez sur Système et sécurité puis sur BitLocker Drive Encryption. Vous pouvez également accéder à BitLocker en suivant le chemin suivant sur Windows 11 : Depuis les Paramètres, allez dans Système > Stockage > Paramètres de stockage avancés > Disques et volume. Si votre ordinateur est sous Windows 10, allez sur Paramètres > Stockage > Gérer les disques et les volumes. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner votre clé USB et cliquer sur Activer BitLocker en bas de l’écran.

Vous accéderez directement au Panneau de configuration.

Crypter la clé USB avec BitLocker

Quand vous activez BitLocker sur la clé USB, patientez quelques secondes le temps que l’outil de chiffrement initialise le lecteur. Faites attention à ne pas retirer votre clé USB pendant cette configuration. Sinon, le processus s’arrêtera automatiquement, et vous risquez d’endommager votre périphérique !

Une fois le processus d’initialisation terminé, cochez la case Utiliser un mot de passe pour déverrouiller le lecteur. Saisissez le mot de passe dans la case Entrez votre mot de passe et répétez-le dans la case Entrez à nouveau votre mot de passe. Nous vous recommandons d’utiliser un mot de passe complexe, avec des ponctuations, des majuscules et minuscules, des symboles et des chiffres. Cliquez sur Suivant. Avant de continuer, Windows vous invite à sauvegarder une clé de récupération. Elle vous permet de déverrouiller la clé USB si un jour vous oubliez ou perdez le mot de passe. Enregistrez cette clé au format .txt ou imprimez-la, mais n’oubliez pas de la sauvegarder dans un emplacement sécurisé sur votre ordinateur. Une fois la clé de récupération sauvegardée, il est temps de sélectionner la partie de votre clé USB à crypter. Pour cela, vous pouvez sélectionner l’intégralité du périphérique ou uniquement l’espace utilisé. Quand vous avez fait votre choix, cliquez sur Suivant. Choisissez le mode de cryptage Nouveau ou Compatible pour le lecteur BitLocker. Si vous comptez utiliser la clé USB sur le même ordinateur, choisissez le nouveau mode de cryptage. En revanche, si vous souhaitez l’utiliser sur d’autres ordinateurs fonctionnant avec d’anciennes versions de Windows, sélectionnez le mode compatible.

Attendez quelques minutes que le chiffrement soit terminé.

Et voilà, vous avez réussi à crypter votre clé USB !

Plus d’options sur BitLocker

Une fois le chiffrement terminé, vous pouvez accéder à des options supplémentaires telles que Gérer BitLocker et Modifier le mot de passe BitLocker. Pour cela, faites un clic avec le bouton droit de la souris sur le lecteur USB et sélectionnez BitLocker.

Si vous êtes sur Windows 10, vous pouvez faciliter le procédé en haut en activant BitLocker dans l’Explorateur de fichiers lui-même. Il sufit de faire un clic droit sur la clé USB, sélectionner BitLocker dans le menu contextuel, puis cliquer sur Activer BitLocker.

Une fois que vous avez réussi à crypter votre clé USB, vous verrez un bouton de verrouillage sur le périphérique dans l’Explorateur de fichiers de Windows. Cela indique qu’elle est désormais cryptée et vos fichiers sensibles sont sécurisés. Pour accéder à la clé USB, vous devez entrer le mot de passe que vous avez créé initialement.

Découvrez plus d’infos sur BitLocker dans la vidéo ci-dessous :

Utiliser un logiciel de cryptage de clé USB

La version Home de Windows 10 et 11 n’embarque pas l’assistant de chiffrement BitLocker dans son système. Vous n’aurez donc pas accès à la méthode dévoilé ci-dessus. Heureusement, vous pouvez toujours crypter votre clé USB en utilisant un gestionnaire de cryptage tiers sur Windows. Nous vous proposons ci-dessous deux des meilleures recommandations disponibles actuellement.

1. VeraCrypt

VeraCrypt est l’une des meilleures alternatives pour crypter votre clé USB pour Windows. Également disponible sur macOS et Linux, cet outil utilise le cryptage AES 256 bits, une méthode de cryptage puissante et difficile à cracker. En bonus, vous n’avez même pas besoin de l’installer sur votre PC Windows. Il vous suffit de le télécharger directement sur votre clé USB, et le tour est joué.

Nous vous montrons comment faire :

Téléchargez la dernière version stable du programme d’installation « VeraCrypt.exe » pour Windows. Cliquez sur le programme d’installation et suivez les instructions à l’écran. Vous devez d’abord extraire les fichiers d’installation dans un dossier. Cliquez sur pour lancer l’application à partir du dossier. Dès que vous voyez l’écran d’accueil, sélectionnez « Créer un nouveau volume ». Une nouvelle fenêtre contextuelle de l’assistant de création de volume VeraCrypt s’ouvre alors. Choisissez l’option Crypter une partition/un lecteur hors système. Sélectionnez le lecteur flash de votre clé USB pour l’emplacement du volume. Choisissez l’option de cryptage de votre clé USB. Vous pouvez choisir le cryptage de base AES, ou encore les normes de cryptage avancées comme Serpent et Twofish. Saisissez la taille du volume en Mo, puis le mot de passe pour le volume de la clé USB.

Et voilà, vous avez réussi à crypter votre clé USB grâce à VeraCrypt !

Vous pouvez modifier le mot de passe ultérieurement en cliquant sur Volumes > Sélectionner un périphérique.

Après avoir cliqué sur votre clé USB, sélectionnez Changer le mot de passe du volume.

Changer le mot de passe et confirmez votre choix en tapant à nouveau ce mot de passe dans la case Confirmer le mot de passe. Une fois que c’est fait, cliquez sur OK.

Découvrez VeraCrypt en vidéo :

2. HasLeo BitLocker Anywhere

HasLeo BitLocker Anywhere est une autre alternative tierce à BitLocker. Son design ressemble au BitLocker de la version Pro de Windows, afin d’offrir plus de facilité d’utilisation. Elle prend également en charge toutes les éditions de Windows Home, de Windows 7 à Windows 11.

Voici comment l’utiliser :

Téléchargez et installez la version d’essai de HasLeo BitLocker Anywhere. Accédez au tableau de bord de l’application et faites un clic droit sur la lettre du lecteur. Les menus d’action apparaîtront alors sur votre écran. Cliquez sur Activer BitLocker. Saisissez et confirmez votre mot de passe pour crypter la clé USB. Patientez le temps que le cryptage de la clé USB soit terminé.

Et voilà, le tour est joué !

Comment décrypter votre clé USB sous Windows ?

En cryptant votre clé USB, une partie de ses données resteront inaccessibles à moins d’avoir votre mot de passe. Si vous souhaitez les rendre à nouveau utilisables et partageable, vous devez d’abord décrypter la clé. Nous vous montrons comment faire :

Si vous avez utilisé Windows BitLocker ou HasLeo BitLocker Anywhere parmi les méthodes ci-dessus, accédez au dossier BitLocker Drive Encryption. Cliquez sur « Désactiver BitLocker » dans le Gestionnaire de périphériques. Un message d’avertissement apparaîtra sur votre écran. Confirmez votre choix en cliquant sur Désactiver BitLocker. Le processus de décryptage de la clé USB se déclenche automatiquement : patientez jusqu’à la fin du processus. Une fois le décryptage terminé, le message d’alerte Le décryptage du lecteur est terminé s’affiche. Cela signifie que la désactivation de BitLocker sur votre clé USB est un succès.

Enfin, si vous avez utilisé VeraCrypt, l’application dispose d’une option Déchiffrement permanent. Pour l’activer, rendez-vous dans l’onglet Volumes et cliquez sur le menu de déchiffrement.

Pourquoi crypter une clé USB ?

Une clé USB est un dispositif portable offrant un moyen pratique de stocker et/ou de transférer vos données. Le seul hic, c’est que vos données ne sont pas protégées. Par conséquent, n’importe qui peut mettre la main dessus et consulter vos fichiers privés sur son ordinateur à votre insu et sans votre consentement.

Le cryptage de la clé USB est donc le seul moyen fiable de protéger son contenu contre le vol ou l’exposition des données. Il vous permet également de supprimer vos données de manière plus sûre avant de donner votre clé à une autre personne. Pour information, il est pratiquement impossible de récupérer les données supprimées d’une clé cryptée.

Maintenant que vous savez comment crypter efficacement votre clé USB, à vous de jouer !