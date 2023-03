Comment changer de pseudo sur Fortnite ?

Si vous jouez à Fortnite, ce battle royal gratuit d’Epic Games, vous avez peut-être déjà dû vous demander comment changer son pseudo. Sachez que la manipulation est très facile. Voici la marche à suivre étape par étape pour changer son nom sur fortnite.

Tutoriel pour changer son pseudo sur fortnite

Dans le cas où votre pseudonyme Fortnite n’est plus à votre gout, vous pouvez le changer facilement et rapidement en quelques clics. Peu importe si c’est une question de nom que vous n’aimez plus ou d’une erreur. Vous avez tout à fait la possibilité d’en utiliser un autre.

Mais sachez que pour cela vous devrez carrément changer votre pseudo Epic Games. Et c’est normal, vous ne pouvez pas dissocier les deux. Pour changer votre pseudo Fortnite, voici comment faire.

Allez sur le s ite web d’Epic Games et entrez vos identifiants (votre pseudo actuel et le mot de passe).

et entrez vos (votre pseudo actuel et le mot de passe). Votre pseudonyme apparait en haut à droite de votre écran. Allez dessus et accédez au profil en cliquant sur « compte « .

en cliquant sur « « . Dans l’onglet « général « , vous trouverez « Infos de compte « . Il y a un champ où est inscrit votre pseudo Epic et Fortnite actuel.

« , vous trouverez « « . Il y a un champ où est inscrit votre pseudo Epic et Fortnite actuel. Cliquez sur le bouton bleu et cela ouvrira une fenêtre où vous pourrez changer le pseudo .

et cela ouvrira où vous pourrez . Une fois que vous aurez rentré votre nouveau pseudo deux fois, validez en appuyant sur le bouton « confirmer« .

Et voilà, le tour est joué !

Vous ne pourrez mettre un nouveau nom que toutes les deux semaines

Attention, sachez que vous n’avez pas le droit de changer trop de fois votre pseudo Epic Games et Fortnite. Effectivement, le store n’accepte pas les changements de pseudo trop répétitifs. Dans ce cas, vous pourrez changer de pseudonyme qu’une seule fois toutes les deux semaines.

Donc, évitez de faire une erreur et choisissez bien votre nom qui apparait sur Epic et Fortnite. Que vous jouiez sur PC, consoles et sur Fortnite mobile, ce sera ce nouveau pseudo qui apparaitra !

