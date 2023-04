Quel est le jeu vidéo le plus joué au monde ? Top 10 !

Vous pensiez que le jeu le plus joué dans le monde était Candy Crush Soda avec le nombre de mamans qui y jouent ? Vous avez tout faux. Les 10 jeux les plus populaires en ce moment ne sont pas des jeux mobiles, mais bien des jeux PC et consoles, des jeux qui ont encore beaucoup de succès encore aujourd’hui. CoD, Fortine, GTA… Quel est le jeu vidéo qui a compté le plus de joueurs ? Non, ce n’est pas non plus un jeu Pokémon… Découvrez-le dès maintenant.

NB : Date d’écriture le 28 mars 2023. Il se peut que le classement bouge entre cette date et le moment où vous lisez ceci. Aussi, nous n’allons pas vous expliquer le concept de tel ou tel jeu, nous partons du principe que vous les connaissez. Nous parlons chiffres.

10. Call of Duty : Warzone 2.0, un peu sur le déclin

Vous l’aviez peut-être pré-shot, mais Warzone est un des jeux les plus populaires dans le monde. De manière générale, la franchise Call of Duty d’Activision a beaucoup de succès et la majorité de ses jeux ont trouvé grâce aux yeux des fans (oui, bon, peut-être pas Call of Duty : Advanced Warfare). Call of Duty : Modern Warfare II, et son mode de jeu Warzone 2.0, est en tout cas le jeu le plus joué de la franchise et celui qui a la plus grande communauté. Enfin, ça, c’était aux débuts du jeu. Mais, il semble que le jeu compte actuellement de moins en moins de joueurs depuis janvier dernier, environ 400 000 joueurs par mois. A partir de janvier, c’était 4 fois moins.

9. GTA V : le jeu de Rockstar avec le plus gros succès

Toute la franchise GTA est un succès. Tous les jeux ont eu de nombreux joueurs qui sont même restés au fil des années. Mais, le jeu de Rockstar qui a eu le plus de succès, c’est bien GTA 5 ! Il faut dire que ce jeu est non seulement assez beau, mais il offre surtout de grandes possibilités de roleplay.

Faire des choix, les assumer, devenir qui vous voulez, faire ce que vous voulez, y compris le pire… Voici ce que promet GTA5 online. Une vraie seconde vie en résumé. D’après les derniers chiffres, 2,5 millions de joueurs s’y retrouveraient chaque mois. Un chiffre qui baisse en ce moment à l’aube de l’arrivée de GTA 6.

8. World of Warcraft et son extension Dragonflight

Parmi les meilleurs MMORPG et les plus populaires de tous les temps, il y a WoW évidemment. Mais, pour aller encore plus loin, l’extension du jeu Dragonflight fut celle qui a rassemblé le plus de joueurs dans le monde. Actuellement, World of Warcraft compterait environ 4,5 millions d’abonnés à ce jour, donc environ 4,5 joueurs uniques chaque mois. Un chiffre en baisse constante depuis quelque temps.

7. Valorant et ses 15 millions de joueurs

Valorant compte en moyenne 15 millions de joueurs par mois, il s’agit donc d’un des jeux les plus joués du monde. Le jeu est forcément un gros succès. Gratuit, il a été développé par l’illustre Riot Games, en plus de cela. Un FPS qui d’ailleurs fut créé uniquement pour aire de l’ombre à Counter Strike : Global Offensive.

VOIR AUSSI : Play To Earn (P2E): un nouveau mode de vie pour les gamers

6. Overwatch 2, un des jeux à la plus forte communauté

Parmi les jeux les plus joués dans le monde, il y a Overwatch, mais surtout le second opus. Il compte environ 30 millions de joueurs mensuels tout de même. Une popularité qui a explosé celle du premier jeu qui a environ 7 millions de joueurs actifs par mois.

5. Counter Strike : Global Offensive, un mastodon !

CSGO est un des jeux les plus joués dans le monde. Le nombre de joueurs mensuels est d’ailleurs assez stable après une légère augmentation en 2022. 11 ans d’ancienneté pour environ 30 millions de joueurs mensuels, quand même.

VOIR AUSSI : Comment changer de pseudo sur Fortnite ?

4. Apex Legends : un jeu joué par des millions de joueurs

Avec l’arrivée massive des jeux style Battle Royale, Apex Legends est un jeu de tir semi-réaliste qui a eu un très gros succès dès sa sortie. Encore aujourd’hui, des millions de joueurs s’y pressent chaque mois. Une popularité qui augmente sans cesse puisqu’en avril 2021, Respawn a annoncé qu’Apex Legends avait atteint 100 millions de joueurs au total. À ce jour, c’est encore plus. La moyenne actuelle des joueurs mensuels d’Apex Legends est d’environ 65 millions. Il a donc sa place dans ce classement des jeux les plus joués dans le monde.

VOIR AUSSI : Gagner de l’argent en marchant ? Top des meilleures applis !

3. League of Legends, une communauté immense

League of Legends et son univers incroyable, jeu par excellence de la scène esport… LOL est un des jeux les plus joués dans le monde entier. Ce MOBA compte en moyenne 120 millions de joueurs par mois tout de même. C’est juste énorme. Mais, sa popularité a baissé et donc il n’est plus vraiment dans le top 2 des jeux les plus joués actuellement.

2. Minecraft : un des jeux les plus joués !

Minecraft est sans doute le jeu qui compte le plus d’heures jouées. Il a également de nombreux joueurs chaque mois. Selon les derniers chiffres, il compterait environ 170 millions de joueurs uniques mensuels. Mais, ce peut être plus.

VOIR AUSSI : 5 raisons d’acheter une Steam Deck plutôt qu’une Switch

1. Fortnite : le jeu Epic Games, toujours aussi populaire

Même si Fortnite a beaucoup souffert de son impopularité ces dernières années, à cause de sa communauté parfois très jeune et de son mode construction qui ne fait pas l’unanimité, Fortnite est quand même le jeu le plus joué du monde. Même si sa baisse de joueurs ces derniers mois manque de lui faire perdre sa place. Il n’empêche que ce jeu en free-to-play proposé par l’Epic Game a, comme pour Apex, suscité un véritable engouement par son côté gratuit et Battle Royale.

On peut enchaîner les parties et finalement ne jamais arrêter d’y jouer, même après avoir fini Top 1. Nouveaux skins quotidiens, nouvelles maps… le jeu a aussi su se renouveler en gardant sa pâte très cartoonesque, en plus de toutes les collaborations avec de grosses franchises. Epic Games a déclaré qu’il y a plus de 350 millions d’utilisateurs enregistrés sur Fortnite. Chaque mois, il y aurait environ 200 millions de joueurs.

Mentions honorables des jeux les plus joués de tous les temps

PUBG.

Ark Survival Evolved.

Hogwarts Legacy.

Rust.

Dota 2.

Et vous vous jouez à quoi en ce moment ?