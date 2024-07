Ce 13 juillet 2024, le plus gros youtubeur du monde, Mr Beast, a invité 50 influenceurs venus du monde entier pour une vidéo. Un projet très ambitieux qui a aussi rassemblé 3 youtubeurs francophones.

Mr Beast, un youtubeur d’exception à la stratégie bien huilée

Actuellement, la vidéo de Mr Beast comptabilise 122 504 008 de vues sur la plateforme de streaming YouTube. Sortie ce 13 juillet 2024, elle a rassemblé de nombreuses communautés puisque le youtubeur numéro 1 du monde a invité 50 collègues venus des 4 coins du monde, tous avec beaucoup d’abonnés chacun.

Avec plus de 300 millions d’abonnés sur YouTube, Mr Beast est désormais le youtubeur qui a le plus d’abonnés, devançant Pew Die Pie. Il est bien loin des 21 millions d’abonnés et des presque 19 millions d’abonnés de Tibo InShape et Squeezie, premier et second youtubeurs en France.

Mr Beast a beaucoup de succès pour beaucoup de raisons. Notamment, il gagne beaucoup d’argent en faisant des concepts YouTube invraisemblables et il réinvestit son argent dans d’autres grandes productions encore plus folles, comme détruire des bus, faire gagner des milliers d’euros à un abonné, etc.

Mais aussi, il a une manière de gérer la production de ses vidéos quasi militaire, c’est un peu ce que nous comprenons en voyant les backstages dans les vlogs d’Amixem et Mastu sur cette vidéo aux 50 youtubeurs.

Aussi, nous pouvons dire que Mr Beast est très fort pour suivre les tendances de consommation de YouTube. Pendant un moment, il faisait des vidéos courtes, avec des transitions rapides, une intro en quelques millisecondes, pour coller à la tendance de la vidéo rapide et jetable de TikTok.

Aujourd’hui YouTube met plus en avant les vidéos plus longues, justement pour prendre le contrepied du format TikTok, donc il fait des vidéos plus longue en conséquence. Selon Fabien Olicard, mais aussi Amixem, sa manière de concevoir ses vidéos est très intelligente et cela contribue à son succès.

Il invite 50 influenceurs pour une vidéo, dont 3 français

Et donc, dernièrement, il a sorti une vidéo de 41 minutes où 50 youtubeurs plus ou moins importants (par exemple il y a Logan Paul) se battent pour gagner 1 million de dollars destinés à leurs abonnés. Pour ça, ils doivent rester dans un cube en verre et participer à des épreuves.

Chaque youtubeur a le nombre de ses abonnés inscrit dans son dos. Notez que la première épreuve commence fort car les participants ont la possibilité de gagner un cybertruck pour un de leurs abonnés. Carrément.

Parmi les youtubeurs que nous retrouvons, il y avait donc 3 youtubeurs français. Nous avions Amine (1,8 million d’abonnés), Mastu (6,2 millions d’abonnés) et Amixem (8,5 millions d’abonnés).

Notez qu’Amixem a déjà doublé en français une vidéo de MrBeast et Mastu a doublé la version française (les vidéos de MrBeast sont dans presque toutes les langues) de la vidéo « 50 YouTubers se battent pour 1,000,000 $ ».

« La nouvelle vidéo est ma vidéo la plus vue en 24 heures »

Nous n’allons pas vous spoiler, regardez les vidéos pour savoir si l’un d’entre eux a gagné le concours. Mais, dans tous les cas, l’invitation de Mr Beast a vraiment fait son effet auprès de nos francophones.

Mastu a notamment montré avoir été invité, voyage en business payé, hôtel payé, avec plein de cadeaux incroyables dans sa suite. Bref, ils ont été rincés !

« La nouvelle vidéo est ma vidéo la plus vue en 24 heures », assure l’américain qui a le plus d’abonnés YouTube dans le monde. « 71 millions de personnes ont regardé la vidéo de 40 minutes en moins de 24 heures », explique BFM.

