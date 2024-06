Marine Le Pen victime d’une deepfake très… osée, regardez

L’intelligence artificielle est de plus en plus performante. Des personnes ont même réussi à créer une deepfake très réaliste avec le visage de la politicienne Marine Le Pen, à l’approche des élections européennes.

Ils créent une deepfake de Marine Le Pen pour promouvoir le Rassemblement National

Ce mois de juin 2024 auront lieu les élections européennes. Dans ce cadre, le nouveau visage du Rassemblement national, Jordan Bardella, attend déjà un siège. Mais, il peut se rassurer, une influenceuse très spéciale a appelé à voter pour lui : il s’agit d’Amandine Le Pen.

Sauf que cette certaine Amandine Le Pen n’existe pas. Il s’agit en réalité d’une fausse influenceuse créée grâce au visage de Marine Le Pen. Ceux qui ont créé cette deepfake ont pris le visage de Marine Le Pen pour fabriquer cette fausse influenceuse grâce à l’IA. Amandine ressemble bien à la politicienne et ex-concurrente d’Emmanuel Macron aux présidentielles de 2017 et 2022.

On pourrait presque croire qu’il s’agit de sa fille. Et, en plus de lui ressembler, la deepfake poste parfois des contenus un peu osés, mais elle est aussi très active au niveau politique. Notamment, elle appelle ses abonnés sur les réseaux à voter pour Jordan Bardella, elle se montre très conservatrice et prête à se battre pour son pays, explique TF1 sur Instagram. Des valeurs souvent associées à l’extrême droite dont fait partie le RN.

Entre influenceurs virtuels et deepfake, l’intelligence artificielle pose question

Comme nous vous l’avions expliqué dans notre article sur les deepfakes, la manipulation politique mais aussi l’usurpation d’identité sont des risques de cette technologie mise en place par l’intelligence artificielle.

Notez aussi que ce n’est pas la première fois qu’une influenceuse fictive existe. Ici, elle est inspirée de Marion Maréchal et de Marine Le Pen, mais certains créateurs et certaines agences d’influence créent des influenceurs complètement virtuels et de toute pièce.

Ces influenceuses virtuelles ont plusieurs avantages, elles sont de plus en plus réalistes grâce aux IA, mais aussi elles ne sont pas humaines, on peut tout leur faire faire, elles n’ont pas de repos, elles peuvent travailler avec des marques sans relâche, pas d’états d’âme…

D’ailleurs, certaines comme Aitana Lopez, Lil Miquela ou encore Imma gagnent beaucoup d’argent avec leurs placements de produits. C’est l’avenir. Enfin, c’est déjà le présent.

