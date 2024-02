Dans un monde où la technologie évolue à une vitesse vertigineuse, une nouvelle menace émerge sur les réseaux sociaux : l’utilisation de l’intelligence artificielle pour créer de faux reportages télévisuels. Ces contenus, d’une authenticité troublante, sont conçus pour promouvoir des applications douteuses, promettant des gains financiers faciles et rapides.

La cible : les médias et leurs présentateurs

L’essor des technologies de l’intelligence artificielle a donné naissance à une forme sophistiquée de tromperie numérique ciblant spécifiquement les médias et leurs présentateurs.

Le cas d’Anne-Claire Coudray de TF1

Anne-Claire Coudray, journaliste de TF1, est devenue malgré elle le visage de cette arnaque. Grâce à des techniques de « deepfake », les fraudeurs utilisent son image et sa voix pour créer des reportages fictifs, suggérant l’utilisation d’applications frauduleuses. Ces vidéos, de qualité professionnelle, sont difficiles à distinguer des véritables reportages, augmentant ainsi leur potentiel de nuisance.

Autres médias affectés

Ce phénomène ne se limite pas à TF1. D’autres chaînes telles que BFMTV ont également été victimes de ces détournements. Les présentateurs de journaux télévisés, avec leur forte présence médiatique, sont des cibles privilégiées pour ces usurpations.

La facilité de création : une menace grandissante

Victor Baissait, webdesigner spécialiste de la tech, souligne la facilité croissante de créer de telles vidéos. Avec l’accessibilité des outils basés sur l’IA, n’importe qui peut désormais produire des deepfakes convaincants, à condition d’avoir accès à des images et des enregistrements vocaux de la personne ciblée.

La réponse des chaînes Actions de TF1 et BFMTV

Confrontées à cette nouvelle forme de fraude, TF1 et BFMTV ont pris des mesures fermes. TF1 agit systématiquement pour faire supprimer ces contenus et entame des actions pénales contre les auteurs de ces fraudes. BFMTV, de son côté, se montre également très vigilante et n’hésite pas à entreprendre des actions légales pour protéger sa marque et ses présentateurs.

Ces faux reportages, fruits d’une technologie en constante évolution, représentent un défi majeur pour la sécurité en ligne et la crédibilité des informations. Ils soulèvent des questions éthiques et légales urgentes, nécessitant une réponse coordonnée des médias, des autorités et des plateformes de réseaux sociaux.

