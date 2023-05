Jon Bernthal est un acteur, producteur et producteur délégué américain. Né le 20 septembre 1976 à Washington DC, l’acteur grandit dans la même ville, avant de partir étudier le théâtre à Moscou.

En parallèle de ses études de théâtre, il joue au baseball à un niveau professionnel en Europe. Mais cela ne l’empêchera pas de se produire sur scène et d’être repéré par un professeur de théâtre à Harvard. Cela le pousse à obtenir un diplôme dans ce domaine.

Suite à cela, Jon enchaîne alors les prestations sur scène. C’est à partir de 2002 qu’il participe à des séries en effectuant des petits rôles. On peut notamment le voir dans des séries connues comme Boston Justice, Les Experts : Miami, How I Met Your Mother, etc. En 2006, Jon Bernthal apparaît dans le film World Trade Center d’Olivier Stone. La même année, il obtient son premier rôle important dans la série comique La Classe.

Les années suivantes, Jon campe plusieurs personnages secondaires au cinéma, notamment dans La Nuit au Musée 2, The Writer et Crazy Night.

We Own This City (2022)

Sortie en 2022, We Own This City est une minisérie composée de 6 épisodes d’environ 60 minutes. Il s’agit d’une adaptation du livre du même titre du journaliste du Baltimore Sun, Justin Fenton. La série est écrite et développée par David Simon et George Pelecanos, réalisée par Reinaldo Marcus Green, et diffusée sur HBO entre le 25 avril et le 30 mai 2022.

L’histoire se déroule en 2015, peu de temps après la mort de Freddie Gray et des émeutes qui ont suivi. Depuis ces événements, la situation dans la ville de Baltimore se dégrade de jour en jour, avec notamment la multiplication des crimes violents liés à la drogue.

La série retrace plus précisément l’histoire de la chute de l’unité d’élite, la « Gun Trace Task Force ». Il s’agit d’un groupe de police créé pour lutter contre la criminalité de rue dans la ville. L’unité présentait de très bons résultats lors de ses débuts, mais cela au mépris de toutes les règles. La « Gun Trace Task Force » finit alors par fonctionner comme une organisation criminelle à part entière : les agents volaient de l’argent aux personnes qu’ils prétendaient suspecter. Ils effectuaient des perquisitions illégales, plaçaient des preuves et volaient de l’argent aux trafiquants de drogue.

Le Sergent Wayne Jenkins, chef du groupe et interprété par Jon Bernthal, dit notamment à ses subordonnées, lors d’un pot entre collègues, la fameuse réplique : « We Own This City ».

La Méthode Williams (2021)

La Méthode Williams est un film dramatique sorti en salle le 1er décembre 2021. Réalisé par Reinaldo Marcus Green, ce film est un film biographique sur Richard Williams et sur la manière dont il a entraîné ses filles, Venus et Serena Williams à la pratique du tennis. Pour cette œuvre, Jon Bernthal a notamment collaboré avec le grand Will Smith.

L’histoire se focalise alors sur la personnalité fascinante de l’entraîneur de tennis Richard Williams. Bien qu’il n’ait aucune expérience dans le domaine du tennis, ni même dans le sport tout court, Richard décide tout de même d’élaborer un plan de 78 pages. Ce livre décrit l’entraînement des futures championnes, Venus et Serena. Richard Williams fera suivre ce programme d’entraînement à ses filles dès lors qu’elles ont quatre ans. Et la suite fait partie de l’histoire : Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman de tous les temps, avec 23 victoires en tournoi du Grand Chelem. Quant à Venus Williams, elle est tout aussi incroyable avec 7 titres remportés en Grand Chelem.

Dans le film, le rôle de Richard Williams est interprété par Will Smith, tandis que Jon Bernthal joue le rôle de Rick Macci, un ancien joueur et entraîneur de tennis américain.

American Gigolo (2022)

American Gigolo est une série américaine sortie en 2022. Composé d’une saison de 8 épisodes, faisant chacun environ 50 minutes, cette émission retrace la vie de Julian Kaye, joué par Jon Bernthal.

Ce jeune homme gagne sa vie d’une manière plutôt inhabituelle puisqu’il se prostitue à Los Angeles, exclusivement au service de femmes de la haute société. Son travail lui permet alors d’assouvir ses goûts luxueux pour les voitures, les équipements stéréophoniques et les vêtements.

Toutefois, lors d’une soirée, Julian se fait arrêter pour homicide involontaire d’une de ses clientes. Il passe alors 15 ans de sa vie en prison, avant d’être libéré lorsque le véritable coupable du meurtre est retrouvé. À sa sortie de prison, Julian tente alors de concilier son ancienne vie de gigolo avec sa nouvelle vie actuelle. Il doit gérer des relations complexes avec son ancienne maîtresse, sa mère et les personnes qui l’ont poignardée dans le dos.

En se penchant plus sur cette affaire, l’inspecteur Sunday découvre que cette histoire cache une conspiration de haut niveau.

Malheureusement, la suite de la série a été annulée pour faute d’audience.

Fury (2014)

Il s’agit d’un film de guerre américain, coproduit, écrit et réalisé par David Ayer. Fury est sorti en salle le 22 octobre 2014, et retrace le quotidien de l’équipage esseulé d’un char d’assaut M4A3E8 Sherman de l’armée américaine. Cet équipage combat en Allemagne pendant les dernières semaines de la Seconde Guerre Mondiale, sur le front de l’ouest européen. Le film reçoit des critiques globalement positives et le public l’a bien accueilli lors de sa sortie au cinéma.

L’histoire se déroule plus précisément en avril 1945. Les Alliés mènent leur ultime offensive en Europe, menée par le sergent Wardaddy et ses quatre hommes. L’équipage se compose du caporal spécialiste Boyd « Bible » Swan, du soldat Norman « Machine » Ellison, du caporal Trini « Gordo » Garcia et du PFC Grady « Coon-Ass » Travis. Ce dernier est notamment joué par Jon Bernthal.

Marvel’s The Punisher (2017)

Marvel’s The Punisher est une série télévisée sortie le 17 novembre 2017 sur la plateforme de vidéo Netflix. Composée de 26 épisodes de 50 à 58 minutes, la série a été créée par Steve Lightfoot.

La série raconte l’histoire de Frank Castle, alias « The Punisher » (Jon Bernthal). L’acteur incarne un antihéros qui combat le crime en tuant ses ennemis plutôt que de les livrer aux autorités. The Punisher fait partie de l’univers cinématographique Marvel.

Dans cette série, Frank découvre un complot qui va bien au-delà du meilleur des criminels new-yorkais. Après s’être vengé des criminels responsables de la mort de sa femme et de ses enfants, Frank Castle est désormais connu dans toute la ville sous le nom de « The Punisher ». Il s’est donné comme mission de déceler la vérité sur les injustices qui l’entourent et qui touchent bien plus que sa seule famille. Il jouera avec Ben Barnes dans cette série.

The Walking Dead (2010)

Après une apocalypse qui a transformé la quasi-totalité de la population en zombies, un groupe de personnes mené par l’officier Rick Grimes tente de survivre. Ensemble, ces personnes vont essayer tant bien que mal de faire face à ce nouveau monde devenu méconnaissable.

The Walking Dead est une série télévisée d’horreur et dramatique, développée par Frank Darabont sur la base de la bande dessinée du même nom de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard. La série a été diffusée aux États-Unis entre le 31 octobre 2010 et le 20 novembre 2022 sur la chaîne AMC.

Dans la série, Jon Bernthal interprète le rôle de Shane Walsh, un des personnages principaux.

Le Mans 66 (2019)

Le Mans 66 est un film réalisé par James Mangold. Sorti en salle en 2019, ce film plonge les spectateurs au cœur de la rivalité légendaire des constructeurs Ford et Ferrari dans le domaine de la course auto.

Ce film est une adaptation du livre Go Like Hell : Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans d’A. J. Baime. Tiré d’une histoire vraie, le film suit les aventures d’une équipe d’excentriques ingénieurs américains menés par l’incroyable Carroll Shelby (Matt Damon) et son pilote britannique (Christian Bale). Henry Ford II les réquisitionne pour construire à partir de rien une nouvelle voiture qui doit rivaliser avec la Ferrari lors de la compétition du Mans de 1966.

Lee Iacocca (Jon Bernthal) propose alors de relancer la marque Ford en rachetant Ferrari. Mais les négociations ne se déroulent pas comme prévu et tournent au fiasco. Finalement, c’est donc Fiat qui signe l’accord avec Ferrari. Ford devra se démener pour fabriquer avec l’équipe de Shelby, la voiture qui vaincra les Italiens.

Mr. Wolff (2016)

Mr. Wolff est un thriller coproduit et réalisé par Gavin O’Connor. Sorti en 2016, le film retrace la vie de Christian Wolff qui est diagnostiqué autiste. Sa mère abandonne alors sa famille, laissant le père seul responsable de Christian et de son frère Braxton (Jon Bernthal). Celui-ci décide alors d’entraîner ses fils dans divers arts martiaux, tout en encourageant Christian à s’acclimater au stimulus qui le déclenche plutôt que de l’éviter.

Expert-comptable dans le civil, Christian travaille en réalité pour des organisations mafieuses parmi les plus dangereuses au monde.

Sicario (2015)

Sicario est un film policier sorti en 2015. Il retrace la vie de Kate Macer, une jeune agente du FBI, idéaliste et volontaire. Divorcée et sans aucune vie de famille, Kate ne vit donc que pour son métier.

Faisant partie de l’unité HRT qui opère dans la région de Phoenix, Kate est quotidiennement confrontée à la violence des trafiquants de drogues qui ont transformé la région frontalière avec le Mexique en zone de non-droit.

Après une intervention, Kate se porte volontaire pour rejoindre l’équipe de Matt Graver. Leur mission consiste à s’attaquer par tous les moyens au chef du cartel de Juárez. Pour se changer les idées, Kate et son ami Reggie se rendent dans un bar où elle fait la rencontre de Ted (Jon Bernthal). Au moment de coucher avec lui, Kate se rend compte que ce dernier est de mèche avec le cartel. Elle est sauvée in extremis par Alejandro.

Ceux qui veulent ma mort (2021)

Ce film est sorti en 2021 et a été réalisé par Taylor Sheridan. Il est l’adaptation du roman du même nom de Michael Koryta.

Owen Casserly est un juricomptable travaillant en Floride. Il apprend à la télévision que sa patronne fut abattue par des mercenaires Black Ops. Sentant qu’il est lui aussi en danger, il quitte directement la ville avec son fils Connor. Ils se rendent vers le comté de Park dans le Montana, où le beau-frère d’Owen, Ethan Sawyer (Jon Bernthal), est adjoint du shérif.

Malheureusement, sur la route, Owen se fait abattre par les mêmes tueurs de sa patronne, sous les yeux de Connor. Avant de mourir, Owen dit à son fils de suivre le fleuve qui le mènera à une ville. Ne voulant pas laisser de témoins, les tueurs se lancent alors à la poursuite de Connor.

De là s’ensuit une poursuite palpitante pendant laquelle l’adolescent va chercher de l’aide là où il peut.

