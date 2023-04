Figure emblématique du cinéma français, Jonathan Cohen est aussi connu sous le surnom de JoCo. L’acteur a encore fait sensation dans son dernier film « Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu ». Né le 16 juin 1980, JoCo est le fils unique de parents divorcé, et grandi loin de l’univers cinématographique.

Jonathan Cohen trouve sa voie dans le théatre, lorsqu’en travaillant comme vendeur de fenêtres, il décida d’assister à un cours d’improvisation théâtrale avec son ami. Découvrant une passion naissante, Jonathan décide rapidement de démissionner pour se lancer dans le monde du théâtre et intégrer une école spécialisée.

Véritable surprise pour le futur acteur, il fut admis au début de l’année 2000 au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Une longue et fructueuse carrière se dresse ensuite pour Jonathan Cohen. Le comédien obtient la nomination lors des César 2021 dans la catégorie du meilleur acteur. Découvrons le top 10 des meilleures œuvres de la filmographie de Jonathan Cohen.

10. Le Flambeau : Les aventuriers de Chupacabra (2022)

Présumée suite de La Flamme, Le Flambeau est une parodie de téléréalité d’aventures comme Koh-Lanta. Créée par Jonathan Cohen, Jérémie Galan et Florent Bernard, cette série télévisée a été diffusée en mai et juin 2022 sur Canal+.

Contrairement à la Flamme, le Flambeau se base sur les aventures de Marc qui repart à l’aventure sur Chupacabra, une île déserte. Du côté des concurrentes, on retrouve de nouvelles candidates, mais aussi d’anciennes personnalités comme Leïla Bekhti ou Adèle Exarchopoulos. Comme toutes les téléréalités d’aventure, Marc, toujours interprété par JoCo, doit faire face aux différentes épreuves, manipulations et trahisons.

Voici la bande-annonce :

9. La Flamme (2020)

Actuellement composée d’une saison, La Flamme est une série télévisée qui porte 9 épisodes de 26 à 31 minutes. Diffusée en octobre 2020 sur Canal+, la série est toujours une création de Jonathan Cohen, Jérémie Galan et Florent Bernard. Il s’agit d’un remake de la production américaine Burning Love.

En plus d’être une véritable série appréciée par les téléspectateurs, La Flamme est avant tout une série parodique qui caricature les émissions de téléréalité de rencontre comme Le gentleman célibataire ou Les Princes de l’amour. Parmi le grand casting de la série, on retrouve notamment : Jonathan Cohen qui joue Marc le prétendant, Vincent Dedienne qui interprète le présentateur de l’émission et Ana Girardot, Géraldine Nakache, Leïla Bekhti ou encore Adèle Exarchopoulos qui représentent toutes les candidates de Marc.

Découvrez le trailer :

8. LOL : qui rit, sort ! (Depuis 2021)

Présentée par Philippe Lacheau, « LOL : qui rit, sort ! » est une émission exclusive sur Amazon Prime Video. Diffusée en 2021, l’émission française se compose de 3 saisons et se déroule sous la forme d’une téléréalité humoristique. D’un concept inspiré par un format japonais, LOL : qui rit, sort ! rassemble 10 comédiens ou humoristes dans un loft de 1 200 m² pendant 6 heures.

Le but est de faire rire les autres, mais de ne jamais rire soi-même. L’émission porte sur un but lucratif puisque les joueurs participent pour l’association de leur choix. Le gagnant de l’émission gagne 50 000 euros, tandis que les autres 5 000 euros.

Voici un avant-goût de l’émission :

7. Ami-ami (2017)

Rencontrant un succès important avec énormément d’avis positifs sur les plateformes de streaming, Ami-ami est un film français réalisé par Victor Saint-Macary. Cette comédie romantique, sortie en salle en 2018, met en avant William Lebghil, Margot Bancilhon, Camille Razat et Jonathan Cohen. Ce dernier joue avec brio le rôle de l’ami lourdeaud.

Ami-ami raconte l’histoire de Vincent qui est ravagé par sa dernière rupture. Pour remonter la pente, il décide de tourner le dos aux relations amoureuses et déménage chez sa meilleure amie Néféli. Tous deux se jurent de ne plus jamais tomber amoureux et de vivre uniquement d’amitié et d’histoires sans lendemain. Quelque temps après leur cohabitation festive, Vincent rencontre Julie qui donnera un tournant différent à sa vie.

Voici la bande-annonce du film :

6. Family Business (2019-2021)

Family Business, aussi appelé Tout part en fumée au Québec, est une série humoristique française créée par Igor Gotesman. Composée de 3 saisons, la série était diffusée sur Netflix du 28 juin 2019 au 8 octobre 2021. Family Business raconte l’histoire de Gérard Hazan à travers 18 épisodes. Il tente au mieux de maintenir en activité la boucherie casher familiale, depuis la mort de sa femme.

Pour sauver l’entreprise familiale, Joseph, le fils de Gérard et un entrepreneur raté pensent, grâce à Clémentine, trouver la solution miracle. Fêtarde parisienne et surtout fille du futur ministre de la Santé, elle fait comprendre à Joseph que le cannabis sera prochainement légalisé. Pour prévenir l’avenir, Joseph convainc toute la famille de cultiver de l’herbe en cachette, dans le but d’ouvrir le premier Coffee Shop de Paris. Jusqu’à la légalisation officielle, la famille des Hazan devra ensuite tout tenter pour cacher le business afin d’éviter les autorités.

Voici le trailer de la série :

5. Énorme (2019)

Film français réalisé par Sophie Letourneur et co-écrit avec Mathias Gavarry, Énorme est un succès humoristique sorti en salle de cinéma en 2020. À la tête d’affiche, on retrouve Jonathan Cohen et Marina Foïs qui se lie pour 101 minutes d’incroyable performance cinématographique.

Frédéric, joué par JoCo, est un homme dans la quarantaine, marié à Claire (Marina Foïs) qui est pianiste professionnelle. Pris d’une envie soudaine, Frédéric souhaite avoir un enfant tandis que Claire n’en a jamais voulu.

Malgré le fait qu’ils étaient d’accord de ne jamais avoir d’enfant, Frédéric commet l’impardonnable en falsifiant les pilules contraceptives de sa compagne, et lui fait un enfant dans le dos. Tandis que Claire tombe enceinte, Frédéric lui suit des cours de préparation pour l’accouchement.

Voici la bande-annonce du film :

4. De plus belle (2017)

De plus belle est une réalisation d’Anne-Gaëlle Daval datant de 2017. Comédie dramatique française qui dure 98 minutes, De plus belle met en avant Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia et Jonathan Cohen dans le rôle de Frédéric. Ce dernier est le frère médecin, qui aime et pousse sa sœur à vivre de nouveau.

Le film retrace l’histoire de Lucie, qui est interprétée par Florence Foresti. Se remettant doucement d’un cancer du sein, sa famille la pousse à reprendre goût à la vie en sortant et voir du monde. Elle rencontre alors Clovis qui est joué par Kassovitz. La demoiselle ne se laisse pas charmer facilement par ce dernier qui tente tout pour la séduire. C’est en rencontrant Dalila, une prof de danse, qu’elle redécouvre le jeu de la séduction et l’amour de soi.

Découvrez le trailer du film :

3. Serge le Mytho (2016 -2017)

La carrière de Jonathan Cohen fut principalement propulsée grâce à la série télévisée humoristique : Serge le Mytho. Production française de format shortcom, Serge le Mytho a d’abord été diffusé dans Le Grand Journal de Canal+.

Par la suite, sa diffusion a été reprise par Le Gros Journal de Mouloud Achour à partir de mars 2017, avant d’être sur YouTube en libre accès. En plus d’interpréter le rôle principal dans la série, JoCo se trouve également à la création de celle-ci avec Kyan Khojandi, Bruno Muschio et Harry Tordjman.

Né dans la série Bloqués des mêmes auteurs, le personnage de Serge le Mytho, comme son nom l’indique, raconte des histoires qui n’ont habituellement aucun sens en dévoilant plusieurs aspects de sa vie personnelle.

Voici un extrait de l’émission :

2. Premières vacances (2018)

Sortie en salle le 2 janvier 2019 en France, « Premières vacances » est une comédie réalisée par Patrick Cassir. Jonathan Cohen interprète le premier rôle dans ce film et incarne le personnage de Ben aux côtés de Camille Chamoux qui joue Marion.

Trentenaires à la recherche de l’amour, Ben et Marion se rencontrent sur Tinder. Au petit matin de leur rencontre, les deux jeunes amants décident de partir en vacances malgré l’opposition de leur famille respective. Petit problème, le couple ne partage rien en commun, ni même la destination de rêve.

Si Marion rêve de visiter Beyrouth, Ben lui souhaite se rendre à Biarritz. Pour trancher, ils décident alors de partir en Bulgarie. Pays à mi-chemin entre les deux destinations rêvées par le jeune couple. Leurs caractères qui s’opposent et leurs goûts qui divergent font qu’ils vont passer une escapade sans programme précis, loin de leurs idées de vacances de rêve.

Découvrez ici la bande-annonce :

1. Papa ou Maman 2 (2016)

Comédie française réalisée par Martin Bourboulon en 2016, Papa ou Maman 2 est la suite du film à succès Papa ou Maman. Mettant en scène la situation des Leroy, deux ans après la séparation, ce film raconte la guerre sans fin que vivent les deux parents : Vincent et Florence et leurs enfants.

Malgré un divorce plus ou moins réussi, un nouvel arc commence lorsque les ex-époux retrouvent l’amour. Les nouveaux conjoints ne sont joués par nul autre que Jonathan Cohen et Sara Giraudeau. Entre un casting de qualité et un scénario particulièrement drôle, cette oeuvre réunit tous les ingrédients pour être une réussite.

Découvrez ici la bande-annonce de Papa ou Maman 2 :