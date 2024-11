Établir un classement des séries les plus regardées de tous les temps, c’est un peu comme comparer des pommes et des oranges. Les données d’audience varient selon les époques, les modes de diffusion et les outils de mesure. Cela dit, en nous appuyant sur les informations disponibles, voici une sélection des séries ayant marqué leur époque par leur public exceptionnel.

1. MASH

Pendant plus d’une décennie, « M A S H » a su captiver le public américain grâce à un savant mélange de comédie et de drame. La série suit le quotidien du personnel médical d’un hôpital de campagne pendant la guerre de Corée. Ce contexte, mêlant légèreté et réalité historique, a permis à la série de devenir bien plus qu’une simple série comique.

L’épisode final, intitulé « Goodbye, Farewell and Amen », diffusé en 1983, a réuni 105,9 millions de téléspectateurs aux États-Unis, un record qui tient encore aujourd’hui pour une série télévisée.

L’impact de cet épisode était tel que les infrastructures de plomberie américaines ont enregistré un pic massif d’utilisation juste après la diffusion, les téléspectateurs ayant attendu la fin pour aller aux toilettes. Son succès repose également sur ses personnages emblématiques, comme Hawkeye Pierce, qui incarnait l’esprit critique et humaniste face aux absurdités de la guerre.

2. Friends

Difficile de parler de séries cultes sans mentionner « Friends ». Pendant dix saisons, cette sitcom a suivi les aventures d’un groupe d’amis vivant à New York. L’alchimie parfaite entre les acteurs, le décor emblématique du Central Park, et les intrigues légères mais universelles ont fait de « Friends » un classique intemporel.

Le dernier épisode, diffusé en 2004, a été suivi par 52,5 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Mais « Friends » ne s’est pas arrêté là : grâce à la rediffusion et au streaming sur Netflix, la série a trouvé une seconde jeunesse auprès d’une nouvelle génération. Aujourd’hui encore, les répliques de Joey, Chandler et les autres continuent de circuler sur les réseaux sociaux, preuve de l’impact durable de cette série.

3. Game of Thrones

« Game of Thrones » a marqué l’histoire de la télévision en redéfinissant les standards de la fantasy à l’écran. Adaptée des romans de George RR Martin, cette série de HBO a captivé des millions de spectateurs avec ses intrigues politiques, ses batailles épiques et ses retournements de situation choquants.

Le dernier épisode, diffusé en 2019, a attiré 19,3 millions de spectateurs sur HBO et ses plateformes. Bien que la fin ait divisé les fans, « Game of Thrones » reste un exemple de storytelling ambitieux. Des comme personnages Jon Snow, Daenerys Targaryen et Tyrion Lannister ont marqué les esprits, et des moments comme le « Red Wedding » sont entrés dans la culture populaire.

4. Stranger Things

Avec « Stranger Things », Netflix a habilement capitalisé sur la nostalgie des années 80 tout en offrant une intrigue captivante mêlant science-fiction et horreur. Les aventures des jeunes habitants de Hawkins, confrontés à des phénomènes surnaturels, ont séduit un public mondial.

La troisième saison a enregistré 582 millions d’heures de visionnage dans les 28 jours suivant sa sortie. Les personnages, des courageux enfants aux adultes maladroits mais attachants, et l’esthétique rétro de la série en ont fait un phénomène culturel. Les références à des classiques comme « ET » ou « Les Goonies » ont également contribué à son succès.

5. La Casa de Papel

Difficile de passer à côté du phénomène « La Casa de Papel ». Cette série espagnole, centrée sur le braquage millimétré de la fabrique de la monnaie, a conquis un public mondial après sa reprise par Netflix.

La fête 4 a été visionnée pendant 619 millions d’heures en 28 jours. Au-delà de l’intrigue, les personnages emblématiques comme le Professeur et Tokyo, ainsi que l’utilisation de la chanson « Bella Ciao », ont contribué à faire de « La Casa de Papel » un véritable phénomène culturel.

6. Breaking Bad

« Breaking Bad » est un chef-d’œuvre qui a marqué l’histoire de la télévision moderne. Créée par Vince Gilligan, la série suit l’incroyable transformation de Walter White, professeur de chimie au bord du gouffre, en criminel impitoyable. Cette descente aux enfers, magistralement interprétée par Bryan Cranston, séduit un public toujours plus nombreux à chaque saison.

L’audience n’a cessé de croître, culminant avec le dernier épisode, « Felina », suivi par 10,3 millions de téléspectateurs aux États-Unis en 2013. Mais ce chiffre ne reflète pas totalement l’impact mondial de la série, amplifié par Netflix, qui a permis à des millions de nouveaux spectateurs de découvrir cette fiction captivante bien après sa diffusion initiale.

7. The Witcher

Adaptée des romans et des jeux vidéo, « The Witcher » a attiré un large public grâce à ses intrigues complexes et son personnage principal, Geralt de Riv, incarné par Henry Cavill. La première saison a enregistré 541 millions d’heures de visionnage en 28 jours, un record pour Netflix à l’époque.

Avec ses scènes d’action spectaculaires et son univers riche en mythologie, « The Witcher » a su s’imposer comme une référence dans le genre fantastique. La performance charismatique de Cavill et la popularité croissante des adaptations de jeux vidéo ont également contribué à son succès.

8. Squid Game

Avec « Squid Game », Netflix a prouvé une fois de plus qu’il était possible de créer un phénomène mondial en un temps record. Cette série sud-coréenne, qui explore les travers de la société à travers un jeu mortel, a été visionnée dans 142 millions de foyers dans les 28 jours suivant sa sortie.

Outre son esthétique marquante et ses scènes intenses, « Squid Game » a relancé le débat sur les inégalités économiques et la cruauté humaine. Des costumes aux symboles, tout dans cette série a été pensée pour capter l’attention du public, et le succès a dépassé toutes les attentes.

9. The Walking Dead

Adaptée des bandes dessinées de Robert Kirkman, « The Walking Dead » est devenue une série culte pour les amateurs de zombies et de drames post-apocalyptiques. La série suit un groupe de survivants tentant de naviguer dans un monde envahi par les morts-vivants.

Au sommet de sa popularité, notamment lors des premières saisons, elle rassemblait près de 17 millions de spectateurs par épisode aux États-Unis. Malgré une baisse d’audience dans ses dernières saisons, elle reste l’une des séries les plus influentes de son genre.

10. NCIS

« NCIS » est une série policière centrée sur une équipe d’enquêteurs spécialisés dans les crimes liés à la marine américaine. Avec Mark Harmon dans le rôle principal, elle a su captiver un large public grâce à ses intrigues captivantes et ses personnages attachants.

Depuis ses débuts, « NCIS » reste l’une des séries les plus regardées de la télévision américaine, avec des audiences dépassant régulièrement les 10 millions de spectateurs par épisode. Elle continue de dominer les classements des séries les plus populaires dans de nombreux pays.

Les mentions honorables : les séries les plus vues de tous les temps

Nous aurions pu citer beaucoup d’autres programmes, mais il est très difficile de quantifier le nombre total de spectateurs. Mais, parmi les séries les plus vues de tous les temps, il y avait donc aussi : La Chronique des Bridgerton, ou encore Arcane, 13 Reasons Why, Les Feux de l’Amour, X Files, les Simpson, Chernobyl, Peaky Blinders, Twin Peaks, Mercredi, Lupin, True Detective, Desperate Housewives, Doctor Who, ou encore American Horror Story, Cheers et Seinfeld, American Crime Story ou Big Bang Theory, Grey’s Anatomy, Lost, House of Cards, Supernatural, et Modern Family.

