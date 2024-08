À l’ère où les voix des femmes résonnent plus fort que jamais dans tous les domaines, le cinéma continue d’être un miroir reflétant la force et la résilience féminines. Les personnages féminins badass ne sont pas seulement des figures de fiction. Elles incarnent ainsi des modèles d’autonomie, de courage et d’audace inspirant des millions de personnes à travers le monde. Alors que nous célébrons le pouvoir des femmes à redéfinir les normes et à briser les barrièr, il est important de reconnaître celles qui, à l’écran, ont repoussé les limites du possible. Elles ont en effet réussi à transformer leurs rôles en véritables icônes culturelles.

Dans un paysage cinématographique évoluant constamment, elles ont su se démarquer. Qu’il s’agisse de combattre des forces surnaturelles, de s’opposer à des régimes tyranniques, ou simplement de défendre leur propre identité… Ces femmes ont prouvé que le véritable pouvoir ne connaît ni genre, ni limite. Découvrons alors le top 10 personnages féminins les plus badass dans l’histoire du cinéma

Ellen Ripley (Sigourney Weaver) : « Alien » (1979)

Alien est un film de science-fiction et d’horreur réalisé par Ridley Scott. L’histoire se déroule dans l’espace où l’équipage du vaisseau spatial Nostromo doit faire face à une créature extraterrestre mortelle.

Sigourney Weaver, dans le rôle d’Ellen Ripley, incarne un personnage révolutionnaire pour l’époque. Elle devient alors la première héroïne d’action de science-fiction. Sa performance allie force, vulnérabilité et une présence magnétique à l’écran.

Le film est largement considéré comme un chef-d’œuvre du genre, mêlant habilement horreur et science-fiction. Il a aussi été salué pour son ambiance claustrophobique, ses effets spéciaux révolutionnaires et bien sûr, pour la performance emblématique de Weaver.

Le teaser ici :

VOIR AUSSI : Top 10 films et Séries TV avec Will Smith

Sarah Connor (Linda Hamilton) : « Terminator 2: Judgment Day » (1991)

Dans cette suite, Sarah Connor, initialement une simple serveuse dans le premier film, se transforme en une guerrière redoutable. Elle lutte alors pour protéger son fils, le futur leader de la résistance humaine contre les machines.

Linda Hamilton livre une performance physique impressionnante, incarnant une Sarah Connor déterminée, endurcie par les épreuves. Son engagement total dans le rôle a d’ailleurs été largement salué, faisant d’elle un symbole de force et de résilience.

Terminator 2 reste considéré comme l’un des meilleurs films d’action de tous les temps, avec des effets spéciaux avant-gardistes pour l’époque. La transformation de Sarah Connor en une héroïne redoutable représente l’un des éléments les plus acclamés du film. Linda Hamilton reprendra son rôle dans « Terminator : Dark Fate » en 2019.

Sa bande annonce :

Furiosa (Charlize Theron) : « Mad Max: Fury Road » (2015)

Dans un monde post-apocalyptique, Furiosa, une guerrière impitoyable, se rebelle contre un tyran. Elle a pour but de sauver un groupe de femmes opprimées. Ce personnage féminin badass décide de s’associer à Max Rockatansky pour échapper aux forces du mal.

Charlize Theron incarne Furiosa avec une intensité brute et une autorité incontestable. Sa performance silencieuse, mais puissante a captivé les critiques et le public. Cela en fait de Furiosa un personnage immédiatement iconique.

Mad Max : Fury Road a été acclamé pour son rythme effréné, ses séquences d’action innovantes et son approche audacieuse du genre. Furiosa a été largement reconnue comme le cœur émotionnel et moral du film, volant souvent la vedette au personnage de Max. Malheureusement, le prequel avec Anya-Taylor Joy et Chris Hemsworth a été un flop total au box-office.

Quelques moments palpitants en suivant ce lien :

VOIR AUSSI : Top 10 des films avec Chris Hemsworth

Beatrix Kiddo (Uma Thurman): Kill Bill (2003-2004)

Kill Bill est un diptyque réalisé par Quentin Tarantino. Il suit la quête de vengeance de Beatrix Kiddo, alias « La Mariée », une ancienne tueuse à gages trahie par son propre groupe.

Uma Thurman offre une performance tour de force, alliant grâce et brutalité. Sa maîtrise des arts martiaux et son intensité émotionnelle rendent son personnage aussi fascinant que redoutable.

Ce long métrage a été célébré pour son hommage stylisé aux films d’arts martiaux et de vengeance. La performance de Thurman a été unanimement saluée, élevant La Mariée au rang de légende du cinéma d’action.

Découvrez des scènes où Uma Thurman prouve qu’elle mérite sa place dans ce classement :

Leia Organa (Carrie Fisher) : « Star Wars » (1977-2017)

Princesse, leader rebelle et icône féministe, Leia Organa est un personnage central de la saga Star Wars. Elle joue un rôle crucial dans la lutte contre l’Empire et devient par la suite un général respecté dans la Résistance.

Carrie Fisher a incarné Leia avec une combinaison parfaite de charme, d’esprit et de détermination. Son interprétation a ainsi transformé ce qui aurait pu être un simple rôle de princesse en un symbole de résistance et de courage. Un personnage féminin badass qui mérite amplement ce titre.

La saga Star Wars est l’une des plus emblématiques de l’histoire du cinéma. Le personnage de Leia a été salué pour son indépendance et son leadership. Carrie Fisher a fait d’elle une figure inspirante et une icône pour des générations de fans. L’actrice a en effet incarné ce rôle pendant quatre décennies.

Visionnez la bande originale française pour sa première apparition :

Lara Croft et Jane Smith (Angelina Jolie) : « Lara Croft: Tomb Raider » (2001) et « Mr & Mrs Smith » (2005)

Tout le charme d’Angelina Jolie réside dans sa capacité à incarner des personnages féminins badass glamour. Elle aurait très bien pu se cantonner à des rôles faits sur mesure pour les belles femmes, mais non ! Elle casse tous les codes, notamment avec Lara Croft et Mrs Smith.

Lara Croft : Tomb Raider suit les aventures d’une archéologue et aventurière audacieuse. Elle est en quête pour retrouver des artefacts anciens tout en affrontant des forces obscures. Le film est basé sur la célèbre série de jeux vidéo Tomb Raider. Angelina Jolie incarne Lara Croft avec une aisance et une présence impressionnante, combinant habilement force physique, intelligence et charme. Son interprétation a non seulement rendu justice au personnage emblématique du jeu vidéo… Mais elle a également marqué un tournant dans les représentations des héroïnes d’action au cinéma. Lara Croft établit une nouvelle norme pour les rôles féminins dans les films d’action.

Quant au film Mr. & Mrs Smith, c’est une comédie d’action qui raconte l’histoire de Jane et John Smith. Un couple apparemment ordinaire, menant une vie ennuyeuse, jusqu’à ce qu’ils découvrent qu’ils sont en réalité des assassins professionnels travaillant pour des agences concurrentes. Leur mariage bascule dans le chaos lorsque chacun est chargé d’éliminer l’autre. Angelina Jolie incarne Jane Smith avec une combinaison captivante de sophistication, de danger et de charme. Elle apporte à son personnage une froideur calculée et une force sous-jacente, rendant Jane aussi redoutable qu’intrigante. L’alchimie entre Jolie et Brad Pitt, son partenaire à l’écran, a été un élément clé du succès du film.

Voici les bandes-annonces respectives de ces deux films :

Wonder Woman (Gal Gadot): “Wonder Woman” (2017)

Impossible de parler de personnages féminins badass sans évoquer Wonder Woman.

Le film retrace les origines de la princesse Amazone Diana. Elle quitte son île paradisiaque pour aider à mettre fin à la Première Guerre mondiale, découvrant ainsi ses véritables pouvoirs et son destin.

Gal Gadot incarne Wonder Woman avec une combinaison d’innocence, de force et de compassion. Sa performance a été saluée pour avoir capturé l’essence de ce personnage emblématique de manière rafraîchissante et inspirante. Sa façon de manier ses armes contribue à renforcer cette image badass.

Wonder Woman a été largement applaudi pour son rôle dans la redéfinition des films de superhéros, avec une héroïne au centre. Le film a été un succès critique et commercial, renforcé par la performance charismatique de Gadot.

Quelques moments clés du film à voir ici :

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) : « The Hunger Games » (2012-2015)

L’histoire se déroule dans un futur dystopique où, chaque année, des adolescents sont forcés de participer à un jeu télévisé mortel. Katniss Everdeen, une jeune fille du district 12, se porte volontaire pour remplacer sa sœur dans ces jeux cruels. Au fil des films, Katniss devient le symbole de la rébellion contre le régime oppressif du Capitole.

Jennifer Lawrence incarne Katniss avec une intensité et une humanité qui résonnent profondément avec le public. Sa performance, alliant force, vulnérabilité, et un sens aigu de la justice, a fait de ce personnage féminin badass une héroïne moderne emblématique.

« The Hunger Games » a été un phénomène culturel, apprécié pour ses thèmes percutants de résistance et de sacrifice. La performance de Jennifer Lawrence a été largement saluée, faisant d’elle l’une des jeunes actrices les plus respectées de sa génération.

Voici sa bande-annonce :

Les Charlie’s Angels (Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu) : « Charlie et ses drôles de dames » (2000)

Le film suit trois détectives privées : Natalie (Cameron Diaz), Dylan (Drew Barrymore), et Alex (Lucy Liu). Elles travaillent pour le mystérieux Charlie Townsend. Ensemble, elles utilisent leurs compétences en arts martiaux, leur intelligence et leur charme. Leur mission : résoudre des affaires complexes et combattre des ennemis redoutables.

Cameron Diaz, Drew Barrymore, et Lucy Liu forment un trio dynamique, chacune apportant une énergie unique à son rôle. Diaz incarne la légèreté et l’humour, Barrymore la rebelle fougueuse, et Liu la précision et la sophistication. Leur alchimie à l’écran a été un point fort du film, créant une équipe cohérente et équilibrée de femmes puissantes.

« Charlie et ses drôles de dames » a été un succès commercial, apprécié pour son mélange d’action haute en couleur, d’humour et de style. Bien que le film soit avant tout une comédie d’action légère, il a été reconnu pour sa représentation positive de femmes fortes et indépendantes. Le trio d’actrices a été acclamé pour avoir apporté une fraîcheur et une modernité à cette franchise emblématique. Elles parviennent à faire des « Charlie’s Angels » des personnages féminins badass, mais encore… Des figures incontournables de la culture pop des années 2000.

Quelques moments forts du film :

Harley Quinn (Margot Robbie): Suicide Squad (2016)

Le long métrage raconte l’histoire d’un groupe de super-vilains recrutés par le gouvernement. Ils doivent effectuer des missions dangereuses en échange d’une réduction de peine. Parmi eux se trouve Harley Quinn. L’ancienne psychiatre devenue criminelle à cause de son amour destructeur pour le Joker.

Margot Robbie incarne Harley Quinn avec une énergie déjantée et un charisme explosif. Sa performance, marquée par un mélange de folie et de vulnérabilité, a été l’un des points forts du film. Elle attire l’attention même dans un ensemble d’acteurs talentueux.

Bien que « Suicide Squad » ait reçu des critiques mitigées pour son scénario et son ton, Margot Robbie a été largement saluée pour son interprétation de Harley Quinn. Et cela au point de devenir l’un des personnages les plus populaires de l’univers cinématographique DC. Sa performance a également ouvert la voie à d’autres apparitions du personnage, notamment dans « Birds of Prey » (2020).

Découvrez un extrait du film pour comprendre pourquoi elle fait partie des personnages féminins les plus badass :

Notez cet article