Angelina Jolie, cette actrice aux lèvres pulpeuses qui fait battre le cœur de plus d’un, et cela depuis ses débuts. Toutefois, la connaissez-vous vraiment ? Avez-vous déjà vu tous ses films phares ? Si vous répondez par le négatif à l’une de ces questions, il est temps de faire le point sur cette star de Hollywood, l’idole de toute une génération.

La carrière d’actrice d’Angelina Jolie débute dans les années 1990. Elle s’est rapidement fait remarquer pour ses rôles dans des films tels que « Hackers » (1995) et « Girl, Interrupted » (1999). Ce dernier lui a d’ailleurs permis de remporter un Academy Award de la meilleure actrice dans un second rôle. Au fil des années, Angelina Jolie poursuit une carrière diversifiée, en jouant dans des films d’action comme « Lara Croft : Tomb Raider ». Elle joue aussi dans des drames et des films à gros budget.

En plus de sa belle carrière cinématographique, l’actrice s’illustre également en tant que réalisatrice. Son premier film, « Au pays du sang et du miel » (2011), est en effet salué par la critique. Elle a ensuite réalisé d’autres films tels que « Invincible » (2014) et « D’abord, ils ont tué mon père » (2017). Ce dernier reçoit une nomination pour un Golden Globe du meilleur film en langue étrangère.

Outre son succès dans l’industrie du divertissement, Angelina s’illustre aussi pour son engagement humanitaire. Elle est une envoyée spéciale du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) depuis 2001. Elle parcourt le monde pour défendre les droits des réfugiés et des personnes déplacées.

En ce qui concerne sa vie privée, Angelina Jolie s’est mariée trois fois. Elle a d’abord été mariée à l’acteur Jonny Lee Miller de 1996 à 1999, puis à l’acteur Billy Bob Thornton de 2000 à 2003. Son mariage le plus médiatisé reste indéniablement celui avec Brad Pitt. Ils ont formé un couple emblématique à Hollywood et ont tenu neuf ans de relation. De cette union sont nés six enfants, dont trois adoptés.

Avec une empreinte durable sur l’industrie du divertissement, découvrez le top 10 des films avec celle qui porte bien son nom : Angelina Jolie.

Girl, Interrupted (1999)

Girl, Interrupted est le long-métrage qui propulse Angelina Jolie au sommet de sa carrière. Dans ce drame, elle incarne Lisa, une jeune femme charismatique et perturbée. Elle fait alors la rencontre de Susanna Kaysen, jouée par Winona Ryder, dans un hôpital psychiatrique. Alors que Susanna tente de comprendre sa propre santé mentale, elle se lie d’amitié avec les autres patientes et partage avec elles des moments de réflexion, de désespoir, de rire et de soutien mutuel.

La performance d’Angelina Jolie est tout simplement époustouflante. Elle apporte une réelle intensité et une vérité à son personnage. Elle est tout simplement captivante. Son interprétation lui a d’ailleurs valu l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, et on comprend pourquoi. Elle vole la vedette à chaque scène où elle apparaît.

Si vous aussi, vous souhaitez vivre un voyage émotionnel, rendez-vous avec la bande-annonce :

Lara Croft : Tomb Raider (2001)

Lara Croft : Tomb Raider est un film d’action basé sur le célèbre jeu vidéo du même nom. Angelina Jolie incarne Lara Croft, une aventurière intrépide à la recherche d’artefacts mystiques. Elle apporte une puissance physique et une élégance à ce personnage emblématique. Son charme et son assurance crèvent totalement l’écran. Lara Croft demeure ainsi un personnage inoubliable.

Bien que le film puisse être critiqué pour son scénario simpliste, Angelina Jolie porte le film sur ses épaules et offre une performance mémorable.

Découvrez les folles aventures de Lara Croft avec cette bande-annonce :

Changeling (2008)

Dans ce drame réalisé par le célèbre Clint Eastwood, Angelina Jolie incarne Christine Collins. Cette mère se voit confrontée à une situation difficile : la disparition mystérieuse de son fils. Changeling est un film émouvant et poignant.

La performance d’Angelina Jolie est bouleversante. Elle parvient à transmettre toute la détresse et le désespoir de son personnage avec une justesse incroyable. On ne peut qu’être touché par sa performance émouvante et empathique.

La bande annonce par ici :

Mr. & Mrs. Smith (2005)

Qui n’a pas vu Mr. & Mrs. Smith ? Ce film d’action-comédie culte, dans lequel Angelina Jolie partage l’affiche avec Brad Pitt. Ces deux étoiles montantes incarnent un couple marié, tous deux assassins à la solde de différentes organisations.

Le film est rythmé et divertissant, et la chimie entre les deux acteurs est indéniable. Même s’ils n’étaient pas encore officiellement ensemble lors du tournage, l’électricité entre eux était palpable. Leur idylle commence ainsi peu de temps après avoir tourné ce film.

Angelina Jolie offre une performance pleine d’énergie et de charme, montrant à la fois sa force et sa sensibilité. Elle apporte une touche de glamour et d’audace à son personnage, ce qui rend le film d’autant plus agréable à regarder.

Regardez la bande-annonce ici :

A Mighty Heart (2007)

Dans A Mighty Heart, Angelina Jolie incarne Mariane Pearl, la femme du journaliste Daniel Pearl. Ce dernier se retrouve enlevé et assassiné au Pakistan en 2002.

Ce drame basé sur une histoire vraie est émouvant et intense. Notre Angelina offre une performance remarquable en tant que femme forte et résiliente face à l’adversité. Sa capacité à exprimer les émotions complexes de son personnage est tout simplement remarquable.

Visionnez la bande-annonce du film ici :

Maléfique (2014)

Dans ce film de fantasy, Jolie incarne le personnage emblématique de la méchante sorcière Maléfique. Ceux qui ont grandi avec les Disney étaient impatients que ce long-métrage sorte enfin.

Inspiré du conte de fées de La Belle au bois dormant, le film offre aux spectateurs une tout autre dimension de l’histoire. « Maléfique » nous offre une perspective nouvelle et captivante de l’histoire bien connue. Angelina Jolie donne vie à ce personnage complexe avec une élégance et une puissance impressionnante. Son interprétation nous fait osciller entre le charme et la cruauté, nous laissant fascinés par sa présence à l’écran.

Pour revivre les scènes de Maléfique, retrouvez sa bande-annonce par ici :

Wanted (2008)

Dans ce film d’action palpitant, Angelina Jolie incarne Fox, une tueuse à gages expérimentée. Wanted séduit de nombreux cinéphiles. C’est la combinaison d’un tourbillon d’adrénaline et d’effets spéciaux spectaculaires.

Angelina Jolie est tout simplement époustouflante dans le rôle de Fox. Sa grâce et sa force physique combinées à son charisme naturel font d’elle une véritable force de la nature à l’écran. Si vous êtes à la recherche d’une action frénétique et de scènes de combat mémorables, Wanted est un incontournable.

Visionnez sa bande-annonce :

The Tourist (2010)

Ce thriller romantique met en scène deux talents d’Hollywood, à savoir : Angelina Jolie et Johnny Depp. L’intrigue mystérieuse se déroule dans les rues pittoresques de Venise. Angelina Jolie incarne Elise, une femme séduisante et énigmatique. Sa beauté intemporelle et son charme captivent totalement l’écran.

Bien que le film ait été critiqué pour son scénario prévisible, la présence d’Angelina Jolie apporte toujours cette petite touche de glamour et d’intrigue qui sont sa marque de fabrique.

Pour revivre les scènes intenses de The Tourist, voici sa bande-annonce :

Salt (2010)

« Salt » est un thriller d’espionnage palpitant dans lequel Angelina Jolie joue le rôle d’Evelyn Salt, une agente de la CIA. Elle est alors accusée d’être une espionne russe.

Le film est rempli de rebondissements et d’action intense. Angelina Jolie incarne parfaitement le personnage d’Evelyn Salt, montrant à la fois sa vulnérabilité et sa détermination sans faille. Son jeu d’actrice est remarquable, et elle nous tient en haleine du début à la fin.

La bande annonce par ici :

Les Éternels (2021)

Le 26e film du MCU (Marvel Cinematic Universe) explore un groupe de superhéros peu connus du grand public, connus sous le nom des Éternels. Réalisé par la talentueuse Chloé Zhao, le film présente un casting remarquable comprenant des actrices telles qu’Angelina Jolie, Salma Hayek et Gemma Chan, ainsi que l’acteur Richard Madden. Ce dernier est connu pour son rôle dans la série Game of Thrones.

L’histoire commence en 5 000 avant Jésus-Christ, où les humains primitifs sont confrontés aux Déviants, des créatures terrifiantes. Pour contrer cette menace, un groupe d’immortels, les Éternels, arrive sur Terre. Dotés de pouvoirs surnaturels, ils vont défendre l’humanité. Ils vivent aux côtés des humains depuis sept millénaires, en attendant l’ordre de retourner sur leur planète, Olympia. Cependant, au début du 21e siècle, les Déviants, que l’on croyait éteints depuis des siècles, réapparaissent avec des pouvoirs similaires à ceux des Éternels. Ces derniers doivent alors s’unir à nouveau pour affronter cette nouvelle menace.

Le film offre une action palpitante et des effets spéciaux impressionnants, mais il pâtit également de quelques moments de longueur et de personnages qui auraient pu bénéficier d’un développement plus approfondi. Malgré ces points, Les Éternels est une expérience divertissante pour le public en général, avec suffisamment de clins d’œil au reste du MCU pour satisfaire les fans les plus fervents.

L’apparition d’Angelina Jolie dans un MCU est applaudie. Sans surprise, sa performance reçoit les meilleurs critiques, comme à son habitude doit-on dire.

Vous n’avez pas encore vu Les Éternels ? Commencez par jeter un coup d’œil à sa bande-annonce :