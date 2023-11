Natalie Portman fait ses débuts en tant qu’actrice alors qu’elle est tout juste âgée de 13 ans. On la découvre effectivement dans le cultissime « Léon : The Professionnal » de Luc Besson. Elle incarnait une adolescente travaillant aux côtés d’un tueur à gages pour venger le meurtre de sa famille.

Dix ans plus tard, Portman décroche sa première nomination aux Oscars. Pour sa performance dans « Closer », elle obtient en effet une nomination pour l’Oscar de la Meilleure Actrice dans un second rôle. Bien que la récompense ait finalement été décernée à Cate Blanchett pour son rôle dans « Aviator », Portman décroche tout de même la victoire aux Golden Globe.

À peine six ans plus tard, Natalie Portman revient sur le devant de la scène. Elle remporte finalement l’Oscar de la Meilleure Actrice pour son rôle dans le thriller psychologique « Black Swan ». En 2016, elle est de nouveau nominée aux Oscars pour son interprétation de la Première Dame des États-Unis, Jackie Kennedy dans le drame biographique « Jackie ». Malheureusement, Portman perd cette nomination au profit d’Emma Stone pour son rôle dans « La La Land ».

Quoi qu’il en soit, Natalie Portman fait partie des grands noms de l’industrie cinématographique. L’actrice a marqué le public avec ses performances captivantes. Voici un top 10 de ses meilleurs films.

Annihilation (2018)

« Annihilation » est un film de science-fiction basé sur le roman éponyme de Jeff Vandermeer.

Le film suit un groupe de scientifiques. Ces derniers pénètrent dans une mystérieuse zone de catastrophe environnementale connue sous le nom de « La Lueur ». Ils ont pour mission de découvrir ce qui est arrivé à l’équipe précédente qui n’est jamais revenue.

Dans ce film, Portman incarne le personnage de Lena, une biologiste et ancienne soldate qui rejoint la mission pour retrouver son mari disparu, membre de l’équipe précédente.

Au fur et à mesure que l’équipe avance dans « La Lueur », elle fait face à des phénomènes étranges et surréalistes. Leur santé mentale et physique commence alors à se détériorer.

Voici la bande-annonce :

The Other Boleyn Girl (2008)

« The Other Boleyn Gril » est un drame historique inspiré du roman de Philippa Gregory. Le film parle d’Anne Boleyn, interprétée par Portman, et de sa sœur Mary, alors qu’elles rivalisent pour attirer l’attention du Roi Natalie Henri VIII.

La performance de Portman est l’un des aspects les plus marquants du film. Elle apporte un savoureux mélange complexe d’intelligence, d’ambition et de vulnérabilité au personnage. Elle dépeint Anne comme une femme déterminée à accéder au pouvoir. Mais aussi, comme quelqu’un de profondément concerné pour les choix qu’elle a faits et les conséquences qu’ils auront.

Ci-dessous la bande-annonce :

HEAT (1995)

Michael Mann place Al Pacino et Robert De Niro de part et d’autre de la loi dans cette épopée du crime.

Pacino incarne un détective du LAPD qui traque un groupe de braqueurs de banque professionnels dirigé par un voleur rusé et charismatique (De Niro). Pendant ce temps, les deux hommes luttent pour trouver un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Portman fait une forte impression en tant que belle-fille rebelle de Pacino.

Bien que le film dure près de trois heures, Mann ne laisse jamais la tension se relâcher. Malgré son coût de production élevé, le film n’a reçu aucune nomination aux Oscars, ce qui est vraiment dommage.

Le lien de la bande-annonce est disponible ci-dessous :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec Morgan Freeman

V for Vendetta (2005)

« V for Vendetta » est un film porté presque entièrement par la performance exceptionnelle de Natalie Portman.

Portman incarne le rôle d’Evey Hammond, une employée supprimée du réseau de diffusion d’État de la dystopie fasciste de la Grande-Bretagne. Hammond va notamment tenir tête à Hugo Weaving, un révolutionnaire masqué et vêtu d’un manteau noir connu seulement sous le nom de V.

Pour son rôle, Portman a été mise à rude épreuve en se faisant notamment raser la tête devant la caméra. Malgré cela, elle est l’agent humanisant parfait pour l’idéologie tranchante de « V for Vendetta » : une mèche qui peut être allumée par n’importe qui, n’importe où.

Pour avoir un aperçu du film, voici la bande-annonce :

Léon : The Professionnal (1994)

« Léon : The Professionnal » est un film d’action-thriller qui a permis à Natalie Portman de percer à Hollywood. Le film suit Léon, un tueur à gages qui recueille une fille de 12 ans prénommée Mathilda après que sa famille a été décimée par des agents corrompus de la DEA.

Dans le film, Portman offre une performance impressionnante en tant que Mathilda, une jeune fille forcée de grandir rapidement face à une violence et à une tragédie extrême. Malgré son jeune âge, Portman apporte une maturité et une profondeur à sa performance qui va au-delà de ce que l’on peut attendre d’une actrice de son âge. De plus, elle entretient une relation touchante et complexe avec le personnage de Jean Reno, Léon.

« Léon : The Professional » est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs films d’action-thriller des années 1990. L’interprétation de Portman en tant que Mathilda reste l’une des performances d’enfant les plus mémorables et emblématiques de l’histoire du cinéma, marquant le début d’une carrière cinématographique mémorable.

Découvrez sa bande-annonce avec le lien suivant :

Closer (2004)

Les meilleures répliques de Portman sont issues de ce film cultissime de Mike Nichols.

Debout dans une galerie d’art chic de Londres, le séduisant dermatologue d’Owen demande si le roman écrit par le petit ami de son personnage (Jude Law) est basé sur elle. « Une partie de moi », murmure-t-elle, une cigarette entre les doigts. Il lui demande ce que le livre raconte. Portman marque une pause, ses yeux de boudoir maquillés de mascara imperturbable. Deux mots sortent de sa bouche : « la vérité », prononcés comme une invitation, suivis d’une légère inclinaison de la tête à la fois audacieuse et délicieusement sensuelle.

Dans le rôle d’Alice, une ancienne strip-teaseuse qui traverse une période difficile, Portman dissimule sa vulnérabilité avec une aisance élégante. Elle offre ainsi une vision envoûtante de sa performance en tant que comédienne. Elle mérite amplement sa première nomination aux Oscars pour ce rôle, et ce, à juste titre.

Par ici la bande-annonce :

Thor : Love and Thunder (2022)

Ce film suit Thor alors qu’il fait équipe avec son ancienne compagne, Jane Foster, interprétée par Natalie Portman. Jane est devenue la nouvelle Thor après avoir été investie du pouvoir du marteau mystique Mjolnir.

Avec l’aide de Valkyrie, ils affrontent un nouveau méchant, Gorr le Destructeur de Dieux.

« Thor : Love and Thunder » est un film visuellement époustouflant et riche en action qui mélange humour, émotion et des combats de superhéros épiques. Le film met en scène un casting diversifié de personnages et explore différents thèmes comme la rédemption, le sacrifice et la nature du pouvoir.

Le film a été salué pour sa réalisation, ses performances et ses effets spéciaux. Mais aussi, pour sa volonté de prendre des risques et de repousser les limites du genre des superhéros.

« Thor : Love and Thunder » a été un véritable succès au box-office et est considéré comme l’un des meilleurs films de Marvel à ce jour.

Voici la bande-annonce pour avoir un aperçu de la production incroyable de ce film :

VOIR AUSSI : Top 10 des films avec Chris Hemsworth

Garden State (2004)

« Garden State » est une comédie romantique et dramatique dans laquelle Natalie Portman joue un rôle excentrique et attachant. Son personnage, Sam, est une jeune femme libre d’esprit qui se lie d’amitié avec Andrew. Celui-ci est un acteur en difficulté qui retourne dans sa ville natale du New Jersey après le décès de sa mère.

Natalie attire de nouveau les regards dans ce film. Elle incarne un personnage à la fois charmant et complexe. Sam est une jeune femme amoureuse, excentrique et non conventionnelle pour Andrew. Portman insuffle au personnage une énergie et une espièglerie contagieuses. Leur alchimie est palpable, et leur relation est le moteur émotionnel de l’histoire.

Un lien vers la bande-annonce est disponible ci-dessous :

Black Swan (2010)

Ce film raconte l’histoire de Nina (Natalie Portman), une ballerine choisie pour le rôle principal dans une production du « Lac des cygnes » de Tchaïkovski. Alors qu’elle se prépare pour le rôle, Nina commence à avoir des hallucinations et de la paranoïa, brouillant les frontières entre la réalité et la fantaisie.

Au fur et à mesure que son état mental se dégrade, elle devient obsédée par les rôles doubles du cygne blanc et du cygne noir, conduisant à un climax choquant et intense.

« Black Swan » est connu pour sa représentation intense et hypnotique de la descente de Nina dans la folie, ainsi que pour ses visuels époustouflants et sa bande originale envoûtante. Le film explore des thèmes variés tels que le perfectionnisme, l’ambition et les effets que la poursuite de l’excellence peut avoir sur la santé mentale et émotionnelle d’une personne.

La performance de Natalie Portman en tant que Nina est particulièrement remarquable, lui valant un Oscar de la Meilleure Actrice.

Voici sa bande-annonce :

Jackie (2016)

« Jackie » est un film biographique dramatique. Natalie Portman incarne Jacqueline Kennedy Onassis, après l’assassinat de son mari, alors qu’elle lutte pour faire face au chagrin et garder son calme face à une intense attention du public.

La performance de Portman dans « Jackie » est un exemple de grand jeu d’acteur, car elle capture l’essence de l’emblématique Première Dame avec une incroyable subtilité et profondeur. Sa représentation de Jacqueline Kennedy est incroyablement précise. Pour beaucoup, il s’agit de la meilleure performance de Portman au cinéma. Ce rôle lui a notamment valu une nomination pour l’Oscar de la Meilleure Actrice.

Ci-dessous le lien de la bande-annonce :

D’autres films avec Natalie Portman

Vox Lux (2018) ;

Thor : Le monde des Ténèbres (2013) ;

Star Wars Episode I: La Menace Fantôme (1999) ;

Planetarium (2016);

Ma mère, Moi et Ma mère (1999).