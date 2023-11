Le public découvre Mila Kunis dans la célèbre série télévisée « That ’70 s Show », où elle incarnait la princesse Jackie. Afin de décrocher ce rôle, Kunis avait menti sur son âge lors des auditions. En effet, la jeune fille, alors âgée de 14 ans, avait prétendu qu’elle avait 18 ans.

Juste un an après avoir décroché son rôle dans « That ’70 s Show », Kunis est sélectionnée pour jouer dans une autre série télévisée : « Family Guy ». Cette série animée voit Kunis prêter sa voix au personnage de Meg Griffin.

Alors que la majeure partie de sa carrière se concentre autour des séries télévisées, Mila Kunis est aussi présente à l’affiche de quelques films au cinéma. Elle excelle surtout dans le genre comique, comme son rôle emblématique dans la comédie « Forgetting Sarah Marshall » de 2008. Cela ne l’a néanmoins pas empêché d’apparaître dans quelques films plus sombres, comme le thriller « Black Swan ».

Voici alors un top 10 des meilleures performances de Kunis aux petits et grands écrans.

Four Good Days (2020)

Mila Kunis livre une performance hors pair pour son interprétation de l’héroïnomane luttant pour rester sobre dans le drame « Four Good Days ».

Le film suit Molly (Mila Kunis), une jeune femme brisée et meurtrie, alors qu’elle cherche du réconfort auprès de sa mère. Les deux cherchent à se réconcilier après plusieurs années de relation tumultueuse. Molly doit rester sobre pendant au moins quatre jours afin de recevoir un antagoniste des opioïdes potentiellement rédempteur pour elle. La mère et la fille vont souvent être en désaccord, mais elles se battent pour atteindre leur but et réparer leur relation brisée.

Le Washington Post a salué les actrices pour leur grande performance. Leur engagement envers leurs personnages complexes a permis à ce film de devenir un classique du genre.

Voici sa bande-annonce :

The Book of Eli (2010)

Il s’agit d’un film post-apocalyptique dans lequel Kunis incarne le personnage de Solara.

Solara est une jeune femme qui a grandi dans un monde post-nucléaire. Elle décide alors de se joindre à Eli, qui a pour principale mission de protéger un livre particulier. Il s’avère que ce livre est une copie de la Bible, et il est le dernier exemplaire encore existant. Le livre est convoité par un seigneur de guerre nommé Carnegie. Une course à travers le pays commence alors, et Eli s’empresse de mettre le livre en sécurité.

Kunis est brillante dans son interprétation de Solara. Sa performance dans un rôle d’action a été saluée par les critiques. Un exploit pour une actrice comique.

Ci-dessous sa bande-annonce :

Oz : The Great and Powerful (2013)

Oscar « Oz » Diggs est un illusionniste travaillant pour un cirque jusqu’à ce qu’il soit emporté par une tornade. Lorsqu’il reprend conscience, Oz se retrouve dans un endroit qui lui est inconnu et il est immédiatement accueilli par Theodora (Mila Kunis). Cette dernière se présente comme étant une gentille sorcière.

Theodora croit qu’Oz est relié à une prophétie selon laquelle un magicien nommé Oz les sauvera tous de la Méchante Sorcière. Elle le conduit alors à la Cité d’Émeraude, où il fait la rencontre de ses deux sœurs. Celui-ci sera ensuite entraîné dans une lutte de pouvoir entre les trois sorcières.

« Oz : The Great and Powerful » a été nominé pour quatre Saturn Awards, dont un pour le Meilleur Film Fantastique. Endosser un rôle aussi emblématique que celui de la Méchante Sorcière de l’Ouest n’est pas une tâche facile. Mais Kunis apporte au personnage une nouvelle dimension qui met en avant tout son talent.

Voici la bande-annonce du film :

Gia (1998)

Dès son plus jeune âge, Mila Kunis montre toute l’étendue de son immense talent. Alors âgée d’à peine 15 ans, Kunis offre une performance remarquable pour son interprétation de la version plus jeune du mannequin éponyme dans le drame biographique « Gia ».

Le film parle de l’ascension mondiale de Gia Carangi en tant que mannequin de mode. Cependant, sa vie et sa carrière prennent une tournure tragique lorsqu’elle se retrouve dépendante à la cocaïne et à l’héroïne.

« Gia » a été l’un des premiers rôles de Kunis au cinéma et elle lui a permis de rapidement démontrer tout son talent. Le film a notamment reçu des critiques élogieuses. Angelina Jolie décroche un Golden Globe pour son interprétation exceptionnelle du légendaire mannequin.

La bande-annonce disponible ci-dessous :

Ted (2012)

Lorsque le jeune John fait le vœu à Noël que son ours en peluche, Ted, prenne vie, il était loin de se douter que cela se réaliserait. Et pourtant, 27 ans plus tard, John et Ted sont les meilleurs amis du monde et ne semblent pas prêts à se séparer.

Cependant, John va devoir choisir entre sauver son couple et rester avec son seul ami. En effet, Lori (Kunis), la petite amie de John depuis 4 ans, ne supporte plus la relation que celui-ci entretient avec son ours en peluche. Lori finit par rompre avec John, et ce dernier demande l’aide de son meilleur ami pour essayer de la récupérer.

Le concept d’un ours en peluche qui parle et qui travaille est une idée complètement farfelue qui a fini par marcher au cinéma. Doublé par Seth McFarlane, Ted est un ours en peluche vulgaire qui se comporte mal la majorité du temps. La présence de Kunis dans le film a ajouté une touche de sérieux à un film excessivement drôle. Malheureusement, Kunis a été exclu du second volet.

Par ici la bande-annonce :

Bad Moms (2016)

Amy (Mila Kunis) est une mère surmenée. Malgré la belle vie qu’elle semble mener, Amy ressent la pression au quotidien. Afin de se libérer, elle passe alors la plupart de son temps avec deux autres mamans qui partagent le même ressenti qu’elle. Les trois décident alors de se lâcher et d’organiser une fête pour toutes les mamans en manque de divertissement. Malheureusement, leur petite fête va les mettre en conflit avec la reine des abeilles du groupe de parents d’élèves.

Dans le genre comédie, « Bad Moms » est un véritable succès. Pas étonnant qu’il a été renouvelé pour un second opus. « Bad Moms » est alors devenu un classique de la comédie à succès.

Voici le trailer du film :

Friends with Benefits (2011)

« Friends with Benefits » voit Mila Kunis interpréter le rôle de Jamie Rellis. Elle est chasseuse de têtes et vient de signer Dylan Harper pour l’un de ses clients. Les deux se lient rapidement d’amitié, étant donné que Jamie est la seule personne que Dylan connaisse à New York. Très vite, les deux se retrouvent dans une relation de « friends with benefits », c’est-à-dire, une relation basée uniquement sur le sexe. Pour se protéger, les deux vont passer un accord : interdis de tomber amoureux de l’autre. Mais tout ne passera pas comme prévu.

Voici un aperçu du film :

Extract (2009)

Jason Bateman joue le rôle d’un chef d’entreprise frustré qui se retrouve épris d’une belle employée. L’histoire tourne autour de Joel Reynolds, qui tente de convaincre sa femme désintéressée de le tromper pour qu’il puisse avoir une liaison avec sa jeune et séduisante employée.

Kunis est délicieusement machiavélique dans le rôle de Cindy, un escroc astucieux et sociopathe qui jette son dévolu sur Joel afin de s’enrichir rapidement. En effet, quoi de mieux que de séduire son patron pour avoir plus d’argent ? L’actrice a su ressortir son côté diabolique pour ce rôle.

Le trailer est disponible ci-dessous :

Black Swan (2010)

Dans « Black Swan », Nina est une ballerine dans une compagnie de ballet de New York. Lorsqu’elle a l’opportunité de jouer le rôle principal dans « Le Lac des cygnes » de Tchaïkovski, Nina développe une certaine obsession pour le rôle. Cette obsession va rapidement atteindre de nouveaux sommets.

Sa concurrente pour le rôle, Lily, jouée par Kunis, est la parfaite personnification du Cygne Noir, tandis que le Cygne Blanc correspond bien à Nina. Pour décrocher le rôle du Cygne Blanc, la ballerine doit être capable de montrer à la fois l’innocence et la sensualité. Pour apprendre de Lily comment être sensuelle, l’amitié troublée des deux femmes menace de détruire Nina.

Voici son trailer :

Forgetting Sarah Marshall (2008)

« Forgetting Sarah Marshall » suit Peter Bretter. Il est en couple depuis cinq ans avec la star de la télévision Sarah Marshall jusqu’à ce qu’elle le quitte.

Pris d’une grande tristesse, Peter décide de partir en vacances à Hawaï après que son beau-frère l’a poussé à quitter la maison. Lorsqu’il s’enregistre à l’hôtel auprès de Rachel (Kunis), il voit Sarah avec son nouveau petit ami. Peter décide de rester, mais finit par tomber amoureux de Rachel.

En 2008, Kunis venait de terminer son contrat dans « That ’70 s Show », et tous se demandaient ce qu’elle ferait ensuite. « Forgetting Sarah Marshall » a permis à Kunis de se révéler au grand public, et il reste jusqu’à ce jour son meilleur film.

Ci-dessous sa bande-annonce :

D’autres films et séries TV avec Mila Kunis

Jupiter : Le Destin de l’univers (2015) ;

Max Payne (2008) ;

Blood Ties (2013);

Puzzle (2013) ;

That ’70s Show (Saison 1 – 8 ; 1998 – 2008);

Family Guy (Saison 1 – 22 ; 1999 – Présent);