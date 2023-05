Dwayne Johnson, également connu sous le nom de « The Rock », est un acteur emblématique qui a conquis le cœur du public grâce à ses talents polyvalents. Passant du monde du catch à celui du cinéma, Johnson a su imposer sa marque en tant qu’acteur à succès.

Dans cet article, nous présenterons les 10 meilleurs films mettant en vedette Dwayne Johnson. Ces films ont non seulement connu un immense succès au box-office, mais qui ont également montré toute l’étendue de son talent. À ce jour, il continue d’être l’une des figures les plus influentes et les plus couronnées de succès d’Hollywood.

Avant de se lancer dans une carrière d’acteur, Dwayne Johnson exerce en tant que lutteur professionnel. Il connaît alors un grand succès dans la World Wrestling Federation (WWF, maintenant WWE) sous le fameux pseudonyme de « The Rock ». Un nom qui n’est plus à présenter désormais.

Dwayne Johnson fait ses débuts au cinéma dans le film « Le Retour de la momie » en 2001, où il interprète le personnage du Roi Scorpion. Depuis lors, il a enchaîné les rôles principaux dans de nombreux films à succès. Parmi les films les plus marquants de la filmographie de Dwayne Johnson, on peut citer « Fast and Furious » (franchise), « Jumanji: Bienvenue dans la jungle », « San Andreas », « Hercule », « Moana » et « Central Intelligence ». Cette vedette est connue pour ses performances charismatiques et son mélange d’action, d’humour et d’émotion dans ses rôles.

En plus de sa carrière d’acteur, Dwayne Johnson est également producteur de films et animateur de télévision. Il a créé sa propre société de production, Seven Bucks Productions, qui a produit plusieurs films à succès. Il a également animé l’émission de télévision « The Titan Games » et a participé à des projets de téléréalité.

Zoom sur les films cultes de Dwayne « The Rock » Johnson.

Fast and Furious 5 (2011)

Dans ce cinquième opus de la célèbre franchise, Dwayne Johnson rejoint la distribution en tant qu’agent fédéral Luke Hobbs.

Le film réunit Dominic Toretto (Vin Diesel) et son équipe de pilotes chevronnés pour un braquage audacieux à Rio de Janeiro. Luke Hobbs est plus que déterminé à les arrêter.

Avec des courses automobiles époustouflantes et des scènes d’action explosives, ce film offre une fusion parfaite entre cascades incroyables et adrénaline débordante. Une aventure à couper le souffle pour les fans de vitesse et d’action. Sans surprise, le film devient un incontournable pour les fans de Dwayne Johnson.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous :

Jumanji : Bienvenue dans la jungle (2017)

Ce film d’aventure familial est un énorme succès au box-office. Le film a en effet récolté plus de 962 millions de dollars dans le monde entier.

Le film met en vedette Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black et Karen Gillan dans les rôles principaux. Il suit l’histoire de quatre lycéens qui découvrent un vieux jeu vidéo appelé Jumanji. Les quatre amis se retrouvent littéralement transportés à l’intérieur du jeu, dans les corps de leurs avatars.

La capacité de The Rock à jongler entre l’humour et l’action a totalement été applaudie par les critiques. Sa performance a ainsi contribué à faire de ce film un favori des fans.

Voici la bande-annonce de l’aventure Jumanji sortie en 2017 :

Red Notice

Sûrement l’un des films les plus attendus sur Netflix en 2021, Red Notice n’a pas déçu les cinéphiles. Ce film d’action captivant met en vedette la superstar hollywoodienne Dwayne Johnson ainsi que des collègues de renom : la sublime Gal Gadot et l’hilarant Ryan Reynolds.

L’histoire tourne autour d’un agent du FBI, John Hartley (Dwayne Johnson), qui se lance sur la piste d’une voleuse d’art renommée, Sarah Black (Gal Gadot). Il se retrouve cependant en compétition avec un escroc rusé, Nolan Booth (Ryan Reynolds). Leur objectif : récupérer une œuvre d’art inestimable appelée la « Red Notice ». Cette course internationale pleine de rebondissements les mène dans des lieux exotiques et des confrontations dangereuses. Pas étonnant que ce film offre une expérience cinématographique palpitante.

« Red Notice » est accueilli avec enthousiasme par les amateurs de films d’action. Les performances énergiques des 3 acteurs sont saluées par les critiques. Leur présence offre en effet une dynamique et un charme indéniable à l’ensemble du film. Les critiques ont également apprécié l’humour bien dosé et les échanges vifs entre les personnages principaux. De plus, les scènes d’action spectaculaires et les cascades impressionnantes sont largement applaudies. Les séquences de poursuite, les combats palpitants et les décors visuellement époustouflants captivent encore plus les spectateurs.

Avec son intrigue captivante et son casting de talent, le film promet de garder les spectateurs sur le bord de leur siège du début à la fin.

Pour visionner quelques scènes, découvrez ou redécouvrez ci-dessous la bande-annonce :

Very Bad Cops

Réalisée par Adam McKay, cette comédie explosive raconte l’histoire de deux détectives de la police de New York : Christopher Danson (Dwayne Johnson) et P. K. Highsmith (Mark Wahlberg). Les deux sont connus pour leur arrogance et leurs méthodes peu conventionnelles. Lorsqu’un scandale éclate et qu’ils sont écartés de l’enquête, ils se retrouvent impliqués dans une affaire de trafic de drogue. Cette situation les mène à des situations hilarantes et dangereuses. Le duo improbable doit ainsi se remettre en question et mettre leurs différends de côté pour faire triompher la justice.

« Very Bad Cops » a été acclamé par les critiques pour son humour déjanté. Les performances comiques de Dwayne Johnson et de Mark Wahlberg rehaussent également le niveau du film. Les deux acteurs font preuve d’une alchimie étonnante, offrant des moments de comédie mémorables tout au long du film. Les scènes d’action sont elles aussi présentes, ajoutant une dose d’adrénaline à l’ensemble. Les cascades bien chorégraphiées et les séquences explosives apportent une touche d’action dans cette comédie survoltée.

Une envie d’adrénaline ? N’hésitez pas à cliquer sur le lien suivant pour visionner la bande-annonce de ce film :

Hercule (2014)

Dans cette adaptation moderne du mythe d’Hercule, Dwayne Johnson campe le rôle-titre avec brio. Son allure imposante et son charisme naturel redonnent vie à ce héros légendaire. Johnson offre une performance mémorable et captivante, ce qui fait de lui un Hercule tout à fait crédible.

Le film offre une nouvelle perspective sur le mythe tout en proposant des scènes d’action spectaculaires. De quoi tenir le spectateur scotché tout le long.

Voici un aperçu du film avec sa bande-annonce :

Fast and Furious 7 (2015)

Johnson reprend son rôle de Luke Hobbs dans cet épisode émouvant de la franchise « Fast and Furious ».

Ce 7e opus haletant suit Dominic Toretto (Vin Diesel) et son équipe de pilotes hors pair. Ils doivent affronter un redoutable tueur, Deckard Shaw (Jason Statham). Ce dernier est déterminé à se venger de la mort de son frère. Avec l’aide du personnage de Dwayne Johnson, l’agent Luke Hobbs, ils se lancent dans une course contre la montre à travers le monde pour stopper Shaw et protéger leurs proches.

« Fast and Furious 7 » a été salué par les critiques pour son action explosive et ses scènes de course à suspens. Les cascades époustouflantes, les poursuites automobiles spectaculaires et les combats intenses ont captivé les fans de la franchise et les amateurs de films d’action. La présence à l’écran de Dwayne a apporté une énergie supplémentaire au film. Ses scènes d’action impressionnantes ont été particulièrement appréciées, encore une fois.

Ce volet réussit à émouvoir les spectateurs avec un hommage touchant à l’acteur Paul Walker, décédé pendant le tournage. La façon dont le film lui rend hommage a été saluée pour sa sensibilité et son respect.

Ci-après la bande-annonce palpitante de « Fast and Furious 7 » :

Jumanji : Next Level (2019)

La suite de « Jumanji: Bienvenue dans la jungle » est un autre succès retentissant. Avec Dwayne Johnson revenant en tant que Dr Smolder Bravestone, les spectateurs sont séduits. Sa chimie avec le reste de la distribution, notamment Kevin Hart et Jack Black, fait de ce film une expérience réellement divertissante. Un bon film à visionner en famille pour un moment fun et décadent.

Vivez quelques instants de ce film avec sa bande-annonce :

San Andreas (2015)

Dans ce film catastrophe, Dwayne Johnson joue le rôle d’un pilote d’hélicoptère. Ce dernier cherche alors à sauver sa famille d’un tremblement de terre dévastateur. Son talent habituel pour les scènes d’action spectaculaires fait de ce film une véritable réussite. Les fans de cascades seront bien servis.

Plongez dans l’action avec la bande-annonce suivante :

Moana (2016)

Si vous avez des enfants, vous n’avez sûrement pas pu échapper au phénomène Moana. Si tel est le cas, vos oreilles n’ont également pas été épargnées par la chanson culte : « How Far I’ll Go ». Savez-vous toutefois que c’est Dwayne Johnson qui prête sa voix à Maui ? Derrière le demi-dieu polynésien, bien connu des enfants et des parents, se cache en effet un acteur star d’Hollywood. Sa performance vocale et son humour ont conquis le cœur des spectateurs.

Il n’est pas étonnant que Maui figure parmi l’un des personnages les plus mémorables de ce film d’animation. Une adaptation en live-action est d’ailleurs prévu, toujours avec Dwayne Johnson.

La bande annonce de l’aventure épique de Disney par ici :

Central Intelligence (2016)

Cette comédie d’action met en scène Dwayne Johnson dans le rôle d’un ancien geek devenu agent secret, aux côtés de Kevin Hart.

Le duo improbable fonctionne à merveille, offrant des moments hilarants et des scènes d’action énergiques. Un bon film à voir et à revoir pour les jours où vous souhaitez rire un bon coup.

Voici la bande-annonce de ce long-métrage :