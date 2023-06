Depuis qu’il incarne Peter Parker, alias Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe, Tom Holland est passé d’un simple acteur à une célébrité internationale. Ce rôle lui a également octroyé plusieurs récompenses, notamment un Golden Schmoes Awards et trois Saturn Awards. Mais savez-vous qu’il a aussi participé à de nombreux autres films tout aussi impressionnants les uns que les autres ? C’est ce que nous allons vous dévoiler dans ce top 10 des films avec Tom Holland.

Né le 1er juin 1996 à Kingston upon Thames en Angleterre, Tom Holland entame sa carrière d’acteur à l’âge de 13 ans en incarnant le rôle-titre de la comédie musicale Billy Elliot, the Musical. Mais c’est en 2013 qu’il se fait remarquer dans le monde du cinéma en incarnant le rôle de Lucas Bennett dans le film The Impossible de Juan Antonio Bayona. Depuis, il enchaîne les petits rôles jusqu’en 2017, où il a conquis les fans de Marvel (et les non-fans d’ailleurs) en devenant le troisième visage de Peter Parker, alias Spider-Man.

Tom Holland est un jeune acteur à la filmographie impressionnante, étant donné son jeune âge. Et qui plus est, cela ne semble pas près de s’arrêter ! Voici donc le fameux top 10 des films enregistrant les meilleures performances de Tom Holland.

Les Incognitos

Connu sous son titre original Spies in Disguise, il s’agit du premier film d’animation dans lequel Tom Holland prête sa voix. Il joue le rôle de Walter Beckett, un diplômé du MIT et concepteur d’armes pour Sterling, un espion arrogant incarné par Will Smith. Ce dernier prétend être le meilleur dans le domaine, mais un fâcheux accident l’a transformé en pigeon. Privé de toutes ses compétences, il est obligé de s’appuyer sur l’aide de Walter Beckett afin de lui redonner sa forme humaine.

Ce film d’animation prouve à quel point Tom Holland est à la fois un acteur talentueux et un excellent doubleur. Même sans afficher son visage, il a su captiver les spectateurs par son ton comique saupoudré d’héroïsme. Une vraie pépite à regarder, aussi pour les enfants que pour les adultes !

Avengers : Infinity War

Après le film Captain America : Civil War, ce film a été le premier film auquel Tom Holland a participé aux côtés des Avengers. Le film était un des plus épiques de toutes les œuvres Marvel, car non seulement il a réuni plusieurs superhéros, mais il offre les cascades à en couper le souffle. L’introduction du grand méchant, Thanos a également été un moment de frayeur aussi pour les Avengers que leurs fans.

Dans Infinity War, Tom Holland ouvre les hostilités en s’envolant dans un des vaisseaux de Thanos, afin d’aider Iron-Man (Robert Downey Jr.) à sauver le Dr Strange (Benedict Cumberbatch). Il a également joué un rôle important durant le combat contre Thanos sur la planète Titan, même si cela s’est soldé par une défaite. Malheureusement, il fera partie de la moitié de l’univers qui était anéantie par le claquement de doigts du Titan fou.

The Lost City of Z

Ce film d’aventures historique écrit et réalisé par James Gray est l’adaptation du récit La Cité perdue de Z de David Grann. Il s’inspire de la véritable histoire de l’explorateur Percy Fawcett et de son expédition en Amazonie. En compagnie de sa femme enceinte et de son fils Jack Fawcett (joué par Tom Holland), Percy s’aventure dans la forêt amazonienne à la recherche d’une civilisation perdue. Mais, durant toute son expédition, il risque la maladie et les cannibales…

Tom Holland partage l’écran avec Robert Pattinson et Sienna Miller dans le film en tant que rôle secondaire. Et bien que The Lost City of Z n’a pas rapporté autant, les critiques ont salué sa réalisation et la beauté des prises de vue de la jungle.

Uncharted

Après de nombreux reports, l’adaptation du célèbre jeu vidéo de Naughty Dog est finalement sortie ! Devenu le porte-étendard du studio, Uncharted est un jeu vidéo très apprécié par les fans de jeux d’aventure, et tout le monde était impatient de voir leur chasseur de trésors à l’écran.

C’est donc Tom Holland qui a été sélectionné à endosser le rôle de Nathan Drake adolescent. Il évolue aux côtés de Mark Wahlberg qui joue son partenaire Sully. Le film n’a pas reçu les meilleures critiques (comme presque toutes les adaptations cinématographiques de jeux vidéo d’ailleurs), mais les fans du jeu vidéo ont quand même salué le film pour avoir conservé l’esprit du jeu. Holland et Wahlberg formaient également un excellent duo, avec une alchimie bien présente à l’écran.

Spider-Man : Far From Home

Il s’agit du deuxième film de la trilogie Spider-Man joué par Tom Holland. Se déroulant après les évènements d’Avengers : Endgame, Peter Parker doit faire cavalier seul et se remet en question après la perte de son mentor et ami Tony Stark. Sa carrière en tant que Spider-Man est donc mise en pause, jusqu’au jour où Mysterio (joué par Jake Gyllenhaal) apparait en ville…

Dans Spider-Man : Far From Home, Tom Holland incarne un superhéros perdu sans sa figure paternelle. Il montre également un garçon affaibli, mais bien appuyé par ses amis, en particulier sa nouvelle copine MJ (Zendaya). Une mélange d’humanité et de force brute saupoudré par une touche de romance, ça fait toujours plaisir à regarder !

Cherry

Dans ce film, les frères Russo et Holland font à nouveau équipe, mais en dehors du MCU. Disponible sur Apple TV+, Cherry raconte l’histoire d’un aide-soignant du même nom de l’armée américaine qui rentre chez lui après avoir servi son pays en Irak. Comme la plupart des militaires ayant vécu la guerre, Cherry a développé un syndrome de stress post-traumatique et, pour y faire face, il devient accro à la drogue.

Mais sa toxicomanie entraîne un autre problème : la cherté de la drogue qu’il consomme. Et, vu qu’il doit en prendre quotidiennement, Cherry doit chercher de l’argent d’une manière ou d’une autre. Il commence donc à braquer des banques…

Tom Holland incarne Cherry d’une manière réaliste, rendant ainsi son personnage crédible. Les frères Russo ont également reçu des critiques positives grâce aux idées visuelles et les choix de mise en scène dans le film.

Spider-Man : Homecoming

À la quatrième place de notre top 10 des films avec Tom Holland se place Spider-Man : Homecoming, le premier film solo de l’acteur dans le rôle principal. C’est également le film qui l’a fait propulser au rang de superstar telle que nous le connaissons aujourd’hui. Cette fois, nous ne savons pas que Peter Parker obtient ses pouvoirs. En revanche, nous avons directement un aperçu de la façon dont il gère ses pouvoirs et son statut d’adolescent.

À la différence de Tobey Maguire et Andrew Garfield, Tom Holland apporte à Spider-Man une figure plus sympathique, plus « teenager » du superhéros et du lycéen surdoué. Homecoming a offert une nouvelle façon dont l’homme-araignée serait mis en place, et Tom Holland l’a interprété avec perfection. Les critiques saluent sa performance dans le film, considéré comme étant une des meilleures œuvres de Marvel.

Le Diable, tout le temps

Nous entrons dans le top 3 des 10 films avec Tom Holland dans Le Diable, tout le temps. Réalisé par Antonio Campos et disponible sur Netflix, le film est adapté du roman éponyme de Donald Ray Pollock. Tom Holland incarne Arvin Russell, le fils d’un homme désespéré. C’est également le premier rôle dramatique et sombre de l’acteur après ses débuts héroïques dans la franchise Marvel.

Le Diable, tout le temps nous ramène à Knockemstiff dans l’Ohio. Nous retrouvons Willard Russel, un homme dont la femme est aux portes de la mort. Résolu à sauver la vie de sa belle et tendre, il tente le tout pour le tout et décide de se tourner vers la religion. Mais au fur et à mesure qu’il s’avance dans ce chemin, il devient obsédé par les sacrifices. Et en parlant de sacrifice, son fils Arvin Russel pourrait être l’offrande ultime…

Un film dramatique à regarder absolument !

The Impossible

En rejoignant la distribution du film The Impossible, Tom Holland marque son empreinte dans le monde du cinéma international. Il évolue aux côtés d’Ewan McGregor et Naomi Watts pour incarner le rôle de Lucas Bennett, le fils aîné d’Henry et Maria Bennett.

Voici le résumé du film :

La famille Bennett, composé d’Henry, sa femme Maria et leurs enfants Lucas, Thomas et Simon passent leurs vacances en Thaïlande. Mais ce qui devait être un séjour idyllique tourne rapidement au désastre lorsqu’un tsunami détruit l’hôtel dans lequel ils séjournent. Séparés et sans aide à proximité, les membres de la famille font tout pour survivre et se retrouver…

Basé sur les évènements du terrible Tsunami du 26 décembre 2004, The Impossible est le premier long métrage dans lequel Tom Holland a participé. Les performances des acteurs sont époustouflantes, donnant une touche de réalisme pour film tiré de faits réels. C’est également l’une des plus grandes performances d’enfant jamais réalisées sur grand écran, et ce, grâce à Tom.

Spider-Man : No Way Home

Comment parler de Tom Holland sans mentionner Spider-Man : No Way Home ? Ce film, le troisième opus de la trilogie Spider-Man avec l’acteur, est probablement le meilleur film crossover de tous les temps. Grâce au multivers, le film a permis à Andrew Garfield et Tobey Maguire de reprendre leur rôle de Spider-Man aux côtés de Tom Holland. Une vraie prouesse scénaristique, rendant hommage à la création de Stan Lee !

Spider-Man : No Way Home est une conclusion à la première trilogie de Tom Holland. Avec son identité révélée au grand public, il essaie de reprendre les choses en main en essayant de faire un retour vers le passé avec l’aide de Dr Strange. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu : l’espace-temps se fissure, et d’anciens vilains refont surface dans le monde de Peter Parker et MJ. Heureusement, il sera aidé par deux alter ego issus de deux univers différents.

Dans le film, Tom Holland démontre sa capacité à jouer à la fois un personnage comique, immature et sombre à la fois. Couplés avec les scènes d’action époustouflantes, nous n’hésitons pas à dire que c’est facilement le meilleur film de Tom Holland à ce jour parmi ce top 10 des films avec la jeune star.

