Chris Pratt est devenu l’un des acteurs les plus appréciés d’Hollywood, captivant le public par son charisme, sa polyvalence et son côté comique. Depuis son premier rôle à la télévision jusqu’à son succès sur grand écran, il a prouvé sa capacité à donner vie à des personnages de manière inoubliable. Le public le considère toujours comme l’un des acteurs les plus sympathiques d’Hollywood, et, avec des dizaines d’œuvres à son actif, il excelle bien en tant qu’acteur principal qu’en tant que second rôle. Nous vous proposons donc de plonger dans le top 10 des films et séries TV qui mettent en valeur le talent de Chris Pratt, afin de découvrir son parcours vers la célébrité.

Everwood (2002-2006)

Créée par Greg Berlanti, cette série télévisée américaine de 89 épisodes marque le premier grand rôle de Chris Pratt à la télévision en incarnant le personnage de Bright Abbott. Il a joué aux côtés d’Emily VanCamp, la future Sharon Carter de l’univers cinématographique de Marvel. Everwood suit l’histoire d’Andrew Brown, un célèbre chirurgien new-yorkais et de ses deux enfants. Après le mort de sa femme, il décide de s’installer dans la petite ville d’Everwood, dans le Colorado. Il change ainsi de vie, en décidant de procurer des soins gratuits. Mais son arrivée bouleversera également le cours de la vie dans la petite ville…

Voici la bande-annonce d’Everwood :

The Tomorrow War (2021)

À l’instar d’autres célébrités, Pratt a noué une relation étroite et fructueuse avec un service de streaming. Dans son cas, il a choisi Amazon, avec un partenariat à succès dans The Tomorrow War. Ce film d’action et de science-fiction relate l’histoire d’un groupe de soldats envoyés dans le futur afin de faire face aux envahisseurs extraterrestres, menaçant la paix sur Terre.

The Tomorrow War a offert un rôle de premier plan à Chris Pratt dans un film d’action classique, en dehors des œuvres à gros budget comme Marvel. Sa performance dans le film a été iconique, et laisse paraître à une éventuelle continuité de la collaboration entre lui et Amazon Prime. Si vous êtes fan de science-fiction et d’action, The Tomorrow War vous émerveillera à coup sûr !

Par ici la bande-annonce :

Super Mario Bros (2023)

Savez-vous que Chris Pratt est aussi un as du doublage ? Créant la surprise générale à l’annonce de la nouvelle, c’est l’acteur qui a été choisi pour incarner la voix du personnage emblématique des jeux vidéo, Mario, dans le film d’animation Super Mario Bros. Mais bien que les fans les plus aguerris de la licence étaient sceptiques quant à ce choix, Super Mario Bros. Movie a été un succès mondial. Contre toute attente, Pratt fait un excellent travail dans le rôle de Mario, traduisant avec succès la fougue du personnage sur grand écran. Et on peut dire que Nintendo doit ce succès grâce à sa voix !

Le film d’animation Super Mario Bros. est un agréable mélange d’aventure sur grand écran et de collections de scènes de jeux vidéo. Un classique à regarder absolument dans ce top 10 des films et séries TV avec Chris Pratt !

Ci-dessous la bande-annonce :

Jurassic World (2015)

Après le succès fulgurant de son passage chez Marvel, Chris Pratt se tourne vers une autre franchise : la sage Jurassic. Jurassic World, sorti en 2015, a relancé la franchise, sans Steven Spielberg aux commandes. L’acteur incarne Owen Grady, un dompteur de dinosaures. Le personnage est attachant, avec sa touche comique, mais également charismatique. Chris Pratt a fait un effort colossal pour rendre le personnage convaincant, malgré le scénario un peu fade du film.

Vous pouvez lire ci-dessous le synopsis du film :

« L’île Nublar accueille maintenant un parc thématique complètement fonctionnel sur les dinosaures, appelé Jurassic World. Après dix ans d’opération et un nombre de visiteurs en chute libre, une nouvelle attraction est créée dans le but d’attirer d’autres curieux. Toutefois, les résultats ne sont pas exactement ceux auxquels l’organisation s’attendait. »

Jurassic World est actuellement disponible sur Netflix et Amazon Prime Video. Voici la bande-annonce :

Zero Dark Thirty (2012)

Ce film de drame et de guerre réalisé Kathryn Bigelow retrace la chasse à l’homme à l’encontre d’Oussama ben Laden après les attentats terroristes du 11 septembre. Chris Pratt incarne Justin Lenihan, un Navy SEAL jouant un rôle clé dans l’arrestation et la mort du chef du réseau jihadiste Al-Qaïda. Avec l’aide de Maya, jeune agente fraîchement recrutée par la CIA, les agents spécialisés font tout leur possible pour débusquer Ben Laden, mais la traque, menée dans le plus grand secret, s’avère longue et difficile et hasardeuse. Résultat : la chasse à l’homme a duré une dizaine d’années avant d’avoir porté ses fruits

Jessica Chastain, Chris Pratt et le reste de la distribution sont excellents dans leurs rôles respectifs. Ils ont sur rendre le film plus captivant, contribuant ainsi à en faire l’un des plus grands thrillers politiques de tous les temps. Le film est également nommé à cinq Oscars, dont celui du meilleur film en 2013 !

Par ici la bande-annonce :

Le stratège (Moneyball) (2011)

De son titre original Moneyball, Le Stratège met en scène Brad Pitt dans le rôle de Billy Beane, directeur général de l’équipe de baseball des Athletics d’Oakland. Ce dernier, avec l’aide de son assistant Peter Brand (Jonah Hill), tente de constituer une équipe solide pour la saison 2002. Et ce, avec le moins de budgets possible. Le recrutement commence alors, avec Scott Hatteberg (Chris Pratt) comme première base des A’s. Plus tard, Scott deviendra l’un des joueurs vedettes de l’équipe.

Offrant un vrai régal pour les amateurs de baseball, Moneyball est l’un des meilleurs films sportifs de la dernière décennie. Si Pitt et Jonah Hill ont reçu tous les éloges, la performance de Pratt dans le rôle de Scott Hatteberg est également cruciale pour le succès du film. L’acteur a su donner une performance charmante, drôle et mémorable, digne de rivaliser avec les acteurs principaux du film.

Appréciez la bande-annonce :

The Lego Movie (2014-2019)

Avant de prêter sa voix à Mario, Chris Pratt entame sa carrière de doubleur en 2014 dans The Lego Movie. Cette fois, il incarne Emmet, une figurine Lego prise pour le Spécial, une figure légendaire censée sauver le monde. Rejoint par d’autres rebelles, Emmet mène une résistance contre Lord Business, un horrible homme d’affaires qui complote pour détruire le monde des Lego.

Pratt est parfait dans le rôle d’Emmet, un homme ordinaire au cœur d’or. Le film met en évidence les plus grandes forces de Pratt en tant qu’interprète, l’acteur transformant un personnage banal en un véritable héros à force de volonté et de courage. Pratt est une grande star de l’action, mais il brille le plus dans les rôles qui exploitent sa personnalité de tous les jours, et ce film Lego en est l’exemple parfait.

Voici la bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec Morgan Freeman

Her (2013)

Entrons maintenant dans le top 3 des 10 films et séries TV avec Chris Pratt. Dans Her, la comédie romantique de Spike Jonze, l’acteur évolue avec Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson. Le film met en vedette Theodore Twombly, un écrivain en pleine dépression après son divorce avec son épouse Catherine. Il décide donc de créer une intelligence artificielle nommée Samantha, afin d’en faire son assistante virtuelle. Mai peu à peu, il en devient amoureux…

Dans le film, Chris Pratt joue un second rôle, celui de Paul, le collègue de Theodore. Certes, son intervention est courte, mais significative. Son rôle est crucial, car il apporte une nouvelle couche à une belle (et inhabituelle) histoire d’amour. Le film met également en valeur la romance et l’intimité dans un monde technologique en évolution rapide. Her recevra plusieurs récompenses, notamment le Golden Globes 2014 du meilleur scénario pour le réalisateur Spike Jonze.

À regarder absolument !

Par ici la bande-annonce :

Parks And Recreation (2009-2015)

Dans cette sitcom américaine créée par Greg Daniels et Michael Schur, nous suivons le quotidien des employés du département des parcs et des loisirs de Pawnee. Elle met surtout en vedette Amy Poehler, jouant le rôle de Leslie Knope, la directrice adjointe au service des parcs de la ville fictive. À ses côtés se tiennent quelques figures secondaires, dont Chris Pratt, qui incarne le rôle d’Andy Dwyer. Il est un vrai flemmard à l’esprit étroit qui, à la longue, finit par mûrir et devient l’assistant de Leslie.

Pratt a brillé dans son rôle, avec son humour enfantin qui convenait parfaitement à l’essence de la série. Andy est incontestablement un des rôles les plus emblématiques de sa carrière, mettant en valeur sa polyvalence et son charisme. Une deuxième place bien méritée dans ce top 10 des films et séries avec Chris Pratt.

Ci-dessous la bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Zoe Saldana

Les Gardiens de la Galaxie (2014-2023)

Pratt est devenu une star grâce à sa performance dans Les Gardiens de la Galaxie, le chef-d’œuvre du réalisateur James Gunn. Le film et ses suites tournent autour de l’équipe titulaire de héros, protégeant la galaxie contre de dangereuses menaces. Pratt incarne Peter « Star-Lord » Quill, le protagoniste de la série et un autre des adorables héros de Marvel.

Star-Lord est l’une des principales raisons du succès des Gardiens. Charmant, drôle et facile à soutenir, il est un idiot adorable et le ciment de l’équipe. Il offre une performance sans effort qui comprend parfaitement comment utiliser son charisme au maximum. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, sorti en 2023, marque la dernière apparition de Chris Pratt dans le rôle de Star-Lord. Lui et le reste de la bande (dont Gamora, incarnée par Zoe Saldana) recevront des adieux bien mérités des fans, quittant la franchise en toute beauté.

Normal si la franchise se place en première place dans ce top 10 des films et séries avec Chris Pratt !

Voici la bande-annonce du dernier film Les Gardiens de la Galaxie, Volume 3 :