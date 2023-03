Top 10 films et séries TV avec Jason Momoa

Vous souvenez-vous de Khal Drogo, l’épouse Dothraki de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones ? Forcément, car il a tenu un rôle majeur dans l’épanouissement de la mère des dragons. Son allure imposante et son charisme a fait tomber plusieurs d’entre les téléspectatrices sous son charme. Incarné par Jason Momoa, ce rôle l’a propulsé en tête de liste des acteurs les plus préférés du petit écran. Mais pas seulement ! À part Khal Drogo, il est devenu une star grâce à ses rôles dans d’autres franchises, notamment DCEU et Alerte à Malibu (Baywatch Hawaii). Et sa notoriété ne cesse de monter ! Si vous êtes un fan de Jason Momoa, nous sommes fiers de vous présenter notre top 10 des films et séries TV avec l’acteur.

De son vrai nom Joseph Jason Namakaeha Momoa, il est né en Hawaii le 1er août 1979. Grâce à son physique imposant, il a pu mener une carrière de mannequin avant d’intégrer le monde du cinéma. Il a même gagné le trophée du « modèle masculin de l’année à Hawaï » en 1999. Ses débuts dans le cinéma furent dans la série culte Baywatch (Alerte à Malibu), dans laquelle il incarne le personnage de Jason Loane. Il enchaîne ensuite dans des dizaines de rôles, dont les plus notables sont Khal Drogo (Game of Thrones), Aquaman (Justice League) et Ronon Dex (Stargate Atlantis).

Anecdote intéressante : Jason Momoa a une entaille sur le visage.

Elle est dûe suite à une altercation au Bird Café à Hollywood le 15 novembre 2008. Lors de la bagarre, son adversaire lui a tailladé le visage avec un verre de bière cassé. Gravement blessé, il a reçu 140 points de suture afin de refermer la plaie. Heureusement, la cicatrice n’a pas défiguré l’acteur…

Ceci étant dit, voici le top 10 des films et séries TV avec Jason Momoa !

Baywatch : Hawaii (Alerte à Malibu) (1999 – 2001)

Nous débutons notre top 10 des films et séries TV avec Jason Momoa avec Alerte à Malibu, de son nom original Baywatch : Hawaii. C’est dans cette série que notre ex-mannequin a commencé sa carrière d’acteur. Il incarne le personnage de Jason Ioane, un beau sauveteur en mer sur la plage de Malibu.

Diffusée entre 1999 et 2001, Alerte à Malibu est disponible en 38 épisodes. Elle raconte les aventures des sauveteurs de Malibu, patrouillant sur les plages de ce comté de Los Angeles, Californie. Son succès est telle qu’elle est devenue l’une des séries télévisées les plus regardées au monde. Si vous voulez la regarder, son DVD est disponible sur Amazon.

Voici une des apparitions de Jason Momoa dans la série :

See (2019 – 2022)

Après Game of Thrones, Jason Momoa revient en force dans le monde des séries TV en intégrant le casting de See. Cette dernière, disponible sur Apple TV+, se déroule dans un futur post-apocalyptique où un virus a failli exterminer l’humanité. Les quelques survivants, réduits à l’état d’aveugles, sont obligés d’utiliser de nouvelles façons pour communiquer et interagir. Le fait d’être voyant est alors devenu une faculté légendaire dans les clans.

Dans ce monde, Jason Momoa évolue en tant que Baba Voss, le chef de la tribu Alkenny. Il mène une vie ordinaire, jusqu’au jour où il accueille chez lui une femme enceinte de jumeaux. Ces derniers, à leur naissance, sont les seuls à être dotés de la faculté visuelle. La cheffe du royaume Payan, la reine Kane, les considère comme une menace et déclare la guerre à la tribu des Alkenny.

Voici la bande-annonce de See :

Game of Thrones (2011 – 2019)

Impossible de parler de Jason Momoa sans intégrer Game of Thrones dans ce top 10 des films et séries avec l’acteur. Cette série originale de HBO est un véritable succès cinématographique, devenant même l’une des séries les plus regardées de tous les temps. Elle est une adaptation de A Song of Ice and Fire, la série de romans fantastiques de George R. R. Martin.

Jason Momoa y incarne Khal Drogo, le roi du clan Dothraki. Il épouse Daenerys Targaryen, la seule survivante de la maison maître des dragons. Drogo aide sa femme dans sa quête à regagner le trône de fer, jusu’au moment où il rendra son dernier souffle, trahi par sa sorcière. Voici une des apparitions les plus mémorables de Jason Momoa, alias Khal Drogo dans Game of Thrones :

Stargate Atlantis (2004 – 2009)

Jason Momoa doit une grande partie de sa célébrité grâce à Stargate Atlantis. Diffusée entre 2004 et 2009, il s’agit d’une série TV d’aventure et de science-fiction américano-canadienne. Elle raconte les aventures d’une délégation de scientifiques et de militaires dans la cité mythique Atlantis, dans la galaxie de Pégase.Le portail y menant se trouve en Antarctique, près de la base de l’armée américaine. Vous y verrez Momoa incarner le rôle de Ronon Dex, un militaire et technicien.

Voici la bande-annonce de la série :

Du plomb dans la tête (2012)

Une chose est sûre : Jason Momoa est doué avec les films et séries TV d’action.

Du plomb dans la tête en est la preuve, avec son rôle de Keegan. Dans ce film d’action/thriller de 2012, Momoa évolue auprès du protagoniste principal, Sylvester Stallone. Faire partie de ce casting a également permis à l’acteur hawaîen à confirmer son statut de star du ciné.

Le film relate l’histoire de James “Jimmy” Bobo (Sylvester Stallone), un tueur à gages à la Nouvelle Orléans. Ce dernier, traqué par ses rivaux et la police, est sous la menace d’un assassin redoutable et inconnu. Afin d’éviter une mort imminente, Jimmy Bobo devra s’allier avec Taylor Kwon, un policier de New York. Un duo aussi improbable qu’efficace…

Par ici la bande-annonce :

Braven, la traque sauvage (2018)

Considéré comme étant l’un des meilleurs films d’action, Braven la traque sauvage relate le parcours tumultueux de Joe Braven, un bûcheron à la vie plutôt paisible. Malheureusement, il se met sur la route d’un groupe de dealers. Déterminés à récupérer leur marchandise volée par Weston, l’ami de Braven, les dealers prennent d’assaut la cabane du bûcheron. Ce dernier ne se laissera pas faire. La traque dans les montagnes enneigées commence…

Jason Momoa incarne le rôle de Joe Braven, aux côtés de l’illustre Stephen Lang (Linden Braven). Voici la bande-annonce du film :

Voir aussi : Top 10 films et séries tv avec Christina Ricci

Road To Paloma (2014)

Jason Momoa réalise une de ses meilleures performances dans Road to Paloma, confirmant ainsi sa place dans notre top 10 des films et séries TV avec l’acteur. Son rôle de Robert Wolf dans ce film a montré ses capacités à incarner un personnage aussi doux que redoutable !

Road to Paloma raconte l’histoire de Robert Wolf. Témoin du viol puis du meurtre de sa mère, il a réussi à la venger et s’enfuit en moto dans le désert. Plus tard, au cours de sa fuite, il fait la rencontre de Cash, un vagabond. Décidant de faire route ensemble, les deux motards sillonnent le désert jusqu’à ce que la loi les rattrape. Eh oui : même si vous pensez avoir rendu justice, la vraie justice vous traquera toujours…

Un film mêlant émotion et action à regarder absolument !

Par ici la bande-annonce :

La franchise DCEU : Justice League et Batman vs. Superman : l’aube de la Justice

Dans ce trio de films, Jason Momoa confirme son statut de star en incarnant Aquaman, le dieu de la mer. Dans Justice League, Superman et Batman rassemblent une équipe de super-héros pour combattre une menace planétaire. Aquaman rejoint donc l’équipe composée de Wonderwoman, Batman, Superman, Flash et Cyborg. Dans Batman vs. Superman de 2016, Aquaman fera seulement une brève apparition. Toutefois, cela a été suffisant pour introduire le super-héros dans l’univers cinematographique de DC, une aubaine pour Jason Momoa.

Voici quelques apparitions de Jason Momoa dans DCEU :

Aquaman (2018)

En continuité avec les films DCEU, Aquaman a enfin son propre spin-offf dans la franchise cinématographique. Jason Momoa peut donc mettre en valeur le rôle d’Aquaman sur nos écrans. Vous pouvez apprécier les aventures d’Arthur Curry, l’héritier humain du trône de l’Atlantide. Sa mission : empêcher une guerre entre les profondeurs de la mer et la terre ferme. Jason Momoa a doté de son personnage un air autoritaire, au plaisir de ses fans !

En addition, notre star fait partie intégrante du film Justice League, Snyder’s Cut. Le réalisateur a enfin pu sortir la version définitive du film, en intégrant des scènes coupées au montage effroyable du précédent film. Des sections majeures ont donc été restaurées. Le scénario du film ne change pas, mais sa durée a été considérablement allongée.

Par ici la bande-annonce :

Voir aussi : Top 10 films et séries TV avec Gwendoline Christie

Dune (2021)

Nous terminons notre top 10 des films et séries TV avec Jason Momoa avec Dune. Cette adaptation du roman de science-fiction de Frank Herbert était l’une des sorties majeures en 2021 en termes de cinéma. Son réalisateur, Denis Villeneuve, a prouvé qu’il est possible de donner vie à cette œuvre, considérée comme inadaptable au grand écran.

Dune raconte les aventures de la noble famille Atréides, héritière de la planète désertique d’Arrakis. Malheureusement, elle est trahie par ses ennemis jurés, les Harkonnens. Jason Momoa incarne le rôle de Duncan Idaho, un des généraux de l’armée des Atréides. Il est également le mentor de Paul Atréides, le prince héritier d’Arrakis.

Ce premier opus de Dune est la porte menant à une franchise à succès en plein essor. Appréciez sa bande-annonce :