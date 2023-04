Lorsqu’on parle d’acteurs talentueux, Henry Cavill est un nom qui vient toujours à l’esprit. De ses incroyables performances au cinéma à ses rôles captivants à la télévision, cet acteur britannique a marqué l’industrie du divertissement. Doté d’un charisme envoûtant et d’une physique athlétique, il excelle dans tous ses rôles, que ce soit du justicier que du méchant terroriste. Et ça, ça fait plaisir aux fans ! Si vous en faites partie, nous vous proposons de passer en revue notre top 10 des films et séries TV illustrant l’incroyable palette d’interprétation d’Henry Cavill.

10. Les Immortels (2011)

Nous entamons notre top 10 des films et séries avec Henry Cavill avec Les Immortels. Se trouvant à la dixième place, ce film de Tarsem Singh raconte une rude bataille entre l’armée du roi Hypérion et les dieux du mont Olympe. Hypérion, convoitant l’arc d’Epirus, veut anéantir à tout jamais l’empire divin et devenir le maître du monde. Henry Cavill incarne Thésée, un homme mortel entraîné à devenir un combattant hors pair. Avec son petit groupe de guerriers, ils doivent trouver l’arc d’Epirus avant Hypérion afin de mettre un terme aux plans du roi maléfique.

Il n’y a tout simplement personne d’autre qui puisse égaler Henry Cavill dans le rôle de Thésée. Ce personnage a également contribué à l’ascension de l’acteur pour devenir Superman. Normal s’il mérite sa place dans notre top 10 des films et séries avec Henry Cavill !

Ci-dessous la bande-annonce :

9. Whatever Works (2009)

Basé sur un scénario écrit par Woody Allen dans les années 1970, Whatever Works suit Boris Yellnikoff (incarné par Larry David), un sexagénaire new-yorkais misanthrope. Après sa tentative de suicide ratée, il décide d’abandonner sa vie de New-Yorkais huppé pour des logements miteux dans le quartier chinois. En s’adressant directement à la caméra, il nous raconte sa façon de voir le monde…

Le film bénéficie d’une solide distribution, dont Evan Rachel Wood, Conleth Hill et Henry Cavill dans le rôle de Randy James. Voici la bande-annonce :

8. Zack Snyder’s Justice League (2021)

Au moment de sa sortie, Justice League — un film à la production tourmentée, conduisant au départ du réalisateur original Zack Snyder et à son remplacement par Joss Whedon — provoque une énorme déception auprès des fans. Si bien que, plus tard, une pétition est lancée : #releasethesnydercut. Ceci est un appel adressé aux producteurs, leur demandant de sortir la version longue du film telle qu’imaginée par Zack Snyder. En vrai, il contenait de nombreuses séquences qui ont radicalement changé la direction de l’histoire. Et à la sortie, le Snyder’s cut a irrévocablement changé la vision du film, faisant de lui l’un des meilleurs films de superhéros DC !

Après la mort de Clark Kent (incarné par Henry Cavill), Darkseid (Ray Porter) envoie son fidèle serviteur Steppenwolf (Ciarán Hinds) sur Terre pour soumettre la race humaine. Bruce Wayne (Ben Affleck) s’associe à Diana Prince (Gal Gadot) pour tenter de rassembler les superhéros de la Terre, et mettre fin aux plans de Darkseid. Et par surprise, Superman est revenu d’entre les morts…

Par ici la bande-annonce :

7. La Vengeance de Monte Cristo (2002)

Réalisé par Kevin Reynolds, ce film de romance et d’aventure est l’adaptation du roman Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas. La Vengeance de Monte Cristo nous ramène en 1815, et nous fait suivre Edmond Dantès, un jeune homme de 19 ans. Il est sur le point d’épouser Mercedes, lorsqu’il est condamné à la prison à vie au château d’If à Marseille. Sur place, il rencontre l’Abbé Faria, et grâce à ce dernier, il apprend les sciences et l’art. Et quand il parvient à s’échapper du château d’If, il décide de se venger. Dantès est mort, et le compte de Monte Cristo est né…

Henry Cavill joue le rôle secondaire d’Albert Mondego, et évolue auprès des acteurs comme Jim Caviezel, Richard Harris ou encore Luis Guzmán. Certes, il n’a pas un grand rôle, car ce n’était que son deuxième film. Néanmoins, ce premier accomplissement l’a conduit à des rôles plus importants, quelques années plus tard.

Ci-dessous la bande-annonce :

6. Les Tudors (2007-2010)

Cette série télévisée créée par Michael Hirst enregistre l’un des rôles les plus notables de Henry Cavill. Son personnage très britannique dans Les Tudors, Charles Brandon, évolue au fil des 4 saisons composant la série. Si vous avez l’habitude de le voir en Superman et dans ses rôles dans Mission : Impossible – Fallout et The Man From U.N.C.L.E., vous serez surpris de ses prouesses. Un vrai délice à regarder, pour ceux qui aiment également les pièces d’époque britanniques !

Mélange de romance et recueil historique, Les Tudors relate la vie d’Henri VIII d’Angleterre, son règne et ses mariages successifs. Appréciez la bande-annonce :

5. Man of Steel (2013)

S’il y a une chose que l’on ne peut pas éviter quand on parle de la carrière phénoménale de Cavill, c’est qu’elle est indéniable : Il est Superman. Et si Superman est tout ce que vous connaissez d’Henry Cavill, vous savez que tout a commencé avec Man of Steel en 2013. À l’époque, Cavill était encore quelque peu connu du grand public, et que la plupart des fans sont tous un peu hésitants à accepter un nouveau Superman autre que Christopher Reeves.

Et pourtant, il est là, Cavill en Superman. Il ne faisait pas que jouer l’homme de fer : il l’incarnait à la perfection et nous faisait croire que c’était vraiment lui. Une performance époustouflante, méritant sa place dans notre top 10 des films et séries avec Henry Cavill.

Appréciez la bande-annonce :

4. Enola Holmes (2020)

Au fil des ans, Sherlock Holmes est considéré comme un homme classe et intelligent. Aucun des films, séries ou œuvres littéraires ne l’a toutefois transformé en un sportif comme l’a fait Henry Cavill dans Enola Holmes. Alors que la protagoniste principale a pour personnage Millie Bobby Brown, Cavill joue un rôle remarquable en tant que Sherlock, son frère aîné. Avec son autre frère, il décide du sort d’Enola lorsque leur mère a soudainement disparu le jour du 16e anniversaire de celle-ci.

Le film a fait le choix brillant de faire passer Henry Cavill au second plan. Celui-ci va utiliser occasionnellement les pouvoirs de déduction de Sherlock. Un film à regarder absolument, avec le deuxième opus sorti en 2022 !

Voici la bande-annonce d’Enola Holmes, disponible sur Netflix :

3. Agents très spéciaux : Code UNCLE (2015)

Dans ce film d’espionnage de Guy Ritchie, Henry Cavill est encore plus emblématique que ce que nous avons eu dans Man of Steel. Il incarne Napoleon Solo, un agent secret de la CIA des années 60. Ayant la mission de retrouver la fille d’un scientifique allemand porté disparu, il s’associe avec l’agent du KGB Illya Kouriakine. Ces deux agents, au style très opposé, doivent s’unir pour sauver la nation d’une gigantesque menace terroriste.

Napoleon Solo est l’un des rôles les plus rares de Cavill et l’un de ses meilleurs. Dans The Man From U.N.C.L.E., Cavill joue un personnage posé, calme, sûr de lui et cool, presque trop cool. C’est une facette de lui que l’on voit rarement dans sa forme la plus pure, et Cavill l’utilise à son plus grand avantage.

2. Mission : Impossible – Fallout (2018)

Pour changer, Henry Cavill incarne le rôle d’un antagoniste dans Mission : Impossible – Fallout. Il incarne August Walker, un tueur à gages de la CIA. Mais contre toute attente, c’est également l’associé du marchand d’armes John Lark. Ensemble, ils sont à la tête d’un groupe de terroristes connus pour les guerres nucléaires. Leur mission : déployer trois noyaux de plutonium pour une attaque nucléaire simultanée sur le Vatican, Jérusalem et La Mecque.

En plus de son rôle de méchant moustachu, le film met en valeur une alchimie entre Cavill et Tom Cruise. Voir les deux acteurs ensemble dans le même cadre pendant leur courte période d’alliance est un pur plaisir à regarder. Une deuxième place bien méritée dans ce top 10 des films et séries avec Henry Cavill !

Ci-dessous la bande-annonce :

1. The Witcher (2019-2022)

Henry Cavill est Superman. Mais ce qui est indéniable, c’est qu’il est aussi la figure cinématographique de Geralt de Rivia ! Basé sur la populaire série de livres et de jeux vidéos du même nom, The Witcher est une série originale de Netflix. On suit les aventures de Geralt of Rivia, le chasseur de monstres joué par Henry Cavill. Dans cette série, il met en avant ses incroyables capacités d’acteur en donnant vie au personnage grâce à son charisme.

Malheureusement, on ne verra plus Henry Cavill en tant que Geralt. L’acteur quittera en effet le rôle après la troisième saison à venir. Grâce à son physique et son travail sur le personnage pendant des années, il est devenu le visage de Geralt. C’est dommage qu’il quitte le rôle dans lequel il a investi tant de temps et d’énergie !

L’intégralité des saisons de The Witcher est actuellement disponible sur Netflix. En voici un aperçu de ce qui vous attendra :

Comme nous l’avons vu dans ce top 10 des films et séries avec Henry Cavill, l’acteur prouve à maintes reprises qu’il est l’un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Avec son incroyable registre et ses performances captivantes, il est devenu une figure si appréciée de l’industrie du cinéma et de la télévision. Que vous soyez fan de films d’action ou de comédies romantiques, il y a un film ou une série télévisée de Henry Cavill qui est forcément fait pour vous !