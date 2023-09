Rachel McAdams est une actrice d’origine canadienne née le 17 novembre 1978 à London, en Ontario. Elle a étudié le théâtre à l’Université York à Toronto, où elle a obtenu son baccalauréat en beaux-arts en 2001. Quelque temps après, elle décroche son premier rôle majeur dans la série télévisée canadienne « Shotgun Love Dolls » en 2001.

Rachel connaît la consécration internationale en 2004 pour son rôle de Regina George, l’iconique méchante reine des abeilles de la comédie culte « Mean Girls ». Ce film a largement contribué au lancement de sa carrière à Hollywood et lui a valu une reconnaissance critique.

Elle est connue pour sa polyvalence et sa capacité à jouer des rôles variés et complexes, allant de la comédie romantique au drame.

The Notebook (2004)

« The Notebook » est un classique du genre romantique dans lequel Rachel McAdams incarne Allie, une jeune femme éperdument amoureuse du personnage masculin interprété par Ryan Gosling. Ce film a contribué à la renommée de Rachel McAdams.

L’intrigue tourne autour d’Allie et de Noah, deux amoureux qui se sont rencontrés durant leur jeunesse. Cependant, Allie est désormais atteinte de la maladie d’Alzheimer et est contrainte de vivre en maison de retraite. Noah vient alors lui rendre visite quotidiennement, en lui lisant le même livre à chaque fois.

Ce livre a été écrit par Allie juste avant que sa maladie ne s’aggrave. Elle l’a écrit afin que Noah puisse lui relire ses propres mots afin qu’elle n’oublie jamais ses sentiments.

Voici la bande-annonce :

Mean Girls (2004)

Il s’agit d’une comédie culte dans laquelle Rachel McAdams incarne Regina George, la reine des abeilles de son lycée. Son interprétation mémorable de Regina a propulsé sa carrière vers les sommets.

Le film parle de Cady Heron, une jeune fille qui atterrit dans un lycée de l’Illinois après avoir passé toute son enfance en Afrique. Elle y découvre un univers plus dangereux et plus mystérieux que la jungle africaine : le monde des filles. Au sommet de ce petit monde se trouve Regina George, leader du trio des « Plastiques ». Manipulatrice et sournoise, elle sait comment obtenir les faveurs de tout le monde dans son lycée.

Dès son arrivée, elle remarque l’innocence de Cady et voit en elle une rivale potentielle. Elle décide alors de devenir son amie afin de mieux la contrôler.

Par ici la bande-annonce du film :

Midnight in Paris (2011)

Il s’agit d’un film de Woody Allen dans lequel Rachel McAdams incarne le personnage d’Inez, la fiancée du personnage principal. Le film aborde le thème du voyage dans le temps et permet à McAdams de démontrer son talent dans le genre comédie romantique.

Le récit parle de Gil, un écrivain américain en voyage à Paris avec sa fiancée Inez et ses beaux-parents. Gil est fasciné par la ville et rêve de vivre à la Belle Époque parisienne.

Chaque nuit, à minuit, Gil se retrouve transporté dans les années 1920, où il fait la rencontre de plusieurs personnalités littéraires et artistiques célèbres. Au cours de ses nombreuses rencontres nocturnes, Gil tombe amoureux d’Adriana, une jeune femme des années 1920 qui rêve aussi de vivre à la Belle Époque. Gil se rend alors compte qu’il préfère l’idée romantique du passé plutôt que celle de la réalité, l’obligeant à faire face à ses sentiments et à ses engagements envers Inez.

Ci-dessous le lien de la bande-annonce :

Spotlight (2015)

« Spotlight » est un drame basé sur des faits réels. Il raconte l’histoire de journalistes du Boston Globe qui enquêtent sur les abus sexuels dans l’Église catholique. Rachel McAdams incarne le personnage de Sacha Pfeiffer, l’une des journalistes. Sa performance dans le film lui a notamment valu une nomination aux prestigieuses cérémonies des Oscars.

Une équipe de journalistes a enquêté pendant un an sur des rumeurs d’abus sexuels au sein de l’Église catholique. L’enquête va mettre à jour de lourds secrets que l’Église catholique a cachés pendant plusieurs décennies. D’après les découvertes de Spotlight, l’institution a protégé de nombreuses personnalités religieuses, juridiques et politiques les plus en vue de Boston concernant des affaires d’abus sexuels. Cela va alors déclencher une énorme vague de révélations dans le monde entier.

Voici sa bande-annonce :

Sherlock Holmes (2009)

Rachel McAdams incarne Irene Adler dans ce film consacré au célèbre détective privé Sherlock Holmes. Irene Adler est connue pour être une femme mystérieuse et manipulatrice, permettant à McAdams d’apporter sa touche personnelle de glamour et de complexité à l’intrigue.

Sherlock Holmes, accompagné de son fidèle ami le Docteur John Watson, est un intrépide détective qui traque sans relâche les criminels de Londres. Pour résoudre ses enquêtes, Sherlock n’a besoin que de 3 choses : son sens aigu de l’observation et de la déduction, son érudition et sa grande curiosité.

Après qu’une série de meurtres rituels a installé la panique dans la ville de Londres, Holmes et Watson se penchent sur l’affaire et réussissent assez rapidement à intercepter le coupable : Lord Blackwood. Toutefois, juste avant son exécution, Lord Blackwood annonce à Holmes qu’il reviendra des enfers afin d’exercer la plus terrible des vengeances.

Vous pouvez visionner la bande-annonce à partir de ce lien :

About Time (2013)

Cette comédie romantique fantastique place Rachel McAdams dans le rôle de Mary, l’intérêt amoureux du personnage principal.

Tim Lake, alors âgé de 21 ans, découvre qu’il a le pouvoir de voyager dans le temps. Un jour, son père lui apprend alors que tous les hommes de la famille possèdent cette capacité, et ce, depuis de nombreuses générations.

Bien que Tim ne soit pas en mesure de modifier le cours de l’histoire, il peut néanmoins modifier le cours de sa propre existence. Il décide alors de rendre sa vie meilleure, et pour ce faire, il se trouve une amoureuse. Mais cela n’est pas aussi simple. Lors d’un stage de droit à Londres, il fait la rencontre de la belle et fragile Mary. Alors qu’ils tombent amoureux, un voyage temporel malencontreux efface sa rencontre avec Mary. Tim va alors effectuer d’innombrables voyages dans le temps afin de forcer le destin à remettre Mary sur son chemin et essayer de regagner son cœur.

Voici un lien vers la bande-annonce officielle du film :

Red Eye (2005)

« Red Eye » est un thriller haletant dans lequel Rachel McAdams joue le rôle d’une jeune femme, du nom de Lisa Reisert, prise au piège dans un avion avec un tueur psychopathe.

Alors que Lisa rejoint sa place dans l’avion, elle est surprise de retrouver le charmant jeune homme qu’elle a rencontré avant l’embarquement. Cependant, celui-ci tombe le masque et révèle ses véritables intentions. Il avoue faire partie d’un complot visant à éliminer le secrétaire adjoint à la sécurité nationale. Et pour y parvenir, le jeune homme n’a besoin que d’une chose : Lisa. En effet, si elle refuse de coopérer, le malfaiteur fera exécuter son père en passant un simple coup de fil à un tueur.

Consultez sa bande-annonce depuis ce lien :

Hors du temps (2009)

Ce film est une histoire d’amour captivante dans laquelle Rachel McAdams joue Clare, une femme dont le mari voyage involontairement dans le temps.

Clare est follement amoureuse d’Henry, et elle est convaincue qu’ils sont destinés l’un à l’autre. Malheureusement, Henry est un voyageur du temps et Clare ne sait jamais quand ils seront séparés. Cela est dû au fait que Henry souffre d’une anomalie génétique très rare qui le contraint à vivre selon un déroulement du temps différent. Il effectue alors des voyages à travers les années sans avoir le moindre contrôle sur ce phénomène.

Malgré les voyages incontrôlables d’Henry, Clare continue désespérément de faire sa vie avec celui qu’elle aime par-dessus tout.

Voici le lien de la bande-annonce :

The Vow (2012)

Ce film est inspiré de faits réels. Il raconte l’histoire d’un couple dont la vie est chamboulée par un grave accident de voiture. Suite à cet accident, la jeune femme, jouée par McAdams, perd la mémoire.

Paige et Leo sont effectivement très amoureux de l’un et l’autre, mais l’accident a effacé tout ce qu’ils ont vécu ensemble de la mémoire de Paige. Leo devient alors un inconnu pour elle. Elle est alors contrainte de vivre une vie dont elle ne se souvient pas, avec un mari qu’elle « ne connaît pas », et dont elle a du mal à accepter le style de vie bohème.

Leo ne perd cependant pas espoir et tente malgré tout de reconquérir le cœur de sa femme. Il est persuadé que le grand amour est une chose que l’on ne peut oublier.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir la bande-annonce :

Doctor Strange (2016)

Dans ce film du MCU, Rachel McAdams interprète le rôle du Dr Christine Palmer, une chirurgienne et l’intérêt amoureux du personnage principal, le Dr Stephen Strange.

Stephen Strange est un talentueux neurochirurgien qui, suite à un tragique accident, doit mettre son égo de côté et apprendre les secrets d’un monde caché de mysticisme et de dimensions alternatives. Depuis le quartier de Greenwich Village, à New York, Strange va alors jouer les intermédiaires entre le monde réel et ce qui se trouve au-delà. Pour ce faire, il a à sa disposition un vaste éventail d’aptitudes métaphysiques et d’artefacts afin de protéger le MCU des éventuelles menaces.

Faites-vous un premier avis sur le film en regardant sa bande-annonce :

D’autres films et séries TV avec Rachel McAdams

L’actrice joue aussi dans les œuvres suivants :

Southpaw (2015)

Un Homme très recherché (2014)

Passion (2013)

Game Night (2018)

Jeux de Pouvoir (2009)

Rachel McAdams joue aussi dans les séries comme :

Sling and Arrows (2003-2005)

True Detective (2015)

What If… ? Saison 1 (2021), où elle prête sa voix à la Dr Christine Palmer.