Comédien français, Philippe Bas est connu pour avoir incarné le commandant Thomas Rocher dans la série « Profilage ». Après avoir passé trois ans au cours Florent (1993-1996), l’acteur enchaîne les castings et ne tarde pas à trouver ses premiers rôles au cinéma et à la télévision.

Il a notamment joué sous la direction de Francis Huster dans « La guerre de Troie n’aura pas lieu », un rôle qui a été un bon tremplin à sa carrière. Après « Adieu, plancher des vaches ! » (présenté au Festival de Cannes en 1999), il obtient en 2000 son premier rôle principal dans « Te Quiero » de Manuel Poirier.

Complètement cramé ! (2023)

Film réalisé par Gilles Legardinier, « Complètement cramé ! » est une adaptation de son roman du même nom publié en 2012. Il raconte l’histoire d’Andrew Blake qui, depuis la mort de sa femme, n’a plus le cœur à rien. Philippe Bas incarne le personnage de Philippe Magnier.

Gilles Legardinier explique que le long-métrage n’est en aucun cas une transposition du livre : « La littérature est un monde d’intériorité dans le quotidien des lecteurs. Le cinéma est un univers d’image et d’incarnation au service d’émotions que l’on va chercher en salle ou sur un écran pour une poignée de minutes. Mon film n’a pas pour objectif d’illustrer scrupuleusement mes mots, mais je souhaite qu’il amène les spectateurs au même état mental et affectif que mes lecteurs. »

Voici sa bande-annonce :

La Loi selon Bartoli (2010)

« La Loi selon Bartoli » est une série de trois téléfilms créée par Hervé Korian. Elle est une coproduction de Little Big, AT-Production, Be-FILMS et la RTBF, réalisée avec la participation de TF1.

L’histoire se déroule dans la région d’Aix-en-Provence et est inspirée des grands faits divers qui ont défrayé les chroniques judiciaires françaises. Philippe Bas campe François Cappa. Malheureusement, le 21 mars 2011, la série est annulée.

Ci-dessous, un extrait du générique :

Mémoires d’un jeune con (1995)

Réalisation de Patrick Aurignac, « Mémoires d’un jeune con » suit Frédéric, arrêté pour usage illicite de stupéfiants. Incarcéré, il côtoie toutes sortes de gens parmi lesquels, à 18 ans, il cherche ses modèles. Vous pourrez apercevoir Philippe Bas dans le film en tant que prisonnier de la prison où se trouve Frédéric.

Ce film est une évocation autobiographique de la jeunesse délinquante de Patrick Aurignac. Il a en effet été braqueur de banques, avant de devenir acteur à sa libération de prison. « Mémoire d’un jeune con » est son unique réalisation. C’est également le dernier film interprété par François Périer.

Voici son trailer :

Profilage (2012)

Créée par Fanny Robert et Sophie Lebarbier, « Profilage » est une série policière diffusée sur TF1. Elle relate les enquêtes de trois psychologues spécialisées en criminologie. Philippe Bas campe le commandant Thomas Rocher, de la troisième à la dixième saison.

La première saison a été suivie par une moyenne de 5,6 pour une part d’audience de 25,1 %. Quant à la saison 2, elle comporte deux fois plus d’épisodes que la première, passant de 6 à 12 épisodes. Côté critiques, la série n’a pas su convaincre ses téléspectateurs. Lucas Armati, de Télérama, dit avoir été déçu que le bon point de faire une série policière moins scientifique soit gâché par des intrigues grossières, sans le charme des séries américaines. Mais, il salue quand même la performance d’Odile Vuillemin en Chloé Saint-Laurent.

Par ici un extrait :

Le Vernis craque (2011)

Téléfilm en deux parties créé par Daniel Janneau, « Le Vernis craque » parle de personnages de tableaux impressionnistes qui prennent vie. Philippe Bas interprète le personnage de Georges.

Son créateur le décrit plus exactement comme une fiction, une étude de la peinture et une fresque historique. Les trois à la fois ! Le principe est simple : on observe un tableau ; quelle histoire nous inspire-t-il ? Du jamais vu à la télévision ! À l’origine, Daniel Janneau voulait en faire une pièce de théâtre. Mais les producteurs l’ont convaincu qu’ils avaient là matière à faire une grande collection de télévision !

Découvrez un extrait ci-dessous :

Les Petites Couleurs (2002)

Film de Patricia Plattner, « Les Petites Couleurs » raconte la vie de Christelle, 35 ans, coiffeuse conformiste et soumise, vivant à la campagne. Après une grave dispute avec son mari, elle prend la fuite avec la camionnette de livraisons de celui-ci. On peut retrouver Philippe Bas incarnant le personnage de Lucien.

L’action du film se déroule dans un hôtel au bord d’une Nationale. Le Galaxy Motel accueille aussi bien des camionneurs que des VRP en costume cravate. Lieu coloré, il se métamorphose au gré de l’humeur de Christelle. Dans le film, on peut apercevoir cette dernière suivre une série TV du nom de « Le Ranch de l’amour ». Tourné dans un décor kitsch, les acteurs y déclarent leur flamme en chantant, toujours sur le même air. Et tout comme le Galaxy Motel, l’humeur des personnages du show évoluent avec celle de Christelle.

Ci-dessous sa bande-annonce :

Où es-tu ? (2007)

« Où es-tu » est une minisérie réalisée par Miguel Courtois Paternina, d’après le roman éponyme de Marc Levy. On y suit Philippe (incarné par Philippe Bas) et Suzanne qui s’aiment depuis qu’ils sont enfants. Ils se sont promis de s’aimer pour toujours, quel que soit leur destin.

Malgré une réalisation aux petits soins, la minisérie n’a pas su convaincre les téléspectateurs. L’un d’entre eux a notamment commenté le projet en soulignant que le début était prometteur, mais que l’histoire finit par tourner en rond. « La fille qui fait des aller-retour multiples ; finalement, il ne passe pas grand-chose », ajoute-t-il. Un autre téléspectateur raconte que « c’est long et lent dans les deux premiers épisodes ».

Visionnez son trailer ci-dessous :

Kali (2024)

« Kali, l’ange de la vengeance » est un film d’action signé Julien Seri. Lisa, alias Kali, n’a plus rien à perdre lorsqu’elle comprend que son mari a été exécuté à Rio pour étouffer une affaire de corruption. Elle se rend alors au Brésil, dans les favelas, pour essayer de démasquer ce sombre trafic international. Richard Dumontier est incarné par Philippe Bas.

Malgré de très belles promesses dans la bande-annonce, le film s’est avéré très décevant d’après les critiques. Un internaute va, par exemple, partager son avis en disant : « Un film d’action low cost. Y a rien qui va. Un scénario beaucoup trop basique, aucune émotion et des personnages sans épaisseur. » Un autre téléspectateur rajoute en le qualifiant de « platitude aberrante où il ne s’y passe strictement rien ». « La mise en scène est à la ramasse, il n’y a aucune tension (on nous assomme avec une musique pseudorythmée pour mieux masquer la monotonie ambiante), c’est filmé platement comme un téléfilm et c’est extrêmement long pour le peu qu’il y a à raconter. » raconte-t-il.

Voici un extrait :

Film de Julien Leclercq, « L’Assaut » revient sur la prise d’otages du vol Air France 8969 en décembre 1994, notamment sur l’assaut mené par le GIGN. Philippe Bas campe un membre du GIGN nommé Didier.

Plus précisément, il s’agit d’une adaptation libre du livre du même nom, écrit par Roland Martins, un ancien GIGN qui avait participé à l’opération. Gregori Derangère interprète le Général Favier qui est toujours aujourd’hui, commandant du GIGN. Il l’a donc rencontré pour mieux comprendre le personnage. « Denis Favier m’a fait l’effet d’un homme d’une grande simplicité, très posé, mais dont on sent qu’il est malgré tout inscrit dans l’action, tout en étant des plus humbles. » Pour donner un effet dynamique à l’image, Leclercq s’est servi d’une caméra numérique Arri D21 avec un zoom Panavision. Il a aussi utilisé l’effet dit « shutter », qui crée un effet légèrement stroboscopique.

Sa bande-annonce juste en-dessous :

Capitaine Marleau (2024)

« Capitaine Marleau » est le nom d’une série TV et de son héroïne, créée par Elsa Marpeau et réalisée par Josée Dayan. Elle est une série dérivée du téléfilm « Entre vents et marées » réalisé par José Dayan, dans lequel apparaît justement l’excentrique Capitaine Marleau. Philippe Bas interprète le personnage de Martin de Bernac dans l’épisode intitulé « Le Secret d’Alba ».

En 2015 et 2016, la série n’arrive pas à se hisser dans le top 20 des audiences de l’année. Mais en 2017, tout s’accélère, lorsqu’elle parvient à se classer en tête de ce même classement, signant l’une des meilleures audiences de la chaîne depuis plus de dix ans. « Capitaine Marleau » a alors occupé cette première place en 2018, 2019 et 2020. Durant ces années, elle décroche aussi plusieurs prix, dont celui de la meilleure série de ces dernières années au Festival de la fiction TV de La Rochelle de 2018. Mais aussi, le prix de la meilleure série francophone, section comédie, au Festival Polar de Cognac en 2019.

Voici un extrait :

