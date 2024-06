Après avoir obtenu son diplôme de l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre de Lyon en 2000, Audrey Fleurot se lance d’abord dans des productions théâtrales. Elle fait également des apparitions à la télévision, notamment dans un épisode de la série « Blague à part ». Cependant, c’est la série Kaamelott, où elle campe la Dame du Lac durant les six saisons, qui la propulse sous les feux des projecteurs.

Avec son charisme et sa présence à l’écran, la belle rousse captive le public à travers diverses performances. Que ce soit dans des comédies désopilantes ou des drames bouleversants, elle incarne ses personnages avec une énergie et une sensibilité hypnotisante.

Voici une sélection de ses dix meilleures œuvres, en explorant ses rôles, ses performances et les critiques générales de chaque production.

Kaamelott (2005-2009)

« Kaamelott » est une série humoristique qui revisite les légendes arthuriennes avec un ton décalé et moderne. Elle suit les aventures du roi Arthur et de ses chevaliers de la Table Ronde.

Dans le rôle de la Dame du Lac, Audrey Fleurot incarne un personnage mystique et sarcastique. Ce dernier apporte une réelle touche de magie et d’humour à la série.

La série se distinguera pour son humour intelligent et ses personnages mémorables. Quant à Fleurot, on a bien aimé son charme et son originalité.

Pour revivre quelques instants de cette série populaire, visionnez un passage où la Dame du Lac fait son apparition :

Intouchables (2011)

Ce film raconte l’histoire inspirante de l’amitié improbable entre Philippe, un aristocrate tétraplégique, et Driss, un jeune homme de banlieue au passé criminel. Engagé comme aide à domicile, Driss apporte une nouvelle énergie et joie de vivre à Philippe.

Audrey Fleurot joue le rôle de Magalie, l’assistante de Philippe. Avec son charme naturel et son esprit vif, elle apporte une touche de légèreté et d’humour à son personnage. L’actrice équilibre parfaitement la dynamique entre les deux protagonistes principaux.

« Intouchables » a été acclamé pour sa combinaison d’humour et de profondeur émotionnelle. La performance de Fleurot, bien que secondaire, a été appréciée pour son authenticité et son charisme.

Pour visionner un extrait de ce film culte, cliquez ici :

Le bazar de la charité (2019)

Cette série dramatique se déroule en 1897 à Paris et suit trois femmes dont les vies sont bouleversées par l’incendie tragique du Bazar de la Charité. Leurs histoires se croisent alors qu’elles traversent les épreuves et les tribulations de la société de l’époque.

Dans le rôle de Madame Huchon, Audrey Fleurot livre une performance puissante et nuancée. Elle y incarne une femme déterminée à reconstruire sa vie après la tragédie.

La série peut d’ailleurs se vanter pour sa reconstitution historique et la profondeur de ses personnages. Dans cette œuvre, Fleurot a été particulièrement intense.

Engrenages (2005-2020)

Cette série policière française explore le système judiciaire à travers les perspectives de divers acteurs : policiers, avocats et juges. La série, qui compte aujourd’hui 8 saisons, se distingue surtout pour son réalisme et ses intrigues complexes.

Audrey Fleurot incarne Joséphine Karlsson, une avocate ambitieuse et moralement ambiguë. Sa performance, marquée par une belle complexité émotionnelle, a été d’ailleurs l’un des points forts de la série.

Engrenages a d’ailleurs reçu une écriture soignée, et surtout un réalisme frappant. Fleurot a reçu des éloges constants pour sa capacité à rendre son personnage à la fois fascinant et détestable.

Retrouvez ici la bande-annonce de la saison 8 :

Un village français (2009-2017)

Cette série historique se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale dans un petit village français. Elle dépeint les défis et les dilemmes moraux auxquels se confrontent les habitants sous l’occupation allemande.

Audrey Fleurot joue Hortense Larcher, une femme dont les choix personnels et politiques créent des tensions dans sa communauté. Sa performance est subtile et poignante, reflétant les complexités de la guerre.

La série a été louée pour sa fidélité historique et la profondeur de ses personnages. Fleurot a été applaudie pour sa capacité à incarner une figure complexe et tragique.

La bande-annonce de la saison 7, la dernière, en suivant ce lien :

Les Reines du Ring (2013)

Ce film comique raconte l’histoire de quatre femmes. Anciennes collègues de supermarché, elles se lancent dans le catch pour redonner un sens à leur vie.

Dans le rôle de Colette, Audrey Fleurot apporte une énergie vivifiante et une forte présence à l’écran. Elle montre sa polyvalence en passant de moments comiques à des scènes plus émouvantes.

« Les Reines du Ring » a été apprécié pour son humour et son message d’« empowerment ». La performance de Fleurot a été saluée pour sa spontanéité et son charisme.

Voici sa bande-annonce :

La Dame de Monsoreau (2008)

Adaptée du roman de Dumas, cette série suit les intrigues et les passions à la cour de France au XVIe siècle. Le chevalier de Bussy d’Amboise tombe amoureux de la Dame de Monsoreau, mariée à un homme cruel et jaloux.

Audrey Fleurot incarne Diane de Méridor, la Dame de Monsoreau. Sa performance est marquée par une grande intensité émotionnelle et une élégance naturelle.

La série a été appréciée pour sa fidélité à l’œuvre originale et ses performances d’acteurs. Fleurot a se distingue particulièrement pour sa capacité à incarner la grâce et la détermination de son personnage.

Découvrez ou redécouvrez le film par le biais de cet extrait :

Les Combattantes (2022)

Cette série historique se déroule pendant la Première Guerre mondiale et suit quatre femmes aux vies très différentes. Leurs destins se croisent et se lient dans un contexte de conflit.

Audrey Fleurot incarne Marguerite, une prostituée au grand cœur, qui cherche à échapper à son passé. Sa performance est empreinte de sensibilité et de courage.

La série a été applaudie pour sa représentation authentique de la guerre et la force de ses personnages féminins. La critique a loué Fleurot pour sa capacité à humaniser et à enrichir son rôle.

La bande annonce ci-dessous :

HPI (Haut Potentiel Intellectuel) (2021-)

Série policière légère et humoristique, HPI met en scène Morgane Alvaro jouée par Audrey Fleurot. Elle incarne une femme de ménage au QI hors du commun qui devient consultante pour la police. Le personnage haut en couleur et attachant conquit le cœur du public, faisant de HPI un véritable succès.

Pour l’anecdote, la scénariste principale de la série, Alice Chegaray-Breugnot, précise que le personnage d’Audrey Fleurot s’inspire d’une forme d’autisme. On la connait sous le nom de « syndrome d’Asperger ». Elle a toutefois choisi de ne pas limiter le personnage à une obsession pour les chiffres.

Voici la bande-annonce de la saison 4, la dernière en date :

Il paraît qu’une saison 5 sera bientôt sur vos écrans. Ça sera la toute dernière cependant selon les souhaits d’Audrey Fleurot et de son partenaire Mehdi Nebbou. « C’est un souhait d’Audrey et de moi. On aimerait bien que ça se finisse au top, avec panache et fantaisie, plutôt que cela se dilue dans le temps. Ce serait dommage pour une série singulière qui plaît autant et qui nous plaît à nous aussi de faire la saison de trop avec le risque que ça devienne édulcoré ou que ça devienne carrément du réchauffé. Ce serait même classe de terminer avec folie. »

Infiltré(e) (2022)

Drame policier français en 6 épisodes, « Infiltré(e) » suit Aurélie Keller (Audrey Fleurot). Cette dernière est une chimiste reconvertie en inspectrice de police. Elle infiltre un réseau de trafiquants de drogue pour venger la mort de son compagnon.

La performance d’Audrey Fleurot est intense et bouleversante. La série séduit puisqu’elle aborde des thèmes d’actualité telles la corruption et la violence policière.

En dehors de ce Top 10, vous avez sûrement déjà vu Audrey Fleurot dans l’émission de divertissement « LOL, Qui rit, sort ! » ou dans « LOL, Qui crie, sort ! ».

En 2025, la vedette française sera à l’affiche avec Dany Boon dans le film « Regarde ! ». Chris et Antoine, séparés, remarquent une anomalie chez leur fils. Depuis un certain temps, Milo 14 ans, Milo, a des problèmes de vision. Le verdict tombe : il va devenir aveugle. Ses parents décident de lui offrir une dernière chance de voir les vagues d’Hossegor et bien d’autres merveilles. Chris et Antoine décident de mettre de côté leurs différends et de partir ensemble en famille.

