Cillian Murphy, l’acteur irlandais au regard hypnotique et au talent indéniable, a conquis le cœur des spectateurs du monde entier. Ses rôles captivants et sa présence magnétique en sont pour quelque chose. De ses débuts sur scène à ses incursions dans le cinéma hollywoodien, Murphy a marqué de son empreinte chaque projet auquel il a participé.

Que vous soyez un fan inconditionnel ou que vous découvriez juste son talent, voici une sélection de ses 10 films et séries TV à ne pas manquer. Appréciez la diversité et la profondeur de son jeu d’acteur.

Peaky Blinders (2013–2022)

Plongez dans l’univers impitoyable des gangs de Birmingham de l’après-guerre avec Tommy Shelby, le leader charismatique et calculateur interprété par Murphy. Ils doivent faire face aux rivalités sanglantes avec d’autres gangs, aux ambitions politiques et aux manipulations de la police. Cette série captivante mêle drame familial, violence et intrigues politiques. Avec une bande-son envoûtante et des visuels saisissants, le public en redemande.

Murphy incarne le cerveau et le leader charismatique de la famille Shelby. Sa performance est à la fois subtile et explosive. Il capture à la perfection l’intelligence, la brutalité et la vulnérabilité de Tommy.

Voici la bande-annonce de la saison 1 pour découvrir ou redécouvrir cette série qui a tant fait parler d’elle :

Batman Begins (2005)

Dans ce blockbuster retraçant les origines de Batman, Murphy incarne le Dr Jonathan Crane, alias l’Épouvantail. C’est un psychiatre tourmenté qui devient l’un des ennemis les plus redoutables du superhéros. Son interprétation nuancée et menaçante du personnage a valu à Murphy des éloges de la critique et l’a fait remarquer par les producteurs hollywoodiens.

Avant ce film, Murphy avait déjà connu un certain succès en Europe grâce à ses rôles dans des films indépendants et des pièces de théâtre. Mais c’est ce rôle de méchant charismatique dans l’univers de Batman qui lui a permis de percer à Hollywood. Ce succès lui ouvre la porte à de nombreux autres projets importants. Depuis lors, il enchaîne les rôles marquants dans des films tels que Sunshine, Peaky Blinders et Sans un bruit. Il est devenu l’un des acteurs les plus en vue et les plus respectés de sa génération, connu pour son talent et son intensité. Sa capacité à se glisser dans des personnages complexes est totalement fascinante.

La bande annonce par ici :

Sunshine (2007)

Embarquez pour une mission spatiale périlleuse avec l’équipe de l’astronaute Capa joué par Cillian. Dans un futur où le soleil s’affaiblit, une équipe d’astronautes est envoyée en mission pour rallumer l’astre solaire. Mais leur voyage spatial est semé d’embûches et ils doivent faire face à des dangers inattendus.

Murphy apporte une profondeur émotionnelle à Capa. Ce dernier représente un membre de l’équipage hanté par son passé, solitaire et introverti. Un rôle qu’il a su interpréter avec brio encore une fois. Ce film de science-fiction intense explore les thèmes de l’espoir, du sacrifice et de la survie face à l’immensité de l’espace.

Visionnez un extrait en cliquant sur le lien suivant :

28 Jours plus tard (2002)

Ressentez la tension et l’horreur d’une apocalypse zombie aux côtés de Jim, un homme qui se réveille après 28 jours de coma pour découvrir un monde dévasté. Accompagné de quelques survivants, il doit lutter pour sa survie et trouver un moyen de sauver l’humanité.

Murphy livre une performance poignante et crédible dans ce film d’horreur britannique acclamé par la critique. Il porte entièrement le film sur ses épaules.

Découvrez sa bande-annonce par ici :

Au cœur de l’océan (2015)

Inspiré de l’histoire vraie du baleinier Essex, le film raconte le naufrage du navire. Naviguez dans la lutte désespérée de l’équipage pour survivre face aux éléments et aux prédateurs marins.

Cillian Murphy incarne Matthew Joy, le second du capitaine. La tête d’affiche étant Chris Hemsworth. C’est un personnage stoïque et courageux. Il combat vaillamment afin de maintenir l’espoir et la discipline au sein de l’équipage face à la tragédie.

Malgré son rôle secondaire, la performance de Cillian Murphy dans « Au cœur de l’océan » a été saluée par la critique :

: “Murphy offre une performance subtile et puissante qui ancre le film dans l’émotion.” Peter Bradshaw, The Guardian : “Murphy est toujours un acteur fascinant et il donne ici une performance sobre et puissante en tant que second du capitaine.”

: “Murphy est toujours un acteur fascinant et il donne ici une performance sobre et puissante en tant que second du capitaine.” Alonso Duralde, The Wrap: “Murphy est toujours un plaisir à regarder et il apporte une gravité et une profondeur considérables à ce rôle. Il est l’un des points forts du film.”

Voici la bande-annonce de ce drame d’aventure maritime :

Le Chevalier Noir (2008)

La suite acclamée de « Batman Begins » mets en scène Le Joker, un anarchiste psychopathe, semant le chaos à Gotham City. Batman doit tout mettre en œuvre pour l’arrêter. L’Épouvantail fait également une apparition remarquée dans ce film, semant la peur et la confusion parmi les citoyens.

Murphy endosse une nouvelle fois son rôle de l’Épouvantail, mais cette fois-ci avec un ton plus important et plus menaçant. Il excelle à capturer la folie et la cruauté de ce personnage terrifiant.

Un extrait par ici :

Broken (2012)

Daniel, un homme qui souffre d’un trouble de la personnalité multiple suite à un accident de voiture, tente de reconstituer sa vie et de retrouver son identité. Il est aidé par une psychologue et hanté par des souvenirs fragmentaires.

Murphy livre une performance captivante et nuancée dans ce thriller psychologique complexe. Il a été acclamé par la critique grâce à sa capacité à incarner les différentes facettes de son rôle. Il y est parvenu avec sensibilité et nuance, un réel chef-d’œuvre.

Selon Variety : « Murphy est à son meilleur dans ce rôle complexe, capturant la douleur, la confusion et la fragilité de Daniel avec une maîtrise émotionnelle remarquable. »

La bande annonce dans le lien suivant :

Oppenheimer (2023)

Oppenheimer est un film biographique dramatique réalisé par Christopher Nolan et sorti en 2023. C’est le dernier film en date de Cillian Murphy.

Il raconte l’histoire de J. Robert Oppenheimer, le physicien américain qui a dirigé le Projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale et a supervisé la création de la bombe atomique. Murphy incarne le rôle principal d’Oppenheimer.

Les critiques saluent sa performance par sa capacité à capturer la complexité et les contradictions de ce personnage historique controversé :

: “Murphy est à son meilleur dans ce rôle exigeant, capturant le génie intellectuel et les angoisses morales d’Oppenheimer avec une profondeur et une sensibilité remarquable.” The Guardian: “Murphy offre une performance captivante et réfléchie qui donne vie à ce personnage fascinant et imparfait.”

Découvrez quelques minutes du film ici :

Sans un Bruit 2 (2020)

Tenez votre souffle pour survivre dans un monde où le moindre son peut vous coûter la vie. Un an après les événements du premier film, la famille Abbott doit quitter leur refuge et affronter le monde extérieur, peuplé de créatures monstrueuses sensibles au bruit. Forcés de s’aventurer dans l’inconnu, ils découvrent qu’ils ne sont pas les seuls survivants. Ils doivent unir leurs forces avec d’autres pour se défendre. C’est là que la nouvelle recrue de la saga, Cillian Murphy, fait son entrée. Il rejoint alors Emily Blunt dans cette suite bien attendue des cinévores.

Le film a reçu des critiques généralement positives, saluant sa tension, ses effets spéciaux et ses performances d’acteurs. « Sans un Bruit 2 » a, cependant, généré moins de recettes que son prédécesseur, mais reste un succès commercial.

La bande annonce par ici :

The Party (2017)

Janet Fletcher, une femme influente, organise une réception chez elle pour célébrer sa promotion au sein du gouvernement. Mais la soirée prend un tournant inattendu lorsqu’un invité est retrouvé mort dans son appartement. Les convives, tous suspects potentiels, se retrouvent pris au piège et contraints de révéler leurs secrets les plus sombres.

Murphy excelle dans ce drame satirique intelligent et plein d’humour, entouré d’un casting exceptionnel.

Retrouvez la bande annonce en cliquant ci-dessous :

