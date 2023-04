Si vous ne connaissez pas Matthew McConaughey, c’est un acteur aux multiples talents. Autant dire qu’il a une palette d’interprétation très complète, avec des rôles variés allant d’un avocat rusé à un personnage crasseux ou malade. Sa carrière s’étend depuis les années 1990. Une période au cours de laquelle il nous a prouvé sa polyvalence et sa capacité à s’adapter et à gérer n’importe quel type de personnage.

De son vrai nom Matthew David McConaughey, il est né le 4 novembre 1969 à Uvalde, au Texas. Après avoir décroché son diplôme de lycée en 1988, il a fait des études en droits. Il a finalement abandonné cette voie pour suivre sa passion pour le cinéma en tant que réalisateur.

Matthew débutera cependant en tant qu’acteur à la suite de ses performances dans le film intitulé Génération rebelle de 1993. Ce film, réalisé par Richard Linklater, a fait décoller la carrière de McConaughey. Il a vite décroché d’autres rôles dans Contact (1997), EdTV (1999), The Return of The Texas Chainsaw Massacre (1995), Lone Star (1996), ou Boys on the side (1995).

Après une série de films à succès dans les années 1990, sa carrière a pris un détour dans les années 2000. Au cours de cette période, Matthew devient une figure importante des comédies romantiques, notamment grâce à son sourire enjôleur. Ce choix a presque nui à sa réputation à Hollywood, mais il a su rebondir avec sa performance dans Killer Joe en 2011. Depuis lors, McConaughey devient l’un des acteurs les plus recherchés d’Hollywood.

Jetons maintenant un coup d’œil à ses dix meilleurs films et séries.

10. A Time to Kill (1996)

Il s’agit d’une adaptation du roman du même titre, écrit par John Grisham, et édité en 1989. Pour ce film, il insistait sur le fait que le personnage clé doit être attribué à un vrai acteur du Sud. McConaughey devait initialement occuper un rôle mineur, mais finit par décrocher le rôle principal suite à une négociation avec le réalisateur. Il incarne donc Jake Brigance, un avocat qui vit à Clanton dans le Mississippi.

McConaughey se met sur la voie du succès grâce à ses performances dans ce film réalisé par Joel Schumacher. À Time To Kill, connu chez nous sous le titre de Un Temps pour tuer, servira aussi à Sandra Bullock et Samuel L. Jackson pour gagner en notoriété. Il a d’ailleurs connu une grande réussite au box-office de 1996.

Voici la bande-annonce de Time To Kill :

9. Amistad (1997)

À l’époque, l’acteur américain était encore une étoile montante et voulait se faire un nom dans l’industrie cinématographique. McConaughey veut, en l’occurrence, travailler avec des réalisateurs aguerris. En 1997, il avait donc eu l’occasion de collaborer avec Steven Spielberg pour jouer dans son film de drame, intitulé Amistad.

Ce long-métrage centré sur l’esclavage suit le procureur des États-Unis qui se doit de prouver et d’assurer la liberté d’un groupe d’esclaves. Ce sera à ce personnage que McConaughey donnera vie. Même avec des scènes violentes et déchirantes, la performance du natif d’Uvalde était percutante. Cela a conduit au succès du film, d’autant plus qu’il est basé sur une histoire vraie.

Voici la bande-annonce du long-métrage :

8. Killer Joe (2011)

Killer Joe est une adaptation en film de la pièce de théâtre de Tracey Letts, réalisé par William Friedkin. En raison de ses exploits, McConaughey s’est vu offrir un rôle principal dans ce film, entrant ainsi dans la peau de Killer Joe. Ce personnage représente un inspecteur de police qui se double parfois d’un tueur à gages. L’histoire reflète la vie d’une sœur et d’un frère qui conspire à se débarrasser de leur mère insupportable. Pour encaisser rapidement l’assurance vie, ils demandent à Killer Joe de s’occuper de l’affaire.

S’il y a bien un titre qui a remis l’acteur texan sur la liste A des dirigeants d’Hollywood, c’est Killer Joe. Ce qui a donc permis à Matthew de se remettre sur les rails et de relancer sa carrière, en gagnant d’autres rôles qui lui sont familiers.

Voici le trailer du film :

7. The Lincoln Lawyer (2011)

Ses études en droits et ses travaux ont vraisemblablement permis à McConaughey d’obtenir un rôle d’avocat. Il interprète à nouveau un thriller juridique, The Lincoln Laywer de 2011. Il s’agit d’une autre adaptation en film du bestseller de Michael Connelly.

Cette intrigue met l’acteur américain dans la peau de Mick Haller, un excellent, mais ambigu avocat de la défense. À peine arrivé à Los Angeles, Haller doit s’occuper du cas de Louis Roulet après que son ami lui a légué le dossier. Roulet est un personnage joué par Ryan Philippe, accusé d’un double meurtre. En analysant l’affaire, Mick constate que son client est impliqué dans d’autres crimes.

Voici la bande-annonce du film :

6. Mud: sur la rive du Mississippi (2012)

On peut dire que Matthew McConaughey a vu sa carrière rebondir après la sortie de ce film de Jeff Nichols en 2012. L’intrigue est poignante, naturelle, tout en dégageant une romance discrète. En incarnant Mud, ses performances dans un rôle dramatique ont été l’objet de beaucoup d’éloges. Il assume un personnage de grand frère qui est à la fois mystérieux et protecteur de deux jeunes héros du film.

Une fois de plus, McConaughey interprète un rôle complexe et ambigu, mais il a livré de belles performances. Servant de son charisme et de son flow unique, il contribue pleinement au succès retentissant du film Mud : sur la rive du Mississippi.

Voici le trailer de Mud :

5. The Wolf of Wall Street (2013)

Dans le film The Wolf of Wall Street, il joue Mark Hanna qui représente un senior-courtier de « L.F. Rotschild ». On voit seulement son visage lorsqu’il partage une séance de coaching avec un jeune trader du nom de Jordan Belfort, interprété par Leonardo DiCaprio.

Même si son apparition dans ce film de Martin Scorcèse a été d’une courte durée, il démontre à nouveau ses prouesses d’acteurs. Matthew McConaughey vole la vedette à Leonardo grâce à son talent de comédie. Toujours grâce à ce long-métrage, il a pu surpasser ses rivaux dans la course aux oscars.

Découvrez Léonardo Di Caprio et McConaughey dans ce trailer :

4. Interstellar (2014)

Interstellar est un véritable chef-d’œuvre de science-fiction, imaginé par Christopher Nolan et sorti en 2014. Un titre de plus qui vient étoffer son palmarès qui comptait déjà 40 films à cette époque.

Interstellar suit un groupe d’astronautes en quête de Nouveaux Mondes après l’épuisement des ressources de la Terre. Matthew McConaughey prête vie à Joseph Cooper qui n’est autre que le pilote et le leader de l’expédition. On retrouve Hans Zimmer faire une petite apparition dans ce film, ce qui a également contribué à son succès.

Il joue bien son rôle de père aux prises avec le dilemme de sauver le monde ou de tenir sa promesse de retourner auprès de sa fille Murphy. La scène où il verse des larmes en lisant les messages de cette dernière est juste émouvante. Aux côtés d’Anne Hathaway, qui joue son collègue d’astronaute, le talent de Matthew est bien valorisé.

Découvrez la bande-annonce du film :

3. The Sing (2016)

La carrière de McConaughey ne se limite pas dans les films ou séries. Que ce soit pour un rôle principal ou secondaire, l’acteur prête aussi sa voix pour donner vie à des personnages de série ou de film d’animation.

Que ce soit dans la première ou la deuxième édition de Sing, c’est McConaughey qui interprète le bébé koala. Passionné de la musique, Moon organise un concours de chant pour faire revivre son théâtre en difficulté. Ce film d’animation est très amusant, mettant en vedette des animaux qui parlent.

McConaughey a eu l’occasion de collaborer avec pas mal de stars, telles que Pharrell Williams, Halsey ou Tori Kelly dans ce long-métrage.

Voici la bande-annonce de Sing :

2. Serenity (2018)

Serenity est un film de drame et thriller réalisé par Steven Knight, qui est surtout connu pour son travail sur la série Peaky Blinders. Son exploit dans ce long-métrage a suscité de nombreuses critiques, avec dans le casting l’actrice Anne Hathaway et de McCognauhey. Les deux acteurs se retrouvent à nouveau dans un même film après Interstellar.

Le film raconte l’histoire d’un capitaine de bateau de pêche, qui vit à Plymouth. Baker Deer a été recontacté par son ex-femme sous prétexte de la sauver, elle et son fils, de son nouveau mari. Pour se venger, elle le supplie d’offrir à son homme violent une excursion en mer en vue de l’abandonner dans une enclave tropicale infestée de requins.

Découvrez le trailer de Serenity :

1. True Detective (2014 -)

Certes, l’acteur est apparu dans des séries, telle que Sex and the City, mais True Detective est la seule dans son palmarès qui a le plus percé. C’est pourquoi on l’a placé au premier rang, d’autant plus que la performance de McConaughey est juste exceptionnelle.

True Detective est une série HBO centrée sur un tueur en série et deux détectives. Elle est sortie en 2014 et remet en vedette le duo de l’EdTV en 1999, Woody Harrelson et Matthew McConaughey. Elle se décline désormais en 3 saisons, dont chacune présente un excellent casting. Découvrez la bande-annonce ici.

Voici la bande-annonce de la série :